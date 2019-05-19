Кучеров, Гусев, Георгиев - победоносцы. Шестая победа сборной России - Советский спорт
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19 мая 2019 23:55ХоккейДомрачев Владислав

Кучеров, Гусев, Георгиев - победоносцы. Шестая победа сборной России

Дубль Никиты Кучерова, второй сухарь Александра Георгиева и четвертый матч на ноль сборной России – она остается единственной, идущей по дистанции без потерь.

Для победы в группе ей достаточно не проиграть шведам более двух шайб. Еще бы почувствовать вкус гола Александру Овечкину, Евгению Малкину, Кириллу Капризову, и «Красную машину» новой сборки точно никто не остановит.

«Миллион алых роз» - этот популярный у нас в1980-е саундтрек запустили на «Словнафт-Арене» в паузе. Уж не в честь ли Евгения Кузнецова, который 19 мая отмечал 27-й день рождения? Дорога к признанию чемпиона мира среди молодежи, двукратного чемпиона мира, обладателя Кубка Стэнли не была устлана сплошь розами. Встречались и острые шипы. И кололи ой как больно. На 20-летие тренер Зинэтула Билялетдинов подарил Кузе пару смен в полуфинале ЧМ-2012, а в финале вообще ни разу не выпустил. Олег Знарок в Минске-2014 на полуфинал и финал оставил Кузнецова в золотом запасе. Так что Кириллу Капризову, которого после матча с итальянцами вернули в состав, обижаться не стоит.

Лучший снайпер вышел с Овечкиным и Кузнецовым. А на площадке появился лишь на пятой минуте. К тому времени наши успели поиграть в большинстве (безуспешно) и открыть счет. Гол сделал Орлов. Защитник вопреки канонам вошел в зону по диагонали, обыграл защитника, но шайба сорвалась с клюшки, облизала щиток вратаря. Анисимов словно ее поджидал на дальней штанге.

Капризов сразу вывел Ови на бросок в упор, но Александр угодил в голкипера. А еще кто-то смеет утверждать, что партнеры отдают Овечкину неточные передачи, чем срывают его фирменные уантаймеры.

Половину первого периода наши не давали сопернику поднять головы. Закралась мысль: а хватило ли времени Фиале, Андригетто и Ко восстановиться после фантастического матча со шведами (3:4), состоявшегося накануне? Первый бросок по воротам Георгиева состоялся на шестой минуте. Россияне к тому моменту уже семь раз побеспокоили Дженони.

Пытаясь погасить атакующий запал наших, Фиала решил припугнуть одного из лидеров бомбардирской гонки турнира Кучерова и опрокинул его на лед. Куч ответил ударом клюшкой по конькам обидчика. Судьи оставили конфликт без внимания. Но вскоре принялись выписывать штрафы. Хафизуллин, Задоров, Нестеров посетили лобное место. Чуть позже наших наказали за нарушение численного состава.

В эти минуты огромная нагрузка легла на плечи парней из бригад меньшинства – Андронова, Телегина, Григоренко, Барабанова, Зайцева, Орлова, Гаврикова. И, конечно, Георгиева. Вратарь действовал безупречно. Он выиграл ближний бой у Шервая, готового наказать россиян за ошибку на смене.

Гол Кучерова в большинстве – опять сработала «медвежья» связка - поставил швейцарцев на место. Еще бы забил Зайцев, которого на бросок вывел неутомимый Капризов. Увы, наш некогда созидающий защитник с убойной позиции попал во вратаря.

Капризов все время обострял, по заветам Тарасова шел к воротам по кратчайшему пути. Мог и открыть личный голевой счет, если бы пожестче подставил клюшку под наброс Овечкина в большинстве.

Уткнувшись в стену Георгиева, соперники потеряли уверенность в завершающем броске. Даже такие мастера, как капитан «Нэшвилла» Йози. Дженони же сильно везло. Особенно когда Кучеров с чудо-паса Гусева бросал в пустой угол, но промахнулся. Попади и сразу вышел бы в единоличные лидеры бомбардирского рейтинга чемпионата. Кучеров сделал это из куда более сложного положения, увенчав усилия Зайцева и Анисимова.

Во вторник, 21 мая, в заключительном матче группового этапа Россия – «Тре Крунур» его спор со шведом Нюландером продолжится в очном формате.

Георгиев же заслужил быть первым номером в нашей команде, но его априори застолбил за собой Василевский. Жаль, если этот матч окажется последним для голкипера «Рейнджерс». Потерявшие стыд судьи выписали ему малый штраф за задержку игры. Когда он снял шлем и сигнализировал о том, что испортилась застежка, фиксирующая маску на голове. После попадания в нее шайбы. Георгиев и его команда выстояли. За что отдельное спасибо штанге.

Сорокину же выйти на лед в Братиславе вряд ли теперь доведется. Самому ценному игроку Кубка Гагарина-2019 остается только терпеть. Кстати, на золотом для России ЧМ-2012 Билл выпустил третьего вратаря Бирюