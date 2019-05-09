«Акулы» сожрали и «Колорадо»: «Сан-Хосе» – в финале конференции - Советский спорт
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09 мая 2019 09:42ХоккейФедоровский Александр

«Акулы» сожрали и «Колорадо»: «Сан-Хосе» – в финале конференции

Джо Павелски вернулся  в состав и вытащил «Сан-Хосе» в финал конференции, где его команду уже поджидает «Сент-Луис».

МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

«Не, ну мы так не играем» – словно решили игроки «Колорадо», когда узнали, что «акулий кэп» вернулся в состав «Шаркс» спустя шесть матчей. И пока гости переживали это обстоятельство, ветеран делал дело.

Забавно, что свой гол Джо забил примерно с того же места, где он получил травму в седьмой игре против «Вегаса». Сначала он идеально переправил шайбу в ближний угол после наброса Брента Бернса, а спустя пять минут он же удобной передачей из-за ворот вывел на решающий бросок Томаша Гертла. Нокдаун?

НЕ ДУМАЙ О СЕКУНДАХ СВЫСОКА

Да, нокдаун, или что-то такое близкое к этому. Почти сразу после гола «Колорадо» остался в меньшинстве. «Акулы» часто рвали, периодически метали, но забросить третью шайбу так и не смогли.

Первые стоящие моменты для взятия ворот гости начали создавать лишь за пять минут до перерыва, но в течение одной минуты запросто могли счет сравнять – Карл Содерберг с отличной позиции не попал в ближний угол, а Натан Маккинон не сумел пробить Мартина Джонса.

Когда казалось, что первый период так и закончится с комфортным перевесом в +2 для хозяев – интрига вернулась: за семь секунд до перерыва Микко Рантанен искусно переправил шайбу в «девятку» после наброса Самуэля Жирара.

ДУХ ТИМКИНА ОБНАРУЖЕН В САН-ХОСЕ

Нас, чуть седоватых зрителей футбольной Лиги чемпионов, многими вещами теперь не удивить. И поэтому когда во втором периоде «Сан-Хосе» почти восемь минут не вылезал из зоны противника и… пропустил – ну неужели кто-то удивился?

Вот и главный тренер «Шаркс» Питер ДеБур и лысиной не повел – тут же сделал запрос на офсайд и это сработало. В самом эпизоде все было чисто – Маккинон на синей линии заставил ошибиться Гудроу, вернул шайбу в зону атаки и прострелил на Уилсона, но вот незадача: на дальнем борту не успел смениться Ландескуг. Словом, одна нога его была на лавке, а вторая в положении вне игры. На голевой эпизод он не влиял никак. Бред? Да. Но правила есть правила.

И вот тут хозяева окончательно поняли, что преимущество их зыбко, как весенний лед на реке и надо бы его укрепить. И забили! В Йонаса Донского вселился дух Евгения Тимкина, который в свое время не забивал лет примерно тысячу, а однажды в финальной серии против ЦСКА разразился дублем. Донской прокатился за воротами и хлестким броском с кистей поразил ближний угол. Это был первый для него гол за последние 32 игры.

БОРОДА ТОРНТОНА – КЛЮЧ К УСПЕХУ

«Колорадо» так и не сделал главного – надо было просто оторвать бороду Джо Торнтону – и дело было бы в шляпе. В свое время Назем Кадри сделал именно так и «Торонто» матч выиграл! А если серьезно, то «Сан-Хосе» провел идеальный третий период. Их не смутил ни быстрый гол Тайсона Джоста, ни огненный момент у Карла Содерберга.

В концовке потащил Джонс, отразив два броска Керфута в упор. Как и в первом раунде «Сан-Хосе» берет верх в седьмом матче и субботу проведет на своем льду первый матч серии против «Сент-Луиса», а уже в ночь на пятницу стартует финал Восточной конференции в котором «Бостон» сыграет против «Каролины».

7-й матч

Сан-Хосе – Колорадо - 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Голы: Павелски (Бернс, Гертл), 05:57 (1:0). Гертл (Павелски, Кейн), 11:35 (2:0). Рантанен (Жирар, Ландескуг), 19:53 (2:1). Донской (Бернс, Карлссон), 32:37 (3:1). Джост (Уилсон, Керфут), 40:51 (3:2)

Броски: 27 – 29

Большинство: 3 (0) – 3 (0)

Вбрасывания: 31 - 19

Вратари: Джонс – Грубауэр

Счет в серии: 4-3 (5:2, 3:4, 4:2, 0:3, 2:1, 3:4 ОТ, 3:2)

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