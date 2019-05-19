Не пропустите, вечером премьера «Красной машины» - берегись, Швейцария! - Советский спорт
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19 мая 2019 16:50ХоккейСлавин Виталий

Не пропустите, вечером премьера «Красной машины» - берегись, Швейцария!

Сегодня в 21.15 по Москве для сборной России наконец-то начинается чемпионат мира.

Швейцария – для нас традиционно неудобный соперник. Да и не какие они уже не андердоги: финалисты как-никак прошлого ЧМ, на котором мы даже в полуфинал не пробились!

С чем же россияне подошли к этапу, который уже можно назвать плей-офф? Ведь только первая позиция в группе гарантирует более или менее покладистых противников в четвертьфинале. Скорее всего ими станут немцы. Попасть же на финнов, канадцев, американцев – это шансы продвинуться дальше в лучшем случае 50 на 50.

ДАЖЕ ЛАТВИЯ КАК КОМАНДА ЛУЧШЕ НАС

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Прямо скажу, у меня очень сильное чувство тревоги. Оно возникло еще до старта ЧМ-2019 на стадии комплектования сборной, когда команду принялись слепо конструировать по звездному принципу. Опасения подтвердили две жестокие оплеухи от шведов и финнов на Евротуре, после которого и те и другие стали еще мощнее, а также пять наших матчей уже здесь, в Братиславе.

Да, до стыка со Швейцарией россияне оставались единственными на турнире, кто не потерял ни единого очка. Но из пяти поверженных оппонентов разве что чехов можно отнести к топ-сборным. Однако они, как сами признались, вышли против нас с излишним пиететом, будто это и вправду «Красная машина». А потому более или менее предметно можно судить о потенциале россиян только по субботнему матчу с Латвией.

Фигур мирового класса у них сейчас нет, но сила прибалтов – в сплоченности, рабочей этике, системности, а идет все это от школы, традиций. Если кто забыл, именно латвийцы учили хоккею советских пионеров шайбы.

Что же мы увидели? Подопечные Хартли как команда выглядели лучше! Выиграли 1:0 первый период, серьезно перебросали нас в третьем – 16 против 10. Иначе говоря, 40 минут остались за латвийцами. Лишь во второй трети – да и то не во всей, об этом опять же свидетельствует минимальный перевес в бросках 7 – 6 – доминировали россияне.

Разберемся, однако, что это были за три гола, перевернувшие счет из 0:1 в 3:1? Чудо с небес что россиянам удалось восстановить равновесие уже на 27-й секунде второго периода, когда прибалты и их вратарь Мерзликин, фигурально выражаясь, еще находились в раздевалке. Ковальчук жахнул издалека, промахнулся. Шайба отскочила от борта, Орлов жахнул от синей – попал! Классический шальной гол. Ни комбинации, ни расчета. Да, иногда такие залетают. Но на поток эту шрапнель не поставить.

А СУДЬИ КТО?

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Короче, зацепиться за минимальное преимущество у латвийцев не получилось. А далее последовало сомнительное удаление Кулды за блокировку Анисимова. К слову, судьи, а одним из них был Сидоренко из КХЛ, в этот день явно нам благоволили, чего наверняка на ЧМ-2019 больше не будет. Скорее, наоборот, к чему тоже нужно быть готовыми.

Так, арбитры просмотрели стопроцентный фол Орлова, который локтем врезал в голову Батне. Илья Воробьев позже отметил, что там ничего не было: дескать, пострадавший сам виноват, потому что он «почти полз».

Помилуйте, уважаемый Илья Петрович, это как?! Во-первых, он не полз, а просто наклонил голову, катя за шайбой к борту. Во-вторых, а, что, наклонять голову нельзя? И, в-третьих, а если игрок роста маленького, его тоже бить в голову можно? По-моему, несолидное для тренера объяснение. Хотя бы потому, что этим оправданием Воробьев выписал карт-бланш игрокам делать подобное и впредь. Но оставшиеся матчи судьи КХЛ точно обслуживать не будут!

Но вернемся к штрафу Кулды. Чтобы его реализовать, спецбригаде Малкина потребовалось 56 секунд. Все вроде бы хорошо: связка Кучеров – Гусев продолжает работать бесперебойно. Но гол-то получился нелогичным! У Кучерова при щелчке шайба сошла с крюка, и тут подсуетился Дадонов, отдавший на пустой угол Гусеву. Да, такие мусорные голы – обычное дело для хоккея. Он они, что ни говори, случайные! Сегодня тебе повезло, завтра повезет оппоненту.

Это относится и к голу самого Кучерова. Очевидно, что Мерзликин легко справился бы, если бы неуклюже не вмешался партнер, от клюшки которого шайба и запорхнула в сетку.

Итого в первой и последней настоящей прикидке перед плей-офф: один гол – шальной, два – левых-корявых при откровенно благожелательном судействе. И с этим багажом мы рассчитываем добыть золото?!

СПАСИБО, «ВЕГАС», ЧТО ПРОИГРАЛ

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Отдельная песня – номинальные лидеры. Это подарок судьбы, что «Вегас» вылетел из Кубка Стэнли в первом же раунде. Гусев оказался для, наверное, все-таки самого ценного хоккеиста минувшей регулярки НХЛ той живой водой, которая помогла Кучерову забыть все невзгоды плей-офф, полностью перезагрузиться и начать сезон заново. Я много смотрел «Тампу», и мне порой до слез было обидно за Никиту: партнеры по интеллекту элементарно несопоставимы с россиянином. Кучеров мне напоминал шахматную машину, которая в любом эпизоде всегда выбирает самый выигрышный ход. Он зачастую и для одноклубников – откровение. В этом проблема «Молнии».

