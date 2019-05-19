Непобедимая и легендарная! На ЧМ-2019 ни разу не проигрывала только наша сборная  - Советский спорт
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19 мая 2019 00:33Хоккей

Непобедимая и легендарная! На ЧМ-2019 ни разу не проигрывала только наша сборная 

Поводя итоги дня на ЧМ-2019, мы очень порадовались за нашу дрим-тим. Теперь россияне единственные, кто не проигрывал в Словакии ни разу. Надеемся тенденция сохранится до 26 мая.

Достижение дня:

Только сборная России не потеряла ни одного очка

После поражения сборной Швейцарии от Швеции наша дрим-тим осталась единственной командой турнира, которая не потеряла ни одного очка! Впрочем, мы-то с вами знаем, что настоящий чемпионат мира для сборной России начинается в воскресенье 19 мая, мы встретимся с командой Швейцарии, прошлогодним, между прочим финалистом. Помните, Швеция - Швейцария? Ну а во вторник сыграем со Швецией. Ох, выдержать бы эту Шве-атаку!

Сегодня прошлогодний финал мы посмотрели в повторе, победили снова шведы. И это была очень упорная битва, в которой победу умыкнула «тре крунур».

Вот этот гол и сделал российскую команду единственной непобежденной пока на ЧМ-2019.

Казус дня:

Ни одной шайбы в двух периодах с Латвией

Сборная России проиграла Латвии первый период. Вообще, это как-то несерьезно. Этот матч можно назвать для нашей команды тяжелым. Если б не гол Дмитрия Орлова, еще неизвестно, как все повернулось бы. Но сначала наш «вашингтонец» забросил первую шайбу, потом Гусев с Кучеровым не отказали себе в удовольствии увеличить свои бомбардирские счета. Закончили, в общем и целом прилично, но за третий период снова не смогли забросить ни одной шайбы. Это вызывает чувство тревоги накануне самых ответственных поединков.

Дерзость дня:

Нюландер обошел Кучерова в гонке бомбардиров

Наш самый крутой форвард Никита Кучеров (прекрасная игра которого на чемпионате мира так расстраивает болельщиков «Тампы», мол, ты где был в Кубке Стэнли со своими очками и голами) вырвался на первое место в споре бомбардиров после игры с латвийцами. Там ему с 12 очками жилось спокойно, пока не вышел на лед швед Вильям Нюландер и не принялся крушить швейцарцев. Набрал в итоге три очка: две передачи и гол - в итоге у него набралось 13 очков (4+9). И Никита остался позади в этом почетном топе.

Нюландер, одним словом, крутой: он приехал всего лишь на второй чемпионат мира, и с учетом прошлогоднего турнира у него за 15 матчей 27 очков. З-зависть.

Боль дня:

Германия проиграла Канаде 1:8

Сборная Германии, финалист Олимпиады 2018, до сегодняшнего дня была в числе непобедимых сборных. И вот немцы напоролись на Канаду. И вот тут-то все поняли, что не такой уж он настоящий -- немецкий хоккей. 1:8 - немцев стало даже жалко. Отвыкли они от таких кинжальных выпадов и пощечин. Но с другой стороны в 15-м году канадцы выиграли у этой сборной 10:0. А в общем и целом это 20-е поражение Германии от Канады на чемпионатах мира, при том, что всего они сыграли 22 матча.

Гол дня:

Энтони Манта, ты серьезно?

Канадец Энтони Манта в третьем периоде матча Канада - Германия забросил две шайбы за две минуты и на данный момент именно он - лучший снайпер чемпионата, а также он третий среди бомбардиров.

Особенно отметим его второй гол - на это можно смотреть без остановки: как на огонь, на воду и на то, как работают другие.

«Ты серьезно, Энтони Манта!?» - вскричал Твиттер ИИХФ, увидев это. Мы думаем, что серьезно. Какие тут могут быть шутки.

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