Гений Какко против дворников (зачеркнуто!) дебютантов. Что смотреть сегодня на ЧМ - Советский спорт
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17 мая 2019 07:00ХоккейФедоровский Александр

Гений Какко против дворников (зачеркнуто!) дебютантов. Что смотреть сегодня на ЧМ

«Советский спорт» рассказывает, что ожидать от матчей хоккейного чемпионата мира, которые пройдут сегодня.

17 мая, пятница

Группа А

17:15 мск. Франция - Словакия

Победа в этом матче не слишком повысит шансы хозяев на попадание в четвертьфинал. Чувствительные поражения от Канады и Германии могут существенно повлиять если не на посещаемость оставшихся матчей чемпионате мира, то уж точно на настроение аборигенов. А как все хорошо начиналось... И сейчас уже никто не помнит, что на старте турнира Словакия уверенно разобралась со сборной США.

Единственную победу над сборной Словакии французы смогли одержать пять лет назад на чемпионате мира в Минске.

21:15 мск. Финляндия - Великобритания

Финны продолжают борьбу со сборной Германии за первое место в группе. Великобритания, тем временем, творит немыслимые вещи - она забивает голы! И по этому показателю уже превосходит такие могучие сборные как Италия и Австрия.

Команды впервые встречаются между собой в 21 веке, с момента последней игры минуло более полувека.

Группа B

17:15 мск. Австрия - Норвегия

Это очень страшный и очень важный матч одновременно. Почти со стопроцентной вероятностью тот, кто наберет в этой игре очки, останется в элитном дивизионе. С другой стороны, если победитель объявится не в основное время, то вопрос этот будет отложен на чуть более поздние сроки.

Несмотря на то, что в личном противостоянии перевес норвежцев над австрийцами огромен, именно Австрия смогла выиграть последний матч - это произошло в 2014 году на Олимпиаде в Сочи.

21:15 мск. Чехия - Италия

Сборная Латвии накануне заставила чехов изрядно потрудиться, так что на Италию чехи выйдут в хорошем игровом ритме. А если учесть, что для победы над Италией ритм не нужен в принципе, то интереснее будет смотреть на турнирную таблицу группы, чем на этот матч. Игр остается все меньше, а главных вопроса два: с какого места стартуют команды в четвертьфинале и сможет ли втиснуться в четверку сборная Латвии.

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