«Акулы» сожрали и «Колорадо»: «Сан-Хосе» – в финале конференции

«Не, ну мы так не играем» – словно решили игроки «Колорадо», когда узнали, что «акулий кэп» вернулся в состав «Шаркс» спустя шесть матчей. И пока гости переживали это обстоятельство, ветеран делал дело.

Забавно, что свой гол Джо забил примерно с того же места, где он получил травму в седьмой игре против «Вегаса». Сначала он идеально переправил шайбу в ближний угол после наброса Брента Бернса, а спустя пять минут он же удобной передачей из-за ворот вывел на решающий бросок Томаша Гертла. Нокдаун?

Да, нокдаун, или что-то такое близкое к этому. Почти сразу после гола «Колорадо» остался в меньшинстве. «Акулы» часто рвали, периодически метали, но забросить третью шайбу так и не смогли.

Первые стоящие моменты для взятия ворот гости начали создавать лишь за пять минут до перерыва, но в течение одной минуты запросто могли счет сравнять – Карл Содерберг с отличной позиции не попал в ближний угол, а Натан Маккинон не сумел пробить Мартина Джонса.

Когда казалось, что первый период так и закончится с комфортным перевесом в +2 для хозяев – интрига вернулась: за семь секунд до перерыва Микко Рантанен искусно переправил шайбу в «девятку» после наброса Самуэля Жирара.

Нас, чуть седоватых зрителей футбольной Лиги чемпионов, многими вещами теперь не удивить. И поэтому когда во втором периоде «Сан-Хосе» почти восемь минут не вылезал из зоны противника и… пропустил – ну неужели кто-то удивился?

Вот и главный тренер «Шаркс» Питер ДеБур и лысиной не повел – тут же сделал запрос на офсайд и это сработало. В самом эпизоде все было чисто – Маккинон на синей линии заставил ошибиться Гудроу, вернул шайбу в зону атаки и прострелил на Уилсона, но вот незадача: на дальнем борту не успел смениться Ландескуг. Словом, одна нога его была на лавке, а вторая в положении вне игры. На голевой эпизод он не влиял никак. Бред? Да. Но правила есть правила.

It's ridiculous. He's quite obviously out of the play. Colorado hardly gained some great advantage here. https://t.co/brVXWnePeX