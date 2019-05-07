Начинаем с Норвегии! Расписание матчей сборной России на чемпионате мира-2019

С 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице (Словакия) пройдет 83-й чемпионат мира по хоккею. Чемпионский титул будет защищать сборная Швеции, а команда Великобритании впервые с 1994 года выступит на турнире.
Группа А (Кошице)
1. Канада
2. США
3. Финляндия
4. Германия
5. Словакия
6. Дания
7. Франция
8. Великобритания
Группа В (Братислава)
1. Швеция
2. Россия
3. Чехия
4. Швейцария
5. Норвегия
6. Латвия
7. Австрия
8. Италия
Из каждой группы выйдут по четыре команды в плей-офф
РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ СБОРНОЙ РОССИИ (ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ)
Дата
Время
Матч
Трансляция
10 мая
17:15
Россия - Норвегия
Первый канал
12 мая
13:15
Россия - Австрия
Матч
13 мая
17:15
Россия - Чехия
Первый канал
15 мая
21:15
Россия - Италия
Матч
18 мая
13:15
Латвия - Россия
Матч
19 мая
21:15
Швейцария - Россия
Первый канал
21 мая
21:15
Швеция - Россия
Первый канал
РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ ПЛЕЙ-ОФФ
¼ финала
23 мая
½ финала
25 мая
Матч за третье место
26 мая
Финал
26 мая
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