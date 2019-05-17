«Чехи были непрошибаемы и забили ерундовый гол. Это их мерзкий стиль!» - Советский спорт
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17 мая 2019 15:50ХоккейФедоровский Александр

«Чехи были непрошибаемы и забили ерундовый гол. Это их мерзкий стиль!»

Уникальный блог хоккейного болельщика. Начнешь читать – не оторвешься. Чемпионату мира посвящается. Часть четвертая.

Ожидание Олимпиады 1998 года в Нагано было необычным. Дело в том, что туда как-то сразу решили приехать почти все сильнейшие игроки. А необычным это было по той простой причине, что никто не хотел ехать. Причины были самые разные. Рожает жена, последний год контракта, отсутствие страховки со стороны ФХР, травмы, выход в плей-офф НХЛ, да все что угодно, лишь бы не ехать. Но в те во всех отношениях мутные времена все-таки были два игрока, которые символизировали приезд и неприезд в сборную России. Это Алексей Яшин, который приезжал всегда и Николай Хабибуллин, который не приезжал никогда.

Утренний хоккей в обнимку со стаканчиками из Макдональдс с изображением наших игроков. У меня был стаканчик с Алексеем Яшиным, а у моего друга с Павлом Буре.

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Не верилось, что вот сейчас, что-то около 7:30 по Москве закончится какая-то унылая программа или новости и нам дадут олимпийский хоккей из Японии в прямом эфире! И дали. Это был матч групповой стадии против финнов, который мы выиграли со счетом 4:3.

Чехи были в самом соку, так их растак. И в этом смысле переворот в третьем периоде был внезапен. Нам ничего не давали сделать, оборонялись они как отборные стервы, при том, что в воротах с ведром на голове сиял Доминик Гашек. Но вот в случае с голом Валерия Буре ведро явно дало течь. А гол Алексея Жамнова я считаю до сих пор одним из самых крутых в олимпийской истории хоккея.

Настоящее мясо! А силовой прием Житника против Ягра, когда Яромирушка всему миру заявил, что умер? Ух! Жаль, не гуглится видос!

Главный тренер сборной Владимир Юрзинов молчал всю Олимпиаду. Так, по крайней мере, казалось мне, хотя возможно я просто ничего не читал, чтобы лишний раз не нервничать. Четвертьфинал с белорусами прошел в спокойной обстановке, а потом мир увидел ЭТО.

Мне повезло. В то время я работал в телецентре «Останкино». Кем? – Спросите вы. Легко отвечу. Перефразируя фильм «Зимний вечер в Гаграх» – «Ну как кем… в клетках убираюсь. Для дрессировщиков за квасом бегаю…»

Я работал осветителем самого низшего разряда.

И это были пусть нищенские, но ярчайшие полтора года моей жизни. Никто же ведь не знает, что я с тех пор так и не помыл правую руку после пожатия с Котэ Махарадзе? Вот теперь вы знаете.

Впрочем, я ушел в сторону. Итак, мне повезло. А повезло потому, что у меня была возможность видеть полуфинал Россия – Финляндия в прямом эфире по техническому каналу. Только картинка и интершум. Комментаторы озвучивали позже. Насколько я помню, Олимпиаду в Нагано напрямую показывал только НТВ+, так что когда теперь я иногда натыкаюсь на нытье, что нам не хотят показать то, а за другое надо платить и вообще я не хочу смотреть тот матч смотреть, дайте мне этот – мне просто смешно.

Но именно по итогам того матча я был в шаге от преступления. После победы, триумфа и всеобщего счастья народ повалил курить на лестничную клетку телецентра. И вот человек напротив меня в черной косухе и вообще во всем черном, даже в очках (хотя солнца на лестнице не было, не было даже окон), дождался, когда мы все угомонимся, смачно затянулся сигаретой, выпустил густой клуб дыма и голосом пророка произнес: «Да нам повезло».

На него все заорали, но его это не волновало. Это вот та самая порода людей, которые на все случаи жизни говорят: я так и знал. Или «я так и думал». Я просто молча смотрел на него и прикидывал с какой стороны наброситься и начать его душить до тех пор, пока он не перестанет шевелиться. Вообще я добрый и нежный, а потому просто остался стоять на месте. Но запомнил его навсегда.

Финал тоже давали в записи. Я не мог это терпеть и потому включил совершенно невыносимый эфир на радио. На работу не поехал, хотя у меня был круглосуточный пропуск.

Наши проиграли. Я четко представлял как именно, хотя игру посмотрел уже потом, зная результат. Чехи были непрошибаемы и, разумеется, забили абсолютно ерундовый гол. Это их мерзкий стиль.

Сказка в Нагано закончилась вот так.

GettyImages-52852008И снова вернулось время тоски и уныния, хотя было понятно, что вечно оно продолжаться не может.

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