Поражение от шведов? Не парьтесь! Но вот что делать с игрой в неравных составах? - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
01 мая 2019 23:47ХоккейФедоровский Александр

Поражение от шведов? Не парьтесь! Но вот что делать с игрой в неравных составах?

Евротур давно пора сжечь на какой-нибудь свалке. В самом деле, в культурном мире хоккейных экспертов уже давно не осталось ни одного человека, которые созерцают и рвут на себе остатки волос во время просмотра этого искрометного соревнования.

Уже давно надо придумать нечто вроде Лиги Наций в футболе или еще совершить какое-то немыслимое мозговое усилие, чтобы привлечь внимание к турниру, где в 90 процентах матчей все равно не сыграет тот состав, который в итоге будет представлен на чемпионате мира. Как-то вот не думается.

А уж на финальном этапе перед главным турниром года (он ведь главный, или?), Евротур до лампочки до такой степени всем, что не горят даже сами лампочки. Они просто тухнут от тоски и отказываются гореть. Совершенно другие вещи интересуют болельщиков в данный момент, а именно: кто еще приедет, когда приедет, кто может быть не приедет, а кто-то уже приехал, но про это никто не знает, даже сам приехавший. Ну, и травмы конечно. Никому же не хочется ломаться перед чемпионатом.

Сегодня случилось непоправимое. Я не смотрел матч Россия – Швеция, но благодаря искрометному онлайну в исполнении хоккейных гуру «Советского спорта» Славина и Домрачева получил ясную картину произошедшего: Малкин совершил кучу ошибок, Гусев не катит, клюшку нельзя держать одной рукой, большинства у нас нет, меньшинства тоже. Послушайте, но это же классика!

Я уж не говорю о таких банальных вещах, что лучше проиграть сейчас да побольше, чтобы потом пройтись катком по всем соперникам на чемпионате. Так вообще-то должно быть – вы посмотрите на наш состав.

Я говорю о том, что нового ничего не происходит. Индивидуальные ошибки игроков можно исправить, звенья триста раз перетасовать и однажды случится победоносное чудо, но вот что делать с игрой в неравных составах не знает никто. Вы помните ее вообще-то? На любом уровне. Я – нет. То есть когда-то она была, конечно. Но, видимо, в те времена, когда на планете было поменьше людей, то есть явно не вчера. Самый неостывший пример – финал юниорского чемпионата мира, когда в третьем периоде мы имели два большинства подряд и были обязаны добивать шведов. А на деле? Крахмал.

Проблема игры в неравных составах портит нам всю малину при том, что она сама по себе на вкус не очень. Как наши «умеют» играть в большинстве я могу расчертить карандашом много раз и потом съесть этот листок, чтобы соперники не прочитали. Как это исправить? Я не знаю. Шведы могут, финны могут, да все могут. Мы нет. Но далеко идущие выводы, диагнозы и прочее «резать к чертовой матери» мы можем делать когда угодно, но только не по итогам матчей Евротура.

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