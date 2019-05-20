Джо, неужели Кубок Стэнли снова достанется не тебе?

Граф Калиостро не брезговал закусить вилкой на десерт, а также умел изящно прикуривать от пальца, шокируя почтенное население смоленской губернии, а вот у Джо Торнтона просто была магическая борода.

Сегодня в финале западной конференции состоялся пятый матч в серии между «Сан-Хосе» и «Сент-Луисом». «Блюзмены» выиграли. Счет в серии - 3-2 в их пользу. «Акулы» - на грани вылета.

Любое противостояние, которое ты созерцаешь в статусе нейтрального болельщика обречено на наличие или искусственное создание каких-либо сенсаций. В моем персональном случае симпатизировать особенно некому. Одни на чемпионате мира играют, другие в отпуске. В таких вялых условиях не отдать предпочтение бороде Джо Торнтона просто невозможно.

Тут ведь элемент старины доминирует. Летом этому великолепному лешему грохнет сороковник, а кубка-то все нет. Как не уважить старика? А тут еще соперник по финалу такой, что прямо ух.

Опять этот «Бостон». Сто лет бы его не видать. Противно! Но мы совершим усилие над собой и скрипящим голосом признаем – вся эта мерзопакостная компания во главе с Пастрняком, Бержероном и (фу, мне прямо плохо сейчас будет) Маршаном просто хороша. Устранили «Торонто», расправились с «Коламбусом», безмолвно вынесли «Каролину».

Внушает! И что с ними делать не очень понятно. Но! Как раз именно на такие случаи жизни и существует борода Джо Торнтона.



Все просто: либо борода обладает магической энергией, либо нет. Третьего не дано. Поражение «Шаркс» сейчас или в финале должно заставить Торнтона принять решительные меры относительно своей монументальной растительности. Иначе, зачем это все шуршит, развевается, играет яркими красками на солнце, но при этом ни лешего не работает?



Boston?! Really?! - Гласит шапка одного из фейковых аккаунтов Джо в Инстаграме. Конечно же, противник по финалу для Торнтона не то чтобы родной, да с него вообще все начиналось! Пощады в финале не получит никто, но неужели ничего не шевельнется во взволнованной бороде Торнтона со стартовым вбрасыванием финальной серии? Впрочем, до нее еще надо дойти.

Семнадцатый (!!!) плей-офф в карьере и всего один финал. Это все про него, про Джо. Даже в европейском «Давосе» он умудрился в плей-офф провалиться. А в НХЛ все время было холодно или тепло.

Горячо случилось лишь однажды, когда «Шаркс» в финале Кубка уступили в шести матчах «Питтсбургу». В том числе именно Торнтон возглавил погоню за «пингвинами» после того, как те повели в финальной серии со счетом 2:0. Джо играл в каждом матче едва ли не по 25 минут за матч и это в возрасте 36 лет! Два его голевых паса позволили «Сан-Хосе» размочить счет в финальной серии трехлетней давности, но на большее, на главное! Их так и не хватило. Так что расклады для бородатого Джо яснее некуда: сейчас или никогда.

Почему-то вспоминается история про Рэя Бурка (Опять про «Бостон», как же он надоел!)

Вы же ее помните, правда? Человек провел в «Бостоне» сто тысяч сезонов и три жизни. Собрал в этой команде все дно, какое только можно себе представить. Хлебнул такого сочного лиха, что хоть стой, хоть падай, но в конце концов судьба сжалилась: случился тот самый обмен в «Колорадо», с которым Бурк выиграл Кубок Стэнли. И карьеру, разумеется, от переизбытка чувств тут же и завершил. С благодарностью, я думаю. А момент вручения Кубка Стэнли перед глазами прямо сейчас, хотя прошло уже почти 20 лет. Капитан «Колорадо» Джо Сакик принял трофей и тут же передал право первого поднятия над головой… а впрочем, посмотрите видео. Оно трогательное.

Хочется пожелать старику Джо примерно такого же счастья. Ждать осталось недолго.