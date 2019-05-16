Зачем нам смотреть на этот шлак на чемпионате мира. Колонка Виталия Славина - Советский спорт
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16 мая 2019 16:00ХоккейСлавин Виталий

Зачем нам смотреть на этот шлак на чемпионате мира. Колонка Виталия Славина

Обозреватель «Советского спорта» – о расколе в мировом хоккее, который только усугубляется.

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Да, три матча из четырех с заранее ясным исходом – конечно, перебор. Но разве в короле спорта – футболе не так? Однако там никто и подумать не смеет сокращать финальную пульку Евро или мундиаля. Наоборот, все расширяют и расширяют.

Отрицать очевидное бессмысленно. Разрыв между хоккейными топ-сборными и всеми остальными растет. Причем в последнее время ситуация приняла обвальный характер. Я прекрасно помню, как россияне на чемпионате мира на моих глазах мучились и с итальянцами, и с украинцами, и с белорусами. Как едва ли не в одну калитку сливали латвийцам и словакам. Как 9 мая 2013 года умудрились продуть французам.

20-0 И 18-0 – ТОЛЬКО РАЗМИНКА

Но что мы имеем сейчас? Украина, Белоруссия, Казахстан вылетели из элиты. Италия в этой самой элите не способна забросить хотя бы одной шайбы 733 дня?! Словакия и Франция, даже проводя ЧМ у себя дома, не могут попасть в плей-офф.

Радуют разве что Швейцария и Германия, регулярно покусывающие грандов. Более того, альпийцы уже сумели пару раз до финала ЧМ добраться, а немцы едва не сотворили «Чудо на льду-2» на Олимпиаде в Пхенчхане! Тем не менее по большому счету это разовые акции. Прежде всего потому, что набор игроков экстра-класса в этих странах по-прежнему крайне ограничен.

А теперь пожонглируем цифрами. Догадаетесь, к чему две эти строки внизу?

7:0, 7:0, 6:0.

5:0, 3:0, 10:0.

В первом случае – так сборная России стартовала на ЧМ-2018 в Дании. С одинаковым счетом были повергнуты Франция и Австрия, а в третьем туре – Белоруссия.

Второй ряд, как вы догадались, три наших последних результата на ЧМ-2019 в Словакии.

Итого: 20-0 – в Копенгагене и 18-0 – в Братиславе. Но все прекрасно помнят, чем завершилась премьерная мировая кампания Ильи Воробьева. Впервые с 2014 года россияне остались без медалей, уступив в четвертьфинале ненавистной Канаде. Так что, обольщаться 23-2 в стартовых четырех турах (с учетом игры с Норвегией) ни в коем случае нельзя. Чемпионат для нас еще толком и не начинался. Уверен, все в нашей команде это прекрасно осознают.

Но я о другом. О все том же расколе в мировом хоккее, который только усугубляется. Ведь год назад мы после 20-0, уступив чехам (3:4 ОТ) и с трудом обыграв швейцарцев – 4:3, всухую раскатали и словаков – 4:0.

И ТЫ, «СЛОВАН»?

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В чем же причина? Ответ на поверхности. Все зависит от развития хоккея в каждой конкретной стране, где вершина – национальная лига. Насколько она сильная, конкурентоспособная, массовая, настолько хороша и сборная.

Вы что-нибудь слышали о чемпионатах Италии, Норвегии, Латвии, Франции, Австрии, Дании, Белоруссии, Казахстана, Великобритании, Словении, Венгрии, Словакии? Я, например, нет. Просто не интересно. Дворовый хоккей.

Хотя – нет. Об Австрии кое-что знаю. Там давно функционирует межнациональная лига по типу КХЛ с участием клубов из близлежащих стран – Венгрии, Чехии, туда же перебрался из КХЛ загребский «Медвежчак». Но толку – ноль! Уровень слишком низкий, и как его поднять, лично я не представляю. Денег нет – нет игроков. Нет игроков – нет посещаемости, а следовательно, денег. Круг замкнулся.

Казалось бы, выходом станет КХЛ. Но что мы видим? Почти всем участие в ней базового клуба сборной пошло в минус. Белоруссия и Казахстан лишь этой весной добыли себе обратный билет в элиту ЧМ. Рижское «Динамо» о попадании в Кубок Гагарина давно даже не помышляет, а сборная Латвии в 2015 и 2016 годах едва во второй эшелон ЧМ не вылетела, дважды зацепившись за 13-е место.

Сейчас, похоже, дошла очередь до «Слована». Многократный чемпион страны, спортивная гордость нации вступал в КХЛ с серьезными амбициями. И поначалу все шло великолепно: постоянные аншлаги, громкие победы, звездный состав во время локаута в НХЛ, несколько проникновений в плей-офф. Но минуло 6 сезонов, и словацкий гранд очутился у разбитого корыта – игроков нет, болельщик в основной массе отвернулся, касса пустая, да еще долгов тьма. Банкрот по всем статьям! КХЛ соответствующее заявление на днях уже сделала: судя по всему, «Слован» повторит судьбу «Медвежчака» и КХЛ покинет.

Где он продолжит играть? Тут, конечно, вопрос денег превыше всего. Возможно, участие в открытом чемпионате Австрии для «Слована» будет выгоднее. Но для сборной, для развития местного хоккея ему полезнее вернуться в национальную лигу.

ШВЕЙЦАРИЯ И ГЕРМАНИЯ КАК ПРИМЕР И НАДЕЖДА

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Ведь в чем сила шведов, финнов, чехов, а теперь – швейцарцев и немцев, я не говорю уже о североамериканцах? В их игре сразу виден национальный стиль.

Возьмите Суоми образца ЧМ-2019. Сплошь ноунеймы! Но их ни с кем не спутаешь. Финская классика в каждом маневре, каждой комбинации. Все отшлифовано, наработано с детства, закреплено в домашней лиге и в сборной выполняется на автомате. Тоже можно сказать о шведах и чехах. А теперь и о швейцарцах с немцами, где чемпионаты страны – самые посещаемые в Европе, потому что зрелищные и остросюжетные. А об их уровне говорит хотя бы тот факт, что «Цюрих» разгромил «Магнитку» в финале Лиги чемпионов – 5:0, а затем взял и Кубок Виктории, обыграв действующего обладателя Кубка Стэнли «Чикаго».

Пример Швейцарии и Германии свидетельствует о том, что из болота мировых аутсайдеров вылезти все-таки можно. Не забывая, кстати, о лимите на легионеров, который есть в обеих лигах. Иначе дешевые, но прожженные североамериканцы просто не дадут подняться местной молодежи.

Если же ИИХФ сократит элитный дивизион, скажем, до 12 участников, шансов выкарабкаться со дна у сборных второго эшелона не будет никогда. И станет хоккей местечковой забавой для 6-7 стран. Почти аки бенди. Вам это надо? И не вы ли бесконечно критикуете Евротур с его вечными четырьмя соперниками?

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