С Гусевым все иначе. Это фантастическое зрелище - видеть на льду сразу два суперсовременных шахматных компьютера! Иногда складывается впечатление, что на площадке только эта парочка. Настолько легко и синхронно взаимодействуют, доводя едва ли не каждую атаку до броска в створ. Лично я подобную нереальную химию помню разве что в исполнении Быкова и Хомутова. Но что интересно: в их швейцарском «Фрибуре» экс-армейцы чемпионами страны так и не стали. Зато завоевали для России в 1992 году первое олимпийское золото, а в 1993-м – и первое золото ЧМ.

Похоже, и сейчас нам придется уповать лишь на дуэт «белых медведей». Ибо остальные записные вожаки пока разочаровывают.

Я сразу говорил, что не представляю, как можно внедрить в одну команду без ущерба для баланса сразу четырех ярко выраженных премьеров – Овечкина, Ковальчука, Малкина, Кучерова. Тренерский штаб, тем не менее, в Братиславу позвал всех четверых. Хотя Кови и Джино провели худшие сезоны в карьере в НХЛ, а неприглашенный Панарин – лучший. Ладно, это - епархия тренеров, они отвечают головой за результат.

СИСТЕМНОСТИ ВСЕ ЕЩЕ НЕТ

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Но что на деле? Ови – один гол за пять туров, Малыч – ноль. Кови увял в сдерживающей тройке. Самое страшное даже не цифры: наша, казалась бы, главная ударная сила так и не интегрирована в команду! Потому в игре сборной, за исключением звена «белых медведей», нет системности. Потому тренеры регулярно тасуют сочетания как в равных составах, так и в большинстве.

Так, сегодня утром перед встречей со Швейцарией тренеры вдруг объявили, что возвращают Капризова на место Барабанова. Воробьев при этом сказал нечто невнятное: мол, соображения такие, что мы хотим обратно попробовать, чтобы Капризов сыграл с Овечкиным и Кузнецовым. Будем смотреть. Для Кирилла это шанс вернуть уверенность. Но позвольте, господа наставники, а кто сильнейшего форварда КХЛ лишил этой самой уверенности? Не вы ли задвинули автора золотой шайбы Пхенчхана в глубокий запас по только вам известной причине?!

Я себя вот на какой крамольной мысли давеча поймал. Лишь на минуту представьте, что все бы мы сделали с хоккеистом под номером № 8, если бы у него на спине не было написано Овечкин? Бросить в касание не может, обыграть не может, принять шайбу не может, регулярно теряет ее на ровном месте, катается коряво – спотыкается, падает не по делу и т.д. Но это же лучший снайпер современности! А потому все прощается.

Не в укор говорю это Александру. В «Вашингтоне» он тоже зачастую неубедителен. Может и напороть в простой ситуации и не забить из стопроцентного положения. Но там все знают, что рано или поздно капитан все сделает: потребуется, зубами выгрызет шайбу и загонит ее в сетку; надо будет «Кэпиталз», любого в лепешку у борта превратит. Вы только помогите, подстройтесь под него. Ибо, как показывает практика уже 13 (!) его мировых чемпионатов, подстроиться под команду Овечкину с его доминирующей манерой крайне сложно.

МАЛКИН ВЕРНУЛСЯ В 2006 ГОД

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Как думаете, кому тренеры предоставили максимальное среди форвардов ледовое время в матче с Латвией? Кучерову и Гусеву? Нет! Овечкину и Малкину – соответственно 19.25 и 18.44. Это близко к тому, как они задействованы в НХЛ. А отдача? Ноль! Потому что, повторяю, оба не вписаны в игру сборной.

Пообщался тут с людьми, давно близко знающими Малкина. По их словам, Женя приехал в Братиславу абсолютно пустой. Ментально пустой. Таким он был разве что в 2006 году, когда 20-летнего парня попросту загнали: «Магнитка» с вечной задачей стать чемпионом, молодежная сборная, Олимпиада в Турине, чемпионат мира в Риге – и везде от юниора требовали по максимуму и соответственно спрашивали. В результате, как все помнят, Евгения так все достало, что он сбежал из «Магнитки» в НХЛ при первой подвернувшейся возможности прямо из аэропорта Хельсинки.

Я склонен согласиться с этой версией. В игре Малкина не видно души, страсти. Даже глаза у него какие-то потухшие. Оттого и не клеится. Все вроде делает правильно, но на финальный штрих не хватает.

Заметили, в игре с Латвией и большинство разладилось? Когда получили четыре минуты численного перевеса за разбитый подбородок Овечкина, работала только горизонталь Гусев – Кучеров и обратно, а вариант розыгрыша Малкин (из-за ворот) – Дадонов (на среднем пятаке) прибалты перекрыли наглухо. Более квалифицированные сборные не позволят в меньшинстве разрезать ее оборону любыми передачами: в НХЛ, если она проходит, это однозначно гол.

Нагнал грусти, тоски? Но что есть то есть. В любом случае болеем за наших. Если будем крепко сжатым кулаком, играть командой, то сборную и тандем «белых медведей» вытащит. Почему нет? Быкову и Хомутову в Альбервиле с «детским садом» Виктора Тихонова это удалось, равно как через год с Борисом Михайловым на ЧМ в Мюнхене.

А пока смотрим Швейцарию, и ищем, на что в нашей игре сможем опереться в дальнейшем.

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