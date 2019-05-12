Австрия, дрим-тим уже ждет! Что смотреть сегодня на чемпионате мира

Группа A

13:15 мск. США – Франция

Для сборной США старт чемпионата мира стал настоящим кошмаром. Поражение от словаков, которые провели всю игру перед родными трибунами на сумасшедшем кураже, оконфузил гостей из-за океана. Да, вполне вероятно, что процесс акклиматизации для американцев на тот момент еще не был завершен. Проще говоря, в первый день турнира они еще не проснулись.

Единственная победа Франции над США датирована 1998 годом на чемпионате мира в Швейцарии. Сможет ли палка выстрелить второй раз за 20 лет? Едва ли.

17:15 мск. Дания - Германия

Здесь мы имеем дело с довольно упорным противостоянием. Разумеется, для хоккейного зрителя с особенным уровнем извращенности. Отложить все дела и смотреть матч этих команд, если ты не датчанин и не немец – это серьезно. Тем не менее, предсказать исход этой пары непросто. Последние четыре игры завершились с разницей в одну шайбу. К юбилейной, десятой встрече между собой соперники подошли, имея по три победы в основное время.

21:15 мск. Великобритания – Канада

Олимпийские Игры 1936 года особенно дороги британским поклонникам хоккея. Кстати, кто-то знает, как они выглядят? Листая ветхий папирус можно с ужасом узнать, что именно в том году Великобритания нокаутировала Канаду со счетом 2:1. Любопытно, что как и 25 лет назад Великобритания попадает в одну группу с Канадой – это можно считать своеобразным бонусом за выход в элитный дивизион. Только вот есть твердое убеждение в том, что этот самый бонус беззвучно смоет британцев с лица земли, так как в первом матче турнира Канада сенсационно проиграла финнам и будет настроена весьма неприветливо.

Группа B

13:15 мск. Россия – Австрия

Россияне порадовали реализацией большинства в стартовом матче турнира против Норвегии и огорчили третьим периодом. Все же совсем бросать играть – это не есть хорошо. Но как раз для того, чтобы устранить лишние занозы и прочие опилки на сияющем фоне атакующих работ и существует второй тур и игра против Австрии. Ровно год назад наши крупно выиграли, да и вообще никогда не забрасывали австрийцам меньше четырех шайб за игру. Этот матч вполне можно считать генеральной репетицией перед встречей со сборной Чехии.

17:15 мск. Италия – Швеция

Поражение Швеции от чехов идеально укладывалось в сенсационную картину первого дня на чемпионате.

«Проиграли канадцы, проиграли американцы, так чем же действующие чемпионы мира хуже?» - решили шведы и с треском провалили третий период в матчей с Чехией. Так что, итальянцам перед этой игрой остается только посочувствовать. 23 года назад Италия умудрилась сгонять со шведами вничью, но после этого были сплошные разносы с полным мешком заброшенных шайб.

21:15 мск. Латвия – Швейцария

Обе команды подходят к отчетной встрече в отличном настроении. Латвия уверенно переиграла австрийцев, а Швейцария унизила итальянцев. Единственная победа сборной Латвии над швейцарцами датирована 2014 годом. Дело было на Олимпиаде в Сочи, а вот на чемпионатах мира латвийцы смогли добиваться побед лишь в овертайме и серии буллитов. Последний раз команды встречались на чемпионате мира в Москве, где было заброшено 9 шайб на двоих – победу со счетом 5:4 одержала команда Швейцарии.