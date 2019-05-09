Мюнхен, Квебек, Берн, Хельсинки, Минск. В День победы – о наших победах

Чудо на льду» II

1993 год

Мюнхен (Германия)

Главный тренер – Борис Михайлов

В первой половине лихих 1990-х у России было две сборные – первая и олимпийская. Первую возглавлял Борис Михайлов, олимпийскую – Виктор Тихонов.

В дружину Михайлова мало кто верил. Состав не выглядел звездным. Лидерами команды считались Быков и Хомутов, выступавшие в Швейцарии. Да и стартовали россияне с ничьей с итальянцами. К третьему матчу из «Баффало» приехал вратарь Трефилов. Именно ему вместе с Быковым, Хомутовым и защитником Юшкевичем будет суждено стать героями чемпионата.

На первом этапе наши проиграли шведам (2:5) и канадцам (1:3). Однако в плей-офф сборная России взяла у этих соперников реванш.

В полуфинале наши одолели «Кленовых листьев» Майка Кинэна 7:4, уступая 1:3. Канадцы привезли в Германию мощную команду, в которой выделялись Линдрос, Рэнфорд, Грэйвз, Корсон, Дайнин, Бриндамор, Рекки, Гартнер, молодой Кариа. Михайлов назвал эту победу вторым «Чудом на льду». Первое – совершили американские студенты на Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде.

В финале россияне выиграли у шведов 3:1, в составе которых выделялся юный Петер Форсберг. Золотой гол забил 19-летний Николишин. Защитник Фролов вышел на игру с переломом ноги. Ему с трудом удалось впихнуть распухший голеностоп в ботинок.

Не верилось, что следующего золота придется ждать 15 лет.

Прорыв Ковальчука

2008 год

Квебек

Главный тренер – Вячеслав Быков

Чемпионат в год 100-летия ИИХФ принимала Канада. Наши собрали приличный состав. Приехали Ковальчук, Овечкин, Семин, Сергей Федоров, молодой Александр Радулов. Но все-таки решающую роль сыграл вратарь Евгений Набоков. Его появление придало уверенности команде. А ведь наши рисковали остаться с одним необстрелянным голкипером Бирюковым.

Весь турнир не шла игра у Ковальчука и Мозякина. Прирожденным снайперам никак не удавалось забить. Кови из-за дисквалификации пропустил полуфинал с финнами. Вячеславу Быкову все уши прожужжали, советуя не ставить Кови на финал. Тренер не послушал «доброжелателей». Мозякину же места в составе не нашлось.

Наши уступали 1:3 и 2:4. Но в третьем периоде прорвало Ковальчука. Сначала он сравнял счет, а в овертайме забросил золотую шайбу в большинстве. Героем финала можно считать и Семина, сделавшего дубль.

Сразу после возвращения в Москву свежеиспеченных чемпионов мира принял в Кремле Президент РФ Дмитрий Медведев. Команду представили к государственным наградам и премировали автомобилями.

Золотой гол Радулова

2009 год

Берн

Главный тренер – Вячеслав Быков

В Берн не приехал Овечкин. Его «Вашингтон» продолжал поход за Кубком Стэнли. По ходу турнира выбыли из-за травм Зарипов и Жердев, команда осталась с 11-ю нападающими. Однако недокомплект не остановил сборную России.

В четвертьфинале наши с трудом одолели сборную Белоруссии с ее блистательным вратарем Мезиным (4:3). В полуфинале – американцев (3:2) благодаря шайбе Горовикова, забитой мягким местом.

В финале встретились с канадцами. Нашим противостояли не последние в НХЛ вратарь Ролосон, защитники Хэмьюс, Уэбер, Даути, Власик, нападающие Стэмкос, Сан-Луи, Доун, Спецца, Хитли, Апшолл…

На гол Хитли россияне ответили двумя. Сапрыкин сравнял счет, а Радулов эффектно забросил победную шайбу. Геройствовал и вратарь Брызгалов, справившийся с 37-ю бросками. Ролосон отразил 15 шайб.

Ковальчук стал обладателем четырех титулов – помимо чемпионского он стал лучшим игроком, нападающим турнира и вошел в сборную звезд.

Бенефис Малкина

2012 год

Хельсинки/Стокгольм

Главный тренер – Зинэтула Билялетдинов

Первый чемпионат мира в своей тренерской карьере Билл провел на одном дыхании. Наша команда выиграла все матчи в основное время. А полуфинал и финал – в одну калитку, с одинаковым счетом 6:2.

Тренерам удалось найти идеальных партнеров для Малкина. С ним выходили омичи Пережогин и Попов.

Очень кстати оказался приезд Дацюка, Овечкина и Семина. Последнего из них не пылал желанием видеть Билялетдинов. Его уговорил друг «Советского спорта» Сергей Гимаев. Два часа убеждал. И не напрасно. Форвард «Вашингтона», как и в Квебеке-2008, в финале сделал дубль.

Звено Семин – Дацюк – Овечкин сыграло важную роль в победе. Но все-таки главной звездой турнира по праву стал Малкин. Он лучший игрок, нападающий и бомбардир чемпионата.

А игра 20-летнего Кузнецова не понравилась Биллу. В концовке полуфинала с финнами он выпустил его на две смены – в качестве подарка ко дню рождения. А в финале со словаками и вовсе не выпустил на лед.

Премьера Знарка

2014 год

Минск

Главный тренер – Олег Знарок

Олег Знарок возглавил сборную за полтора месяца до чемпионата мира. В сборную не приехали получившие травмы Ковальчук и Радулов-младший. Зато Овечкин начал подготовку с чистого листа, с матчей Евровызова.

Такого Александра Великого на ЧМ доселе не видели. Он не только терзал оборону соперников, но и отрабатывал в сзади, ложился под шайбу.

Глядя на капитана, яркой игрой блеснули Тихонов, Плотников, Калилин, Широков. Даже травмы форварда Локтионова, защитника Орлова и трехматчевая дисквалификация Шипачева не остановили победный марш российской сборной. В игре со сборной Германии повредил колено Овечкин. Он пропустил матч протии хозяев, но в пленй-офф вышел в специальном наколеннике.

В конце полуфинала Знарок ввязался в перепалку на языке мимики и жеста с ассистентом главного тренера «Тре Крунур» Рикардом Грёнбергом (он ныне возглавляет шведскую сборную). Нашего наставника дисквалифицировали. Финал Знарок смотрел из ложи, соседствуя с президентом ФХР Владиславом Третьяком.

Игру вел Харийс Витолиньш. Наши выиграли у финнов 5:2 и вернули звание чемпионов мира.

Лучшим вратарем турнира назвали Бобровского, нападающим – Тихонова, который первенствовал в бомбардирской гонке. В сборную звезд журналисты выбрали защитника Белова, Тихонова и Плотникова.

Поздравить чемпионов пришел в минскую раздевалку Президент России Владимир Путин и знаменитый тренер Виктор Тихонов. Внук повесил золотую медаль на шею легендарному деду. Тот расплакался.

Прошло пять лет. С тех пор золота ЧМ сборная России не видела.