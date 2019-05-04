«Каролина», что ты творишь! Она всухую уничтожила «Айлендерс». И Свечников забил! - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
04 мая 2019 08:20ХоккейКостяев Иван

«Каролина», что ты творишь! Она всухую уничтожила «Айлендерс». И Свечников забил!

А «Даллас» в шаге от выхода в следующий раунд.

«Каролина» впервые за 10 лет вышла в финал конференции

Счет в серии: 4-0

Когда ты проигрываешь 0-3 в серии, у тебя нет выбора. Приходится атаковать. Главный тренер «Айлендерс» Барри Троц был вынужден убрать подальше на полку конспекты с описанием оборонительной тактики и отправить своих парней поближе к воротам соперника.

Гости принялись обстреливать голкипера «Каролины» Кертиса Макелинни с первых же минут. Активность на старте вылилась в удаление Андрея Свечникова и гол Мэтью Барзала. Казалось, с этой шайбы начнется возвращение «Айлендерс» в эту серию.

Мы уже говорили о том, что «Каролина» здорово реализует свои шансы. Первая возможность у «Кейнз» представилась в большинстве. Хозяева агрессивно сыграли на пятаке, и Себастьян Ахо пробил Робина Ленера. От стартового натиска парней из Нью-Йорка ни осталось и следа.

Похоже, игроки «Айлендерс» были не совсем готовы, что «Каролина» вновь будет играть активно . «Харрикейнз» не отсиживались у своих ворот и после перерыва забили три гола. Еще две шайбы влетели в ворота Ленера, а затем пропускать начал Томас Грайсс. Заменой голкипера Троц пытался взбодрить свою команду, но во втором периоде гости упали в глубокий нокдаун.

Никаких чудес, никакого камбэка в заключительном отрезке не случилось. «Каролина» вновь была чуть сильнее, чуть быстрее соперника. Добил «Айлендерс» Андрей Свечников (5:2). Россиянин вышел один на один и забросил свою третью шайбу в плей-офф. Гол «Айлендерс» на последних минутах уже ничего не решал.

«Каролина» впервые за 10 лет вышла в финал конференции. Парни Рода Бриндамора творят удивительные вещи. Сначала они выбили действующего чемпиона – «Вашингтон», а затем убрали из Кубка Стэнли тренера, с которым столичные в прошлом сезоне выиграли главный трофей. Похоже, для «Каролины» в этом плей-офф нет ничего не возможного.

Радулов помог «Далласу» выиграть ключевой матч

Счет в серии: 3-2 в пользу «Далласа»

Не нужно объяснять, какое значение в серии «Далласа» и «Сент-Луиса» имела пятая игра. Победитель этого матча вплотную приближался к выходу в финал конференции. Наверное, этот факт и послужил причиной осторожной игры, которую увидели болельщики.

Обе команды, прежде всего, думали об обороне. Нет, они не забывали про атаку, но каждый из соперников старался не пропустить. В хоккейных шахматах умнее оказался «Даллас». Джейсон Спецца на старте матча сумел открыть счет.

«Сент-Луис» не стал сломя голову бросаться отыгрываться. Хозяева старались при потере шайбы откатываться назад и минимизировать риск возникновения контратаки соперника. Довольно долго это работало – как минимум, «Сент-Луис» не пропускал.

Второй гол «Далласа» пришел из атаки сходу. Александр Радулов сделал хитрую передачу, а Иса Линделл с близкого расстояния переиграл Джордана Биннингтона. Для Радулова это 10-е (5+5) очко в нынешнем плей-офф.

Затем наступило время Бена Бишопа. Голкипер «Далласа» в этой встрече отразил 38 бросков, пропустив лишь однажды. «Сент-Луис» атаковал практически весь третий период. Но забить удалось лишь однажды. Бишоп не справился с броском Джейдена Шварца. Решающее спасение вратарь совершил за 4 минуты до окончания встречи. Оскар Сундквист в том моменте обязан был забивать.

«Даллас» впервые в этой серии вышел вперед. Звезды отправляются домой, где попробуют одержать решающую победу.

