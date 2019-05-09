«Акулы» сожрали и «Колорадо»: «Сан-Хосе» – в финале конференции

МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

«Не, ну мы так не играем» – словно решили игроки «Колорадо», когда узнали, что «акулий кэп» вернулся в состав «Шаркс» спустя шесть матчей. И пока гости переживали это обстоятельство, ветеран делал дело.

Забавно, что свой гол Джо забил примерно с того же места, где он получил травму в седьмой игре против «Вегаса». Сначала он идеально переправил шайбу в ближний угол после наброса Брента Бернса, а спустя пять минут он же удобной передачей из-за ворот вывел на решающий бросок Томаша Гертла. Нокдаун?

НЕ ДУМАЙ О СЕКУНДАХ СВЫСОКА

Да, нокдаун, или что-то такое близкое к этому. Почти сразу после гола «Колорадо» остался в меньшинстве. «Акулы» часто рвали, периодически метали, но забросить третью шайбу так и не смогли.

Первые стоящие моменты для взятия ворот гости начали создавать лишь за пять минут до перерыва, но в течение одной минуты запросто могли счет сравнять – Карл Содерберг с отличной позиции не попал в ближний угол, а Натан Маккинон не сумел пробить Мартина Джонса.

Когда казалось, что первый период так и закончится с комфортным перевесом в +2 для хозяев – интрига вернулась: за семь секунд до перерыва Микко Рантанен искусно переправил шайбу в «девятку» после наброса Самуэля Жирара.

ДУХ ТИМКИНА ОБНАРУЖЕН В САН-ХОСЕ

Нас, чуть седоватых зрителей футбольной Лиги чемпионов, многими вещами теперь не удивить. И поэтому когда во втором периоде «Сан-Хосе» почти восемь минут не вылезал из зоны противника и… пропустил – ну неужели кто-то удивился?

Вот и главный тренер «Шаркс» Питер ДеБур и лысиной не повел – тут же сделал запрос на офсайд и это сработало. В самом эпизоде все было чисто – Маккинон на синей линии заставил ошибиться Гудроу, вернул шайбу в зону атаки и прострелил на Уилсона, но вот незадача: на дальнем борту не успел смениться Ландескуг. Словом, одна нога его была на лавке, а вторая в положении вне игры. На голевой эпизод он не влиял никак. Бред? Да. Но правила есть правила.

It's ridiculous. He's quite obviously out of the play. Colorado hardly gained some great advantage here. https://t.co/brVXWnePeX — Matt Porter (@mattyports) 9 мая 2019 г.

И вот тут хозяева окончательно поняли, что преимущество их зыбко, как весенний лед на реке и надо бы его укрепить. И забили! В Йонаса Донского вселился дух Евгения Тимкина, который в свое время не забивал лет примерно тысячу, а однажды в финальной серии против ЦСКА разразился дублем. Донской прокатился за воротами и хлестким броском с кистей поразил ближний угол. Это был первый для него гол за последние 32 игры.

БОРОДА ТОРНТОНА – КЛЮЧ К УСПЕХУ

«Колорадо» так и не сделал главного – надо было просто оторвать бороду Джо Торнтону – и дело было бы в шляпе. В свое время Назем Кадри сделал именно так и «Торонто» матч выиграл! А если серьезно, то «Сан-Хосе» провел идеальный третий период. Их не смутил ни быстрый гол Тайсона Джоста, ни огненный момент у Карла Содерберга.

В концовке потащил Джонс, отразив два броска Керфута в упор. Как и в первом раунде «Сан-Хосе» берет верх в седьмом матче и субботу проведет на своем льду первый матч серии против «Сент-Луиса», а уже в ночь на пятницу стартует финал Восточной конференции в котором «Бостон» сыграет против «Каролины».

7-й матч

Сан-Хосе – Колорадо - 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Голы: Павелски (Бернс, Гертл), 05:57 (1:0). Гертл (Павелски, Кейн), 11:35 (2:0). Рантанен (Жирар, Ландескуг), 19:53 (2:1). Донской (Бернс, Карлссон), 32:37 (3:1). Джост (Уилсон, Керфут), 40:51 (3:2)

Броски: 27 – 29

Большинство: 3 (0) – 3 (0)

Вбрасывания: 31 - 19

Вратари: Джонс – Грубауэр

Счет в серии: 4-3 (5:2, 3:4, 4:2, 0:3, 2:1, 3:4 ОТ, 3:2)