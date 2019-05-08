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08 мая 2019 15:40Хоккей

Армейцы победили! Все довольны!

На «ЦСКА-Арена» прошла сессия медиаклуба хоккейной традиции «Бесценная Лига» Mastercard и КХЛ сезона-2018/2019.

Участники и гости не только получили удовольствие от захватывающего матча ЦСКА – «Авангард» финальной серии плей-офф, но и смогли разделить бесценные моменты игры с игроками и легендами хоккея.

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«Бесценная Лига» - это хоккейная традиция, созданная Mastercard и КХЛ в 2016 году для болельщиков и игроков. В рамках традиции болельщики голосуют за игроков любимых клубов в течение всего сезона, а самые активные из них получают бесценную возможность насладиться моментом победного триумфа вместе с игроками любимых клубов прямо на ледовой арене, разделив с ними Бесценный Трофей – награду, которая была создана специально для того, чтобы оценить эмоциональный вклад истинных хоккейных болельщиков в игру, и что самое важное – в победу.

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Уже во второй раз медиаклуб традиции «Бесценная Лига» провел сессию в разгар финальной серии плей-офф. Год назад встреча проходила в Казани, где за Кубок Гагарина сражались «Ак Барс» и ЦСКА. А уже в этом сезоне мы перебрались в Москву, на новый стадион столичных армейцев - «ЦСКА-Арена» в «Парке Легенд».

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По традиции на все встречи медиаклуба «Бесценная Лига» приходят знаменитые хоккеисты. На этот раз в гости к медиаклубу пришли игроки, в разные годы примерявшие форму финалистов. Бывший капитан ЦСКА, чемпион мира Денис Денисов много лет назад два сезона провел в «Авангарде». Андрей Николишин – автор золотого гола на чемпионате мира 1993 года, бронзовый призер Олимпиады-2002. Также почетным гостем мероприятия стал один из болельщиков, Михаил Федоров, который в феврале завоевал статус Бесценного Болельщика и разделил Трофей «Бесценной Лиги» с нападающим красно-синих Кириллом Капризовым прямо на льду после матча.

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В течение всего сезона болельщики могли голосовать за любимых игроков на сайте mastercard.khl.ru и в официальном приложении КХЛ.

«Это замечательная идея, болельщики должны быть ближе к хоккеистам и больше знать о том, как и чем они занимаются, - сказал Николишин. - Конечно, некоторые вещи нельзя из раздевалки выносить, но, я считаю, что если люди будут знать больше друг о друге, у них будет больше взаимоуважения и взаимопонимания. Зачастую болельщики начинают критиковать игроков, когда те проигрывают, а игроки начинают обижаться на болельщиков, когда они их не поддерживают. Такая традиция, как «Бесценная Лига», сплачивает и объединяет».

Ведущие вечера - телеведущая Дарья Миронова и спортивный журналист Павел Лысенков с «Матч ТВ» - скучать не давали, украсив и без того насыщенную программу искромётными шутками.

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Популярный актер Дмитрий Власкин, известный по сериалу «Физрук» и фильму «Эластико», пришел со своим маленьким сыном.

- Спасибо КХЛ и Mastercard за приглашение. Плей-офф, да еще в такой атмосфере – со мной это впервые.

Во втором перерыве в ложу пришел форвард ЦСКА Сергей Толчинский.

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– Какой финал плей-офф КХЛ для вас самый запоминающийся? – поинтересовались ведущие.
– Наверное, последний. Когда мы с «Ак Барсом» рубились.

Толчинский дал автограф Бесценному Болельщику Михаилу Федорову, приглашенному в ложу со своей семьей.
«Для меня это большая честь быть сегодня на этом матче и познакомиться с одним из игроков ЦСКА этого сезона Сергеем Толчинским. Я благодарю «Бесценную Лигу» и Mastercard за такую возможность. Болеем за любимый клуб!», — сказал Михаил Федоров.

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И все-таки армейцы переиграли голкипера «Авангарда». На радость Бесценного Болельщика Михаила Федорова и Дмитрия Власкина с сыном. Младший Власкин кричал «гол» громче всех. Ведь его забили московские армейцы.

Еще две шайбы, залетевшие в пустые ворота, подвели матчу черту – 3:0 в пользу ЦСКА. Но по лицу эксперта Николишина трудно было определить, доволен он или нет.

– Раз ЦСКА выиграл – значит, по делу, – подвел итог Николишин. – Всё решили ошибки, индивидуальные ошибки в третьем периоде.

– Не скучный ли выдался матч?
– Нет, что вы. Для болельщиков в первую очередь важен результат. Да и мне понравилось у вас. Обстановка уютная. Спасибо Mastercard за бесценные эмоции!

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