12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
22/04 13:30ММА
Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в КиргизииЧемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге.
02/05 15:10Футбол
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 27-го тура РПЛКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.
03/05 11:00ММА
Александр Шлеменко: Андраде неудобен никому, а Исмаилов мне не интересенБывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал о подготовке к поединку с бразильцем Вискарди Андраде, который пройдет 4 апреля, а также заявил, что Магомед Исмаилов в качестве потенциального соперника его не интересует.
01/05 08:26Хоккей
Бобровский вновь украл победу у «Бостона»! У него 36 спасений«Коламбус» и «Сан-Хосе» вышли вперед в сериях.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
03/05 21:25ММА
Антон, разберись с заморским стервецом! А я приготовлю хинкали. Колонка Отара КушанашвилиКолумнист «Советского спорта» Отара Кушанашвили о предстоящем турнире ММА в Челябинске.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
27/04 08:30ММА
Вячеслав Василевский: Исмаилов будет похож на красочную новогоднюю елку после боя со мнойИзвестный российский боец накануне поединка в рамках ACA 95 против Магомеда Исмаилова поделился мнением о сопернике, поражении Альберту Дураеву и признался, что планирует попробовать свои силы в заокеанской лиге.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
29/04 08:15ММА
Эдуард Вартанян: Я навязал американцу свой план бояРоссийский легковес Эдуард  Вартанян рассказал о своей победе над Джошуа Авелесом на турнире АСА 95.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
03/05 13:00Футбол
Евгений Ловчев: В финале Лиги Европы сыграют «Челси» и «Арсенал», их цель - Лига чемпионовНаш обозреватель - о полуфинальных матчах Лиги Европы.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
03/05 16:09Футбол
Видео всех голов 27-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 27-го тура чемпионата России.
03/05 00:23Футбол
Что и откуда достал Эмери? И почему «Арсенал» выиграл? Главное — о первых полуфиналах Лиги ЕвропыА вообще четверка английских клубов одержала всего лишь одну победу в первых полуфинальных матчах еврокубков.
22/04 12:00ММА
Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 годуРоссийский боец UFC заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг).
03/05 17:00Футбол
Его зовут Никита. Что нужно знать о нашем парне, идущем на драфт НБАНа днях в НБА закончился прием заявок на драфт-2019, который состоится 20 июня в Нью-Йорке. Единственным россиянином, которые примет в нем участие, является 18-летний защитник «Автодора» Никита Михайловский.
02/05 14:35Футбол
Евгений Ловчев: Играли равные команды, но у «Барсы» есть МессиНаш обозреватель Евгений Ловчев – о полуфинале Лиги чемпионов «Барселона» - «Ливерпуль».
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
02/05 23:10Теннис
Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
01/05 19:40Хоккей
Малкин, соберись! Из-за его удалений сборная России получила четыре гола из шестиСборная России уступила «Тре Крунур» 4:6 в вынесенном матче Чешских хоккейных игр. Разочаровали те, на кого мы смотрели с надеждой.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
Новости
09:09 Футбол СМИ: «Челси» и «Бавария» проявляют интерес к Тухелю
08:57 Хоккей Свечников обратился к болельщикам «Каролины» после победы над «Айлендерс»
08:45 Хоккей НХЛ назвала трех звезд дня
08:32 Футбол Массимилиано Аллегри: Во втором тайме у «Торино» практически не было ударов по воротам
08:16 Хоккей «Каролина» победила «Айлендерс» и вышла в финал Восточной конференции, Свечников забросил шайбу
08:09 Хоккей «Даллас» обыграл «Сент-Луис» и вышел вперед в серии, Радулов отдал голевую передачу
23:59 Футбол «Аякс» разрешит футболистам соблюдать пост в Рамадан
23:55 Футбол Неманья Матич: Де Хеа будет на вершине в ближайшие несколько лет, и это не изменится
23:36 Футбол Гол Роналду спас «Ювентус» от домашнего поражения в дерби с «Торино»
23:20 Футбол Месси, Суарес, Пике и Ракитич не сыграют с «Сельтой»
22:55 Футбол Уле-Гуннар Сульшер – о возможном уходе Маты: Решение принимать ему
22:39 Теннис Гаспарян пробилась в финал квалификации турнира в Мадриде
22:24 Футбол Евгений Башкиров: «Рубин» победил «Оренбург» за счет терпения и характера
22:09 ММА Исмаилов объяснил, почему решил уладить конфликт с Минеевым
21:53 Хоккей Кузнецов назвал «клоуном» канадского эксперта
21:39 Илья Воробьев: Когда на тренировке шайба переходит в одно касание, это фантастика, душа радуется
21:20 Баскетбол УНИКС обыграл «Калев» в матче плей-офф Единой лиги ВТБ
21:00 Футбол Ляказетт признан игроком сезона в «Арсенале»
20:40 Футбол «Зенит» победил «Ахмат» и поднялся на 4-е место в молодежном первенстве
20:34 Футбол Хорен Байрамян: «Рубин» даст бой каждому сопернику
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика