Барбашев забил на 35 секунде матча! «Сент-Луис» сравнял счет в серии

«Сент-Луису» обязательно нужно было побеждать «Сан-Хосе» в четвертом матче серии. Предыдущие три игры получились очень упорными, но в последней встрече повезло «Сан-Хосе». «Акулы» забросили решающую шайбу после нарушения правил. Поскольку это случилось в овертайме, у «Сент-Луиса» не было возможности что-то изменить.

Кстати, НХЛ отстранила до конца Кубка Стэнли судейскую бригаду, которая обслуживала предыдущий матч и не заметила пас рукой перед голом Эрика Карлссона. Но задача «музыкантов» от этого не поменялась – им кровь из носа нужно было выигрывать.

Заряженность «Сент-Луиса» на победу была видна с первых же секунд матча. Но открыл счет тот, от кого не ждали. Россиянин Иван Барбашев забил свою первую шайбу в плей-офф в карьере. Причем сделал это он уже на 35-й секунде встречи. Четвертое звено «блюзменов» задушило соперника форчеком, перехватило шайбу в чужой зоне и соорудило важный гол.

К чести «акул» – их эта шайба ничуть не выбила из колеи. Они довольно быстро пришли в себя и принялись осаживать ворота Джордана Биннингтона. В первом периоде игроки «Сан-Хосе» упустили несколько классных моментов, тогда как соперник отнесся к своим шансам бережнее. Канадец Тайлер Бозак реализовал второе большинство своей команды. У Владимира Тарасенко – передача и девятое очко в плей-офф.

Вряд ли «Сент-Луис» хотел закрыться после первого же периода, но «акулы» вынудили хозяев отойти назад во втором отрезке. Здесь отдельно хочется отметить Биннингтона. Он украл победу у «Сан-Хосе». Голкипер отразил в этом матче 29 бросков. Некоторые из сэйвов были очень классные. Чего стоит момент Мелкера Карлссона!

Весь третий период «Сент-Луис» играл на контратаках. «Акулы» по максимуму взвинтили темп, отыграли одну шайбу – отличился Томаш Гертл, но на большее их не хватило. Кстати, хозяева вновь значительно превзошли гостей по количеству силовых приемов – 29-15. «Музыканты» не отступают от своей жесткой игры.

«Сент-Луис» сравнял счет в серии (2-2). Противостояние точно затянется до шести матчей. У обеих команд был сложный путь к финалу конференции. И «музыканты», и «акулы» уже играли семиматчевые серии. Совсем скоро на первый план выйдет физическая готовность хоккеистов. Очень интересно, у кого больше осталось сил. Следующий матч пройдет 19 мая в 22:00 (мск) в Сан-Хосе.