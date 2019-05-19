Непобедимая и легендарная! На ЧМ-2019 ни разу не проигрывала только наша сборная 

После поражения сборной Швейцарии от Швеции наша дрим-тим осталась единственной командой турнира, которая не потеряла ни одного очка! Впрочем, мы-то с вами знаем, что настоящий чемпионат мира для сборной России начинается в воскресенье 19 мая, мы встретимся с командой Швейцарии, прошлогодним, между прочим финалистом. Помните, Швеция - Швейцария? Ну а во вторник сыграем со Швецией. Ох, выдержать бы эту Шве-атаку!
Сегодня прошлогодний финал мы посмотрели в повторе, победили снова шведы. И это была очень упорная битва, в которой победу умыкнула «тре крунур».
Let's watch that moment when @ekmanlarson regained the lead for @Trekronorse, shall we?— IIHF (@IIHFHockey) 18 мая 2019 г.
Stay up to the minute with game action with the IIHF App:
https://t.co/PDQtNtuJxc
▶️ https://t.co/yImldTg3TU pic.twitter.com/RCs2XfcL4Z
Вот этот гол и сделал российскую команду единственной непобежденной пока на ЧМ-2019.
Ни одной шайбы в двух периодах с Латвией
Сборная России проиграла Латвии первый период. Вообще, это как-то несерьезно. Этот матч можно назвать для нашей команды тяжелым. Если б не гол Дмитрия Орлова, еще неизвестно, как все повернулось бы. Но сначала наш «вашингтонец» забросил первую шайбу, потом Гусев с Кучеровым не отказали себе в удовольствии увеличить свои бомбардирские счета. Закончили, в общем и целом прилично, но за третий период снова не смогли забросить ни одной шайбы. Это вызывает чувство тревоги накануне самых ответственных поединков.
Наш самый крутой форвард Никита Кучеров (прекрасная игра которого на чемпионате мира так расстраивает болельщиков «Тампы», мол, ты где был в Кубке Стэнли со своими очками и голами) вырвался на первое место в споре бомбардиров после игры с латвийцами. Там ему с 12 очками жилось спокойно, пока не вышел на лед швед Вильям Нюландер и не принялся крушить швейцарцев. Набрал в итоге три очка: две передачи и гол - в итоге у него набралось 13 очков (4+9). И Никита остался позади в этом почетном топе.
Нюландер, одним словом, крутой: он приехал всего лишь на второй чемпионат мира, и с учетом прошлогоднего турнира у него за 15 матчей 27 очков. З-зависть.
Сборная Германии, финалист Олимпиады 2018, до сегодняшнего дня была в числе непобедимых сборных. И вот немцы напоролись на Канаду. И вот тут-то все поняли, что не такой уж он настоящий -- немецкий хоккей. 1:8 - немцев стало даже жалко. Отвыкли они от таких кинжальных выпадов и пощечин. Но с другой стороны в 15-м году канадцы выиграли у этой сборной 10:0. А в общем и целом это 20-е поражение Германии от Канады на чемпионатах мира, при том, что всего они сыграли 22 матча.
Канадец Энтони Манта в третьем периоде матча Канада - Германия забросил две шайбы за две минуты и на данный момент именно он - лучший снайпер чемпионата, а также он третий среди бомбардиров.
Особенно отметим его второй гол - на это можно смотреть без остановки: как на огонь, на воду и на то, как работают другие.
«Ты серьезно, Энтони Манта!?» - вскричал Твиттер ИИХФ, увидев это. Мы думаем, что серьезно. Какие тут могут быть шутки.
Are you serious, @antomantha8?! @HC_Men @DetroitRedWings #CANGER #IIHFWorlds— IIHF (@IIHFHockey) 18 мая 2019 г.
Stay up to the minute with game action on the IIHF App:
https://t.co/PDQtNtuJxc
▶️ https://t.co/yImldTg3TU pic.twitter.com/NVr7mGfDZv