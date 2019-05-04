Звезды России - Ноунеймы Финляндии - 1:3. Что происходит с нашей сборной?

Ови забил гол престижа. Все шайбы наши пропустили в меньшинстве.

Сразу скажу: Овечкину не впервой начинать подготовку к ЧМ с Евротура. Перед Минском-2014 он вообще начинал с чистого листа, с матчей Евровызова, а потом так зажег, как никогда в своей международной карьере. В столице Белоруссии он капитанил, пластался, принимал шайбу на себя, потом в матче с немцами получил травму колена, пропустил четвертьфинал с белорусами, но нашел в себе силы завершить чемпионат, забил в финале с финнами (5:2) важнейший гол. Вот бы история повторилась, за вычетом травмы.

Овечкин вышел в тройке с одноклубником Кузнецовым и Дадоновым. Появилась и пара защитников Орлов – Зайцев.

Ворота защищал Георгиев, сыгравший по паре матчей с Швейцарией и Латвией в рамках Евровызова. В запас раздели самого ценного игрока Кубка Гагарина Сорокина, который сильнее болгарина.

В запас отправились Барабанов, Кадейкин, Блажиевский, а также вратарь Василевский, пропустивший 1 мая в Стокгольме пять шайб от шведов.

В финской сборной оказалось совсем мало звонких фамилий. В местном чемпионате еще н закончился плей-офф. В первом звене вышел Каапо Какко, автор золотого гола на МЧМ-2019 в Ванкувере. С капитанской нашивкой – двухметровый Анттила из «Йокерита», знатный киллер штрафного времени.

Все началось с несуразного удаления Нестерова и расплаты в виде гола имени Юрия Ковтуна. Напомню, этот футболист срезал мяч в ворота Стаса Черчесова в отборочном матче ЧЕ-2000 с Исландией. Наши проиграли 0:1.

Теперь роль Ковтуна исполнил защитник Хафизуллин, подставивший клюшку под прострел. Георгиев выручить был не в состоянии.

Дурной пример заразителен. В матче со шведами (4:6) глупыми удалениями грешил Малкин. В Брно эстафету у него подхватил Кучеров. Новый отечественный бомбардир-рекордсмен в НХЛ трижды посетил штрафной бокс. В одном случае ему светил малый штраф в комбинации с 10-минутным, за атаку в голову, но судьи его пожалели.

Дважды финны наказали нового лидера российских атак голами. Причем никакого заумного розыгрыша большинства не продемонстрировав. Броски издалека в купе с экранированием вратаря – эффективное оружие. Если во втором голе Георгиева трудно винить, то шайбу от защитника Каски вратарь обязан был ловить.

А что российское большинство? На розыгрыш лишнего у нас выходили разные бригады – с пятью нападающими, с четырьмя форвардами и защитником Сергачевым, комбинированные варианты. Но все с нулевым КПД.

Нашим звездам было тесно в одной берлоге. Кузнецов совершенно растворился, вспыхивал несколько раз за матч – когда на последней минуте отдал продольную передачу под фирменный щелчок Ови, запомнилась его изысканная подкидка на ход Дадонову и несостоявшийся бросок после не менее изысканного паса Овечкина.

В конце второго периода Малкин отработал назад, не позволив сопернику выйти один на один с Георгиевым. Переполненный зал, собравшийся на российских звезд, разразился свистом. Требуя удаления. А в конце третьего периода трибуны не жалея глоток скандировали «Су-о-ми». Для Какко и его партнеров эта победа стала знаковой. Перед игрой они снизу вверх смотрели на Ови, Малкина, Кучерова, Ковальчука… А теперь их заслуженно победили.

Бросилось в глаза отсутствие у наших силовой борьбы, ее заменили сомнительные приемы, за которые судьи выписывали штраф.

С конца второго периода наши тренеры тасовали тройки. Малкин переместился в ЦСКА, к Капризову и Григоренко. Анисимов – к Кучерову и Гусеву. Потом с московскими армейцами выходил Ковальчук. Словом, было несколько вариантов. Вышел и Телегин, до этого задействовавшийся лишь в бригаде меньшинства (с Григоренко).

Спасибо Овечкину, размочившему на последней минуте счет. С плюсом в графе «показатель полезности» закончили матч он, Анисимов, Григоренко, Ковальчук, Капризов, Кузнецов. Остальные – с нулем.

В воскресенье надо побеждать чехов во главе с Милошем Ржигой. А пока, дримтим, лови критические стрелы.

Статистика

Россия – Финляндия – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1). Брно. 7132 зрителя.

Гол у наших: 1:3 Овечкин (Кузнецов, 59.06). Вратари: Георгиев (58.19-59.09, 59.33).

Броски: 22 (10, 7, 5) – 28 (9, 9, 10). Штраф: 8-8.

В воскресенье встречаются: Чехия – Россия (19.00 мск).