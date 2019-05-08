«Сент-Луис» и «Даллас» выдали триллер. Радулов - на отдых, Тарасенко - в полуфинал

«Даллас» и «Сент-Луис» закономерно пришли к седьмому матчу. Лишь одна из шести предыдущих встреч закончилась с разницей более чем в две шайбы, а три игры завершились в один гол. «Старз» и «Блюз» напоминали двух одинаково готовых марафонцев, которые всю дистанцию бежали рядом друг с другом.

У одних зажигал «Легион смерти» во главе с Александром Радуловым и Бен Бишоп, у других – Владимир Тарасенко, Джейден Шварц и Джордан Биннингтон. Но самое главное – у обеих команд не было хоккеистов, которые бы провалили эту серию.

Не удивительно, что решающий матч начался с атак обеих команд. «Сент-Луис» и «Даллас» нанесли 23 броска на двоих в первом периоде, забив по голу. На шайбу Винса Данна гости ответили выстрелом Матса Цуккарелло. Хотя «Старз» немного повезло, когда забивал норвежец. Шайба неожиданно для Биннингтона выскочила на пятак, куда на подбор первым успел Цуккарелло. Нужно пожурить защитника «Сент-Луиса» Джоэла Эдмундсона. Он неправильно сориентировался в этой ситуации.

Затем с «Далласом» случилось что-то невероятное. За два последующих периода «Старз» нанесли всего четыре броска. Звезды совершенно забили на атаку и плотно сели к собственным воротам. Если бы не Бен Бишоп, то матч можно было бы закончить во втором отрезке, когда «Сент-Луис» 18 раз угрожал воротам гостей («Даллас» бросил всего один раз).

Единственное, чем запомнились гости во второй части матча – дисциплиной. Несмотря на то, что «Сент-Луис» поселился в зоне Бишопа, полевые игроки «Далласа» за два периода всего лишь дважды нарушили правила. Впрочем, музыканты вообще сумели отыграть этот матч без удалений.

«Даллас» только к овертайму понял, что без атак он не выиграет этот матч. Звезды выровняли игру и вполне могли отличиться во втором дополнительном периоде. Здесь мы посылаем все респекты мира Биннингтону – он спас свою команду после броска, который должен был заканчиваться голом.

Буквально через полторы минуты после этого «Сент-Луис» свой момент реализовал. Патрик Марун очень агрессивно сыграл на пятаке Бишопа и наконец-то пробил голкипера гостей. Томас Робер отдал вторую голевую передачу в этом матче. Бишоп отразил 52 броска, но этого оказалось мало для победы.

«Сент-Луис» вышел в финал конференции, где сыграет с победителем пары «Колорадо» – «Сан-Хосе». «Даллас» откровенно жаль, но кто-то в этой серии должен был проиграть.

Седьмой матч

«Сент-Луис» – «Даллас» – 2:1 от (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Дан (Пьетранджело, Робер), 13:30 (1:0). Цуккарелло, 15:55 (1:1). Марун (Робер, Бозак), 85:50 (2:1).

Вратари: Биннингтон – Бишоп

Счет в серии: 4-3