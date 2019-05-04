«Каролина», что ты творишь! Она всухую уничтожила «Айлендерс». И Свечников забил!

«Каролина» впервые за 10 лет вышла в финал конференции

Счет в серии: 4-0

Когда ты проигрываешь 0-3 в серии, у тебя нет выбора. Приходится атаковать. Главный тренер «Айлендерс» Барри Троц был вынужден убрать подальше на полку конспекты с описанием оборонительной тактики и отправить своих парней поближе к воротам соперника.

Гости принялись обстреливать голкипера «Каролины» Кертиса Макелинни с первых же минут. Активность на старте вылилась в удаление Андрея Свечникова и гол Мэтью Барзала. Казалось, с этой шайбы начнется возвращение «Айлендерс» в эту серию.

Мы уже говорили о том, что «Каролина» здорово реализует свои шансы. Первая возможность у «Кейнз» представилась в большинстве. Хозяева агрессивно сыграли на пятаке, и Себастьян Ахо пробил Робина Ленера. От стартового натиска парней из Нью-Йорка ни осталось и следа.

Похоже, игроки «Айлендерс» были не совсем готовы, что «Каролина» вновь будет играть активно . «Харрикейнз» не отсиживались у своих ворот и после перерыва забили три гола. Еще две шайбы влетели в ворота Ленера, а затем пропускать начал Томас Грайсс. Заменой голкипера Троц пытался взбодрить свою команду, но во втором периоде гости упали в глубокий нокдаун.

Никаких чудес, никакого камбэка в заключительном отрезке не случилось. «Каролина» вновь была чуть сильнее, чуть быстрее соперника. Добил «Айлендерс» Андрей Свечников (5:2). Россиянин вышел один на один и забросил свою третью шайбу в плей-офф. Гол «Айлендерс» на последних минутах уже ничего не решал.

«Каролина» впервые за 10 лет вышла в финал конференции. Парни Рода Бриндамора творят удивительные вещи. Сначала они выбили действующего чемпиона – «Вашингтон», а затем убрали из Кубка Стэнли тренера, с которым столичные в прошлом сезоне выиграли главный трофей. Похоже, для «Каролины» в этом плей-офф нет ничего не возможного.

Радулов помог «Далласу» выиграть ключевой матч

Счет в серии: 3-2 в пользу «Далласа»

Не нужно объяснять, какое значение в серии «Далласа» и «Сент-Луиса» имела пятая игра. Победитель этого матча вплотную приближался к выходу в финал конференции. Наверное, этот факт и послужил причиной осторожной игры, которую увидели болельщики.

Обе команды, прежде всего, думали об обороне. Нет, они не забывали про атаку, но каждый из соперников старался не пропустить. В хоккейных шахматах умнее оказался «Даллас». Джейсон Спецца на старте матча сумел открыть счет.

«Сент-Луис» не стал сломя голову бросаться отыгрываться. Хозяева старались при потере шайбы откатываться назад и минимизировать риск возникновения контратаки соперника. Довольно долго это работало – как минимум, «Сент-Луис» не пропускал.

Второй гол «Далласа» пришел из атаки сходу. Александр Радулов сделал хитрую передачу, а Иса Линделл с близкого расстояния переиграл Джордана Биннингтона. Для Радулова это 10-е (5+5) очко в нынешнем плей-офф.

Затем наступило время Бена Бишопа. Голкипер «Далласа» в этой встрече отразил 38 бросков, пропустив лишь однажды. «Сент-Луис» атаковал практически весь третий период. Но забить удалось лишь однажды. Бишоп не справился с броском Джейдена Шварца. Решающее спасение вратарь совершил за 4 минуты до окончания встречи. Оскар Сундквист в том моменте обязан был забивать.

«Даллас» впервые в этой серии вышел вперед. Звезды отправляются домой, где попробуют одержать решающую победу.