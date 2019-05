Непобедимая и легендарная! На ЧМ-2019 ни разу не проигрывала только наша сборная 

После поражения сборной Швейцарии от Швеции наша дрим-тим осталась единственной командой турнира, которая не потеряла ни одного очка! Впрочем, мы-то с вами знаем, что настоящий чемпионат мира для сборной России начинается в воскресенье 19 мая, мы встретимся с командой Швейцарии, прошлогодним, между прочим финалистом. Помните, Швеция - Швейцария? Ну а во вторник сыграем со Швецией. Ох, выдержать бы эту Шве-атаку!

Сегодня прошлогодний финал мы посмотрели в повторе, победили снова шведы. И это была очень упорная битва, в которой победу умыкнула «тре крунур».

