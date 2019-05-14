Германия – Франция: да, не футбол, но будет интересно. Что смотреть сегодня на ЧМ - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 мая 2019 09:00ХоккейФедоровский Александр

Германия – Франция: да, не футбол, но будет интересно. Что смотреть сегодня на ЧМ

«Советский спорт» рассказывает, что ожидать от матчей хоккейного чемпионата мира, которые пройдут сегодня.

Группа А

17:15 мск. Великобритания - Дания

Своего рода подвальная битва команд, которые знают и уважают друг друга, но в низшем дивизионе. Одна из последних попыток сборной Великобритании побороться за сохранение места в элите. Да, впереди у британцев еще будут матчи, но и соперники жесткие - американцы, финны, словаки. Тут не то чтобы очки набрать, шайбу забросить затруднительно.

21:15 мск. Германия - Франция

Великолепная вывеска для чемпионата мира по футболу. Но у нас тут немного другой вид спорта. Несмотря на то, что попадание сборной Франции в плей-офф станет настоящим чудом, нельзя не обратить внимание на то, что последние четыре матча между этими командами завершились с разницей в одну шайбу, в которых соперники по два раза обменялись победами.

Группа В

17:15 мск. Италия - Латвия

Свист итальянской фанеры рассекает воздушное пространство Братиславы. Ноль заброшенных шайб после двух матчей на старте турнира и вполне конкретные в этой связи перспективы. Но и Латвии расслабляться не стоит. Три очка в первой игре, затем поражение от сборной Швейцарии, так что ковать железо нужно именно в этой встрече. В последний раз итальянцы переигрывали сборную Латвии в 2007 году на чемпионате мира в Москве.

21:15 мск. Швейцария - Австрия

Календарь для сборной Швейцарии на этом турнире идеален. Потерял очки в четырех матчах? Получи тогда в качестве праздничного бонуса в соперники шведов, россиян и чехов. Швейцарцы пока не слишком настроены на переживания в концовке группового этапа, так что очки пока набирают исправно и уверенно. Победа в основное время станет 20-й для сборной Швейцарии в противостоянии с австрийцами. Напомним, что в последних двух матчах команды в это самое основное время не укладывались и продолжали выяснять отношения в овертайме и серии буллитов.

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