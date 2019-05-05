Капризов разбудил Овечкина и Кузнецова. Эта тройка зажжет в Братиславе - Советский спорт
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05 мая 2019 21:49ХоккейДомрачев Владислав

Капризов разбудил Овечкина и Кузнецова. Эта тройка зажжет в Братиславе

Четыре гола нового ударного звена позволили сборной России победить чехов 4:1. К тому жн наши выиграли Евротур.

РЖИГА СПРЯТАЛ КАПИТАНА

Поражения от шведов и представших в экспериментальном составе, без энхаэловцев, финнов (мы их даже назвали ноунеймами) навеяли грустные воспоминания. О ЧМ-2000 в Санкт-Петербурге, где звездная сборная России заняла… 11-е место. А болельщики ответили ей баннером: «Дыр-тим, ты поставила Россию на колени».

Верится, что в Братиславе до этого не дойдет. Овечкин, Малкин, Кучеров, Ковальчук и их партнеры нащупают звездную игру и порадуют нас золотыми медалями. Какими же еще?

Тем более что и главный тренер Илья Воробьев после финского холодного душа пообещал в столице Словакии хоккей совсем другого качества.

А пока мы сокрушаемся несдержанностью Малкина и Кучерова, схвативших по шесть штрафных минут в играх со шведами и финнами, за что соперники наказали голами.

Победа над хозяевами турнира была бы очень кстати, смягчила бы негодование болельщиков.

Для наставника чехов Милоша Ржиги сборная России – самый сильный раздражитель. Он в поиске оптимального состава, выбирает из 36-ти (!) фамилий. Одного уже отправил на все четыре стороны - потенциального московского армейца Секача. Он не поедет в Братиславу.

Есть вопросы к вратарю Якубу Коваржу, допустившего результативные ошибки в матче с финнами, который хозяева проиграли 2:3.

Накануне местный голкипер Бартошак остановил «Тре Крунур», которые усилились вратарем-легендой Лундквистом, нападающими Линдхольмом и Хорнквистом. Счет 3:0, две шайбы (от Ворачека и Палата) влетели в пустые ворота, а первую за авторством Яшкина забил сам себе звездный, но стареющий Лундквист.

Ржига смело ротирует состав, меняя по восемь игроков. На Россию не вышел капитан сборной Ворачек, а одноклубник Кучерова Палат (мы еще не забыли «тройняшек» из «Тампы») вспыхивал фрагментарно.

Зато появился центрфорвард Ян Коварж, ставший известным по выступлениям в «Магнитке» с Мозякиным и Зариповым. Без них он, увы, бледная тень самого себя прежнего. Его зовут назад в КХЛ, он бы рад соединиться с братом-вратарем в «Автомобилисте», да супруга против. Ни в какую не желает отпускать мужа в Россию. Почему – вопрос деликатный, сугубо личный для двукратного обладателя Кубка Гагарина.

Впрочем, вернемся к нашей сборной. Перед заключительной встречей турнира и последней перед чемпионатом мира тренеры перетасовали состав. Капризова отправили в Ови и Кузнецову, Григоренко – к Малкину и Кучерову, а Гусев соединился с Дадоновым и Анисимовым.

Ворота, как и в матче со шведами, защищал Василевский. Ему отчасти везло. Дважды на помощь приходила штанга. Но в солидности ему не откажешь. Ни одного лишнего движения! Держится как скала.

С Капризовым расцвела тройка из «Вашигтона». Сначала Ови и Кузя запороли выход «2 в 1». А вскоре главный снайпер регулярки КХЛ с изяществом наградил главного голеадора НХЛ ассистентским баллом. Овечкин продавил у борта своего бывшего одноклубника Ержабека и нашел на пятачке Капризова, откуда Кузнецов увез соперника. Московский армеец финтом обманул вратаря «Автомобилиста».

Ответный гол Ржепика еще раз обнажил наши слабые места – игнор силовой борьбы, работы на пятачке. Да и броски российские звезды не спешили блокировать. Неужели береглись, опасаясь получить травму? Хотя с таким стражем ворот это и не особенно нужно.

Чехи же, похоже, накануне выпустили пар. Да и Ворчека с Палатом им не хватало. Они проявляли боевитость, граничащую с грубостью. Два раза крепко досталось по лицу Сергачеву. Сначала от Затовича, потом от Коларжа. В первом случае безнаказанно, потом ценной штрафа на (2+10) минут.

В бригаде большинства вышли пять форвардов – Ови, Кузя, Капризов, Григоренко и Кови. Наш капитан – на синей линии. На одной из последних тренировок Ковальчук признался, что на этой позиции требуется праворукий защитник. У нас есть такие – Зайцев и Зуб. Но первый из них в «Торонто» утратил атакующий навык, а второй не попал в заявку на матч.

Однажды Овечкин выбил пыль из щитков вратаря, больше за эти две минуты и вспоминть нечего.

КУЗНЕЦОВ ПОКАЗАЛ ЛОВКОСТЬ РУК, НО НЕ «ПТИЧКУ»

А в меньшинстве нашей команде оставаться не рекомендуется. С такой-то самоотверженностью в обороне. Это относится и к Андронову с Плотниковым.

Глупое удаление Кузнецова за фол в чужой зоне помогло нашим выйти вперед. Чехи прозевали выход оштрафованного, и Кузя продемонстрировал ловкость рук. А про фирменную «птичку» не вспомнил. Или решил приберечь ее НХЛ, чтобы позлить «старого маразматика» (это цитата Кузи) Дона Черри, публично критикующего челябинца.

Гол добавил ему уверенности, и вскоре он порадовал нас фирменной диагональю после затяжной позиционной атаки. Замечательно, что Орлов наперед знает все ходы своего одноклубника. В противном случае вряд ли бы совершил дерзкую вылазку к чешским воротам.

Звено с Овечкиным заиграло яркими красками. Ждем того же от Малкина, Кучерова и Ковальчука. Пока они в тени.

В третьем периоде чехи чуть встрепенулись, напомнил о себе Палат. Но его приструнил одноклубник Василевский.

Россияне уверенно довели матч до победы, Воробьев даже выпустил 13-го нападающего Барабанова. Два года назад в Кельне в стартовом матче с будущими чемпионами мира шведами он восхитил чудо-пасом на гол Андронову, и наши выиграли 2:1 по буллитам. Увы, теперь Барабанов не смог поразить пустой угол и отблагодарить Дадонова за волшебную передачу. Думается, в Братиславе он забьет. Если попадет в состав.

Воробьев дал понять, что одну вакансию в составе оставят. Для кого? Рискнем предположить: для технаря Панарина из «Коламбуса». Хотя и габаритный защитник-хорошист Гавриков не помешал бы.

Чехия – Россия – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1). 5 мая. Брно. 7800 зрителей.

Голы: 0:1 Капризов (Овечкин, 11.14), 1:1 Ржепик (15.40), 1:2 Кузнецов (Анисимов, 27.53), 1:3 Орлов (Кузнецов, Овечкин, 34.49), 1:4 Кузнецов (Капризов, Овечкин, 57.31, п.в.).

Вратари: Як. Коварж – Василевский.

Россия (8): Василевский; Орлов – Зайцев (2), Сергачев – Нестеров, Елесин – Хафизуллин, Блажиевский; Ковальчук-к – Андронов – Плотников (4), Григоренко – Малкин – Кучеров, Овечкин – Кузнецов (2) – Капризов, Гусев – Анисимов – Дадонов, Барабанов.

Броски: 24 (10, 7, 7) – 23 (4, 12, 7).

Штраф: 14-8.

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