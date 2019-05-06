Хорошисты Кузнецов, Овечкин, Орлов и Капризов. Остальные троечники и отстающие

Вратари

Андрей Василевский - 6,0

2 игры, 1 победа, 61 бросок, 6 пропущенных голов, 90.16 процента отраженных бросков

Чаще других вратарей вступал в игру. За два матча по его воротам нанесли 61 бросок. Он второй на турнире по проценту отраженных бросков. Издалека и со средней дистанции забить ему невозможно. Все шайбы влетели в его ворота после атак с пятачка. Но пять от шведов – все-таки перебор.

Турнир в Братиславе начнет первым номером.

Александр Георгиев - 5,5

1, 0, 29, 3, 89.66

Сыграл в матче с финнами, в двух из трех пропущенных шайбах его вины нет, а третью должен был отражать. Бросок у финского защитника толком не получился, и шайба завертелась бабочкой, что дезориентировало вратаря. Тем не менее компетентное жюри отдало ему приз лучшему игроку матча в российской сборной.

С учетом Евровызова провел уже 5 игр. Причем не все идеально. Очевидно, тренеры рассчитывают на него как на дублера Василевского.

Защитники

Дмитрий Орлов - 6,0

2 матча, 1 гол +0 передач, полезность «+3», 2 броска по воротам, 0 штрафных минут

Прибыл в Брно и провел матчи с финнами и чехами. Не утратил легкости катания и охотно подключался к атакам. Забил важный гол хозяевам турнира с чудо-передачи Евгения Кузнецова. Выходил в паре с Никитой Зайцевым, который теперь тяготеет к обороне и мало помышляет о созидании. Думается, этот тандем сохранится и на ЧМ.

Никита Зайцев - 5,5

2 матча, 0, 0, 1, 0

Сыграл два матча в Брно. Лишь изредка решался на вылазки в тыл соперников. В матче с финнами выходил в паре с тезкой Нестеровым в бригаде меньшинства. Вторая и третья шайбы оказывались в наших воротах, когда Зайцев находился на льду.

В большинстве не появлялся. Это недоверие тянется еще с ЧМ-2014, когда сборной руководил Олег Знарок.

А ведь капитан команды Илья Ковальчук говорил, что бригаде большинства требуется праворукий защитник на вершине.

Александр Елесин - 5,5

3 матча, 1+0, +1, 2, 2

Похоже, этот защитник дебютирует на чемпионатах мира. Он и гол шведам забил, заставив капитулировать вратаря «Ванкувера» Маркстрема, да и в целом выглядел ничуть не слабее своих более опытных партнеров. К тому же убрал удаления, которыми раньше грешил. Фирменные зубодробительные силовые приемы железнодорожник приберег для Братиславы.

Михаил Сергачев - 5,5

3, 0+1, +1, 0, 0

Знакомство со сборной удалось. Мы получили качественного защитника, которому доверяет штаб сборной. В противном случае его не выпускали бы в бригаде большинства. С мегазвездами. В обороне иногда ошибался. Да и партнер по паре Нестеров надежностью не отличался. Вместе они не раз проваливались.

Никита Нестеров - 5,0

3, 0+1, -1, 6, 2

Олимпийский чемпион после травмы, полученной в плей-офф, не показывает лучшей игры. Если в ЦСКА его выпускали в большинстве, то в сборной у него другие обязанности, с которыми он не всегда справляется. Неоправданные удаления стоили команде пропущенных шайб.

Динар Хафизуллин - 4,5

3, 0, 0, 2, 0

Запомнился автоголом имени Юрия Ковтуна в матче с финнами. После этого все у нашей сборной прошло наперекосяк. Хотя общей картины не портил. Смущают его не самые внушительные габариты. При прочих равных в Братиславу все-таки поедет.

Артем Блажиевский - 4,5

2, 0, +1, 0, 0

Габаритный защитник, звезд с неба не хватающий, слабо провел матч против шведов. Что он делал на пятачке, когда Луи Эрикссон в первый раз реализовал численное преимущество? После этого гола тренеры посадили его на лавку. Игру с финнами московский армеец пропустил. Скорее всего, в заявку на чемпионат мира не попадет. Место будут до последнего держать под Владислава Гаврикова, дебютировавшего за «Коламбус».

Артем Зуб - 4,5

2, 0, +1, 1, 0

Праворукий защитник не блистал, но и явных ляпов, коими «отличился» в матчах Евровызова, не допустил. В последнем матче турнира уступил место в составе Блажиевскому. Тем не менее его шансы пробиться в братиславский состав выше 50 процентов.

Богдан Киселевич - 4,5

1, 0, -2, 0, 0

Теперь понятно, почему один из лучших защитников в Пхенчхане не провел ни одного матча в «Виннипеге». После «-2» в матче со шведами на лед в Брно не выходил. Парил и в играх Евровызова. Часто переоценивал свои возможности. Словом, пока не в тонусе. Его место в составе под вопросом.

Нападающие

Кирилл Капризов - 6,0

3, 1+2, +5, 4, 0

Его могли активнее использовать в матче со шведами и финнами. А в игре с чехами тренеры перебросили главного снайпера регулярного чемпионата КХЛ к Овечкину и Кузнецову. И тройка заиграла. Капризов силен во всем, в том числе и в подыгрыше. Он распечатал ворота Якуба Коваржа с передачи Ови, а в концовке сам ассистировал Евгению Кузнецову, поразившему пустую рамку. Есть уверенность в том, что эта химия будет столь же эффективна и в Братиславе.

Евгений Кузнецов - 6,0

2, 2+3, +5, 4, 2

В матчах против шведов и финнов его не было видно. Нет, на последней минуте он отметился волшебной голевой передачей Ови, после которой наши размочили счет в игре с ноунеймами Суоми. А после победы над чехами Кузя, набравший 4 (2+2) очка стал главным героем турнира. Он и лучший снайпер, ассистент и бомбардир Чешских игр. Правильно говорят, запоминается последнее. Только вот фирменную «птичку», которая кое-кого раздражала за океаном, Кузнецов решил не показывать. Приберег для Братиславы.

Александр Овечкин - 6,0

2, 1+3, +4, 5, 0

Александр Великий забил важный для себя гол в концовке матча с финнами. С фирменной точки, фирменным уантаймером. Шайба просвистела между ушами вратаря. В матче с чехами он отметился тремя ассистентскими баллами. Продавил у борта защитника и вывел Капризова на ударную позицию. Овечкин заставил чешского энхаэловца Ондржея Палата смотреть не себя снизу вверх. Да будет так в Братиславе.

Сергей Андронов - 5,5

3, 1+0, +1, 2, 0

Выходил в центре тройки с Ковальчуком и Сергеем Плотниковым. В матче с чехами блестяще отработал на точке вбрасывания, выиграв 17 из 22 попыток (77%). В двух предыдущих играх статистика была куда хуже. Забил гол шведам, подкараулив отскок от вратаря. Но под шайбу не ложился. Даже выходя в меньшинстве. Как, впрочем, и его партнеры. Со своей задачей капитан ЦСКА справился.

Сергей Плотников - 5,5

3, 0+1, +1, 3, 6

Выходил в силовом звене с Кови и Андроновым. В матче со шведами начал голевую атаку, которую завершил капитан ЦСКА. Выходил в бригаде меньшинства, но в игре с чехами сам дважды посетил штрафной бокс. Способен выйти в большинстве и столбить пятачок.

Михаил Григоренко - 5,5

3, 1+0, +1, 5, 2

Лидера атак ЦСКА бросали из тройки в тройку. Начинал он со своим одноклубником Капризовым, а в матче с чехами переместился к Евгению Малкину и Никите Кучерову. Тренеры видят Григоренко важным механизмом бригады меньшинства. Видно, им запомнился его победный гол в ворота СКА в одном из московских матчей регулярного чемпионата, забитый при игре «4 на 5». Но под шайбу Михаил ложится крайне редко, предпочитая защищаться благодаря чтению игры. На Чешских играх получалось не очень.

Он красиво забил шведам, подправив с пятачка бросок партнера.

Евгений Дадонов - 5,0

3, 0, 0, 3, 0

Турнир стал для него продолжением ЧМ-2019 в Копенгагене. Опять он путешествовал по тройкам. Не сложилось ни с Малкиным, ни с парнями из «Вашингтона». В матче с чехами выходил с Гусевым и Анисимовым. Вывел на идеальную позицию Александра Барабанова, заменившего в конце игры с чехами Гусева, но тот не забил.

А в бригаде большинства форварда «Флориды» заменил Капризов. Может, стоит Артемия Панарина из «Коламбуса» дождаться? С ним Дадонов зажигал в СКА и немного на ЧМ-2015, пока не устал.

Илья Ковальчук - 5,0

3, 0, +2, 7, 0

Пока капитан доверия не оправдывает. Временем на льду он не обделен. В бригаде большинства из пяти нападающих выходит. Но КПД нулевой. Однако мы помним Квебек-2008. Тогда Кови взорвался в третьем периоде финала, сравнял счет, а овертайме забил золотой гол. Ради такой развязки все готовы ждать и терпеть.

Артем Анисимов - 5,0

3, 0+3, +1, 2, 0

Тяжелый центрфорвард играл мало, на вбрасываниях был менее эффективен, чем остальные наши центрфорварды. Но запомнился чудо-передачей выскочившему из штрафного бокса Кузнецову. Этот гол сломил чехов. Но в остальном не преуспел.

Евгений Малкин - 5,0

3, 0, -4, 6, 6

Лишь в третьем матче (с чехами) в его игре стало что-то проклевываться. Евгений завелся. А до этого запомнился глупыми удалениями, за которые шведы наказали голами. Однако на вбрасываниях он преуспел, выиграв 81 процент. Хочется верить, что лучший игрок ЧМ-2012 продолжит прибавлять и в Братиславе. А Кучеров ему поможет.

Никита Кучеров - 4,5

3, 1+1, -1, 4, 6

Полностью растворился на льду, что с ним в сборной не впервой. В матче с финнами вышел из берегов и на ровном месте нахватал удалений. За что команда расплатилась пропущенными шайбами. Правда, забил гол престижа шведами. И все-таки негоже российскому рекордсмену в НХЛ, превзошедшему бомбардирское достижение Александра Могильного, так опускаться.

Никита Гусев - 4,5

3, 0+2, 5, 0

Неизвестно, что с гордостью КХЛ делали в «Вегасе», но вернулся он неузнаваемый. Демонстрировал полную апатию к событиям на льду. Даже выходя вместе со своим другом и бывшим партнером по ЦСКА Кучеровым, а потом по СКА - Дадоновым. В игре против шведов еще что-то позитивное проглядывалось, но потом сошло на нет.

В третьем периоде матча с чехами сел на лавку, уступив место Барабанову.

Александр Барабанов - б/о

2, 0, 0, 1, 0

Сыграл в матче со шведами и в третьем периоде – с чехами. Мог враз изменить о себе впечатление, если бы забил с передачи Дадонова. Но чехов выручил вратарь. Интересно, хватит ли олимпионику из Питера этих заслуг, чтобы попасть в заявку дримтим на чемпионат мира?

Иван Телегин - б/о

1, 0, 0, 0, 0

Матчи со шведами и чехами пропустил. А против финнов выходил в основном в меньшинстве. Увы, самоотверженности, которой поразил на ЧМ-2016 и Кубке мира-2016, мы у обладателя Кубка Гагарина мы не заметили.

Илья Михеев - б/о

1, 0, 0, 0, 0

Вышел на пять смен в Стокгольме, а потом о нем забыли. Мы же не забыли его гол в четвертьфинале ЧМ-2018 канадцам (4:5 ОТ). Эх, перешел бы прошлым летом в СКА, наверняка играл бы на чемпионате мира.