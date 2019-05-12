Кто в сборной России вратарь №1: Василевский или Георгиев? - Советский спорт
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12 мая 2019 18:00ХоккейСлавин Виталий

Кто в сборной России вратарь №1: Василевский или Георгиев?

Уже второй матч сборной России заставил тренеров крепко задуматься, а кто у нас вратарь номер один? Ошибиться, положиться на громкое имя здесь нельзя, если рассчитываешь на золото.

ЧТО ВАЖНЕЕ: КОМАНДНЫЕ РЕКОРДЫ ИЛИ ЛИЧНЫЕ?

Я плотно следил за НХЛ с февраля, и могу сказать, что Георгиев впечатлил меня в «Рейнджерс» больше, чем Василевский в «Тампе». Да, Андрей скорее всего получит «Везину Трофи» как лучший голкипер сезона. Но у меня сложилось впечатление, что при всех отдельных грандиозных сейвах играл он столь успешно благодаря прежде всего команде. Досрочному триумфатору регулярки, повторившему рекорд НХЛ по победам. Соперники порой уже к середине матча прекращали сопротивление, чтобы сберечь силы для противостояний с равными.

У Александра принципиально иная история. И команда слабая, в очередной раз со свистом пролетевшая мимо плей-офф, и оборона – проходной двор. Знаменитый «Король Хенрик», олимпийский чемпион-2006 и чемпион мира-2017, такой нагрузки не выдержал, и тренеры стали подпускать дублеров. Георгиев своего шанса не упустил. Мало того что вытеснил из рамки легендарного Лундквиста, он побил несколько достижений клуба и лиги по отраженным броскам за игру. Зачастую россиянин вытаскивал матчи ньюйоркцев в одиночку. Как это случилось на моих глазах на финише чемпионата в Филадельфии, где его назвали сильнейшим игроком у гостей.

Удостоился он этого титула и в воскресенье. И абсолютно заслужено! Кстати, я всегда думал, что лучших в своих командах определяют тренеры. Но Илья Воробьев сказал мне, что на чемпионате мира это делают организаторы турнира. Так что, это не был некий экивок Георгиеву от нашего штаба, дабы поддержать новичка ЧМ морально, подкрепить уверенность в себе.

Здесь что важно. Хотя в стартовом периоде австрийцы нанесли лишь 5 бросков, а во втором и третьем соответственно – 6 и 4, голевых моментов они создали массу. Жаль, на ЧМ, в отличие от НХЛ, подобные эпизоды не фиксируют, иначе картина великолепного дебюта Александра стала бы очевидной для всех.

Другой новобранец сборной Никита Задоров откровенно признался, что обилие опаснейших контрвыпадов – не вина, а беда полевых игроков. Дескать, когда аутсайдер садится пятью хоккеистами в оборону, рано или поздно кто-то из нападающей команды увлекается, неоправданно бежит вперед, оголяя свою территорию ответственности, и через эти бреши возникает ответная атака с численным преимуществом. Это стандартная ситуация для матчей оппонентов разного класса. Но вратарю-то от этого сложнее вдвойне!

А ЕСЛИ БЫ АЛЕКСАНДР ДРОГНУЛ?

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Сколько раз Владислав Третьяк мне говорил, как он обожал играть против канадцев! Все предельно просто: чем больше бросков, тем голкиперу удобнее. А у североамериканцев в те времена все шло исключительно от броска. При этом Третьяк жутко ненавидел матчи против чехословаков. Можно было без дела простоять пол-игры, хорошенько замерзнуть, а тут один наскок Недомански, Мартинеца или Глинки мог решить все. Ибо защищались чехи, не брезгуя тактикой мелкого фола, всегда восхитительно. Тем более располагая такими первыми номерами, как Дзурилла, Холечек, Кралик, Гашек

Георгиев в Братиславе подтвердил, что для него без разницы – «весь в мыле» или «можно отойти на пару минут кофейка попить». В любом случае он одинаково надежен.

Вы ведь посмотрите, минимальный перевес держался более половины матча! Австрийцы, по сравнению с норвежцами в первом туре, выглядели отнюдь не мальчиками для битья. Я не заметил у них никакой боязни, придыхания перед суперзвездами НХЛ, которыми пестрит наш нынешний ростер.

Стоило Георгиеву хотя бы однажды дрогнуть, и при счете 1:1 развернулась бы совсем иная игра. Тем более именно в этот отрезок до 35-й минуты, когда Кучеров удвоил результат, австрийцы поняли, что при избранной ими тактике они вполне могут забить, восстановить равновесие и зацепиться за игру. Заброшенная шайба утроила бы их силы и чисто психологически. А этот фактор крайне важен. Ведь мастерская двоечка Гусев Кучеров настолько впечатлила австрийцев, что на какое-то время они впали в осмысление происшедшего, и спустя 36 секунд пропустили третий гол. На этом игра по сути завершилась.

После красивой сухой победы у меня было несколько вопросов к главному тренеру. Илья Петрович пояснил мне, что с Овечкиным и Кузнецовым стал вместо Капризова выпускать Барабанова, чтобы дать практику Телегину. Иван, к слову, молодец, в первой же смене в четвертом звене, где заменил Барабанова, едва ли не первым касанием сделал счет 3:0.

Воробьев согласился со мной, что россияне увлекаются распасовкой в чужой зоне вместо того, чтобы больше бросать, лезть на пятак, на ворота. Но это, по его словам, «в их крови, посмотрите, в какой форме ребята играют, какой герб у них на груди».

Однако от ответа на главный, по моему мнению, на сегодня вопрос, кто в сборной теперь основной голкипер, тренер ушел, ограничившись фразой:

– С чехами ворота будет защищать Василевский.

И это правильно. Ни к чему сейчас одному вратарю играть два дня подряд. Этого и в НХЛ стараются всячески избегать. Но для Василевского в понедельник будет, возможно, решающий тест: готов он к роли первого или нет? Тем любопытнее будет наблюдать за поединком извечных противников.

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