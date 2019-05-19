Приготовьтесь к рубке! Для сборной России настоящий чемпионат мира начнется сегодня

19 мая, воскресенье

Группа А

17:15 мск. Германия - США

Звонкое поражение от Канады еще надо как-то пережить. Но противник для подобных переживаний у сборной Германии не самый подходящий. Еще недавно немцы были первыми в группе, а теперь вполне могут опуститься на четвертое и, кто знает, вполне возможно в четвертьфинале сыграют со сборной России.

Германия не так часто побеждала США, но все же это случалось. Более того, в последних шести матчах ровно половина закончилась с разницей в одну шайбу.

21:15 мск. Франция - Финляндия

В этом матче финны вполне могут застолбить за собой первое место в группе, в то время как Франция может играть совершенно раскованно. Решающим для них будет матч конечно же не с финнами, а в заключительный игровой день группового этапа с британцами, на победу которых ставит только сумасшедший.

В своей истории Франция никогда не набирала очков в противостоянии с финской сборной. Не думаем, что это произойдет и сейчас.

Группа В

17:15 мск. Австрия - Чехия

Австрийцы в этом матче будут скорее всего экономить силы перед битвой века - в последнем матче группового раунда им играть против суровых итальянцев и именно в этой битве будет разыграна черная метка в низший дивизион. Меньше Австрии забивают только британцы и фантастические итальянцы, так что в подвальной сече Австрия - Италия ставить нужно, конечно же, на первых.

Чехи никогда не проигрывали австрийцам, однако год назад сумели выиграть всего лишь с разницей в одну шайбу.

21:15 мск. Швейцария - Россия

Если не случится конфуза, то в следующем году стукнет ровно 20 лет с последней победы Швейцарии над нашей сборной. Вообще снова стоит отметить идеальный календарь для команды Ильи Воробьева. Начали разминаться на откровенных дровах, затем прилично повозились с чехами и Латвией, а в концовке группы нас ждут финалисты прошлогоднего чемпионата мира, которые выясняли отношения накануне. Оптимальный темп для готовности к четвертьфиналу, где имя соперника вообще не должно иметь значения - его просто надо молча выносить, а нервничать нужно уже в полуфинале.