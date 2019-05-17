Побьет ли Василевский рекорд Третьяка? Ему сталось три сухих матча - Советский спорт
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17 мая 2019 11:30ХоккейДомрачев Владислав

Побьет ли Василевский рекорд Третьяка? Ему сталось три сухих матча

Вратарь сборной России Андрей Василевский засушил шестой сухарь на чемпионатах мира, обошел по играм на ноль Сергея Бобровского и готов замахнуться на достижение Владислава Третьяка.

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Сразу уточню: речь идет о двух отечественных рекордах лучшего игрока XX века по версии ИИХФ. Владислав Третьяк, сыгравший на 13 чемпионатах мира, трех Олимпиадах и двух Кубках Канады всего 13 раз сохранял ворота вне прикосновенности. Из этой чертовой дюжины сухих матчей на долю чемпионатов мира приходится десять, два – на Олимпийские игры и один – на Кубок Канады.

Ныне Кубок мира (наследник Кубка Канады) пребывает в коматозном состоянии, остается неопределенность с участием НХЛ на Олимпиадах. Вряд ли Василевскому удастся приезжать на мировые чемпионаты с той же регулярностью, как Евгению Дадонову из «Флориды», который не пропускает шесть турниров подряд, начиная с 2014 года.

Дебют в сборной Василевского тоже состоялся в Минске-2014, где он провел два матча. С американцами ему не удалось сохранить ворота в чистоте (6:1), зато против белорусов он отыграл насухо (3:0).

Третьяк же на своем дебютном чемпионате, в Стокгольме-1970, выходил на лед шесть раз, но полных матчей сыграл всего два, из которых один на ноль (с Польшей – 11:0).

На ЧМ-2017 в Кельне и Париже Василевский приехал основным вратарем и засушил три сухаря. Самый запоминающийся – в четвертьфинале с чехами (3:0). И все-таки его бенефисом в сборной можно считать свежий матч с теми же чехами в Братиславе (счет тот же, 3:0). Три-четыре раза наш голкипер по-настоящему выручил.

Бенефисы же Третьяка – это стартовая игра Суперсерии-72 (7:3 с канадцами), финал Кубка Канады-81 (8:1 с канадцами) и решающий матч ЧМ-78 в Праге (3:1 с чехословаками) – сухими не стали. И все-таки на безрыбье выделим золотой матч на Олимпиаде-84 в Сараеве, выигранный у сборной Чехословакии 2:0. Работой Третьяк перегружен не был, но нервных клеток потерял немало.

Самый же яркий матч Бобровского на ЧМ – полуфинал с американцами в Праге-2015. Звездно-полосатые до этого обыграли россиян в группе (4:2) и с полным основанием рассчитывали повторить успех. 47 минут Боб сохранял сухой счет, пока его тезка Мозякин не распечатал ворота звездно-полосатых. Наш голкипер отразил 35 бросков, наши нанесли на пять меньше. Итоговые 4:0 лишь вводят в заблуждение.

Любопытный факт: почти до окончания карьеры Третьяк сушить сухари не торопился – их у него только за 12 ЧМ только 6. Однако на последнем для себя планетарном первенстве в Западной Германии, впервые проводившемся по новой, антисоветской, формуле, супервратарь четырежды отыграл на ноль. Добавив два сухих матча на ОИ-1984.

Четыре сухаря в Братиславе – вполне посильная для Василевского задача. Он может ее решить еще до четвертьфинала. Думается, претендент на «Везина Трофи» сыграет в двух из трех оставшихся матчей сборной на групповом этапе (против Латвии, Швейцарии, Швеции). А если повезет и команда ему поможет, то получит твердую «пятерку» и обойдет по сухарям Третьяка в рамках одного турнира.

Все сухари Владислава Третьяка на ЧМ – 10
1970 (1), 1971 (0), 1972 (1), 1973 (0), 1974 (1), 1975 (0), 1976 (1), 1977 (0), 1978 (0), 1979 (1), 1981 (0), 1982 (1), 1983 (4)

Все сухари Андрея Василевского на ЧМ – 6
2014 (1), 2017 (3), 2019 (2)

Все сухари Сергея Бобровского на ЧМ – 4
2014 (2), 2015 (1), 2016 (1)

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