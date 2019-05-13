Овечкин! Ты что-нибудь умеешь? И зачем ты сбрил бороду? - Советский спорт
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13 мая 2019 20:56ХоккейНиколаев Ярослав

Овечкин! Ты что-нибудь умеешь? И зачем ты сбрил бороду?

Нашему автору не понравилось, что Овечкин не забил ни разу за три игры, и он накатал провокационную колонку, в которой сравнил игру Александра Овечкина в НХЛ и за сборную. И пришел к неутешительным выводам.

Ну вот мы и увидели истинную цену всей этой хваленой НХЛовской камарилье. Александр Овечкин, тот самый великий и бьющий рекорд за рекордом, что ты умеешь, когда играешь не внутри своего заокеанского шоу, а на нормальных европейских площадках, в сражении за чемпионскую корону, а не за деньги из кошельков зарубежных толстосумов?

Весь год нам рассказывали, что Овечкин побил этот рекорд, тот рекорд, продвинулся выше в строчках очередного рейтинга всех времен и народов. Кажется, выйди его «Вашингтон» дальше в Кубке Стэнли – и вообще от старых рекордов следа не останется.

Кажется, что вызвали Овечкина в сборную – наконец-то, укомплектовали нашу дрим-тим. Вот теперь покажем всем, кто тут в доме хоккейном хозяин. И что? Ноль результата в первой игре, ноль дальше. Больше разговоров о том, что Саша бороду сбрил, а не о том, как играл на площадке.

Мы знаем о поверье, которое существует в НХЛ, а с некоторых пор – и в КХЛ: на период ключевых матчей (плей-офф, например) не сбривать бороду. Потому что можно спугнуть – сбрить – удачу. Борода – вообще в старину прекрасным средством от сглаза была. А теперь что? Человек приезжает на прогулку? Вроде и за сборную покатался, и красоты центральной Европы посмотрел?

Вряд ли кто-то сможет уверить меня, что это чемпионат мира настолько крутой, что НХЛовцы выглядят бледными тенями. Или расскажите мне, что там сезон такой трудный, что они теперь еле ноги волочат. В КХЛ тоже будь здоров нагрузки! Но ничего ведь. В заочном споре КХЛ против НХЛ однозначно впереди!

А мы, Саша, пока еще ждем и верим. Включайся!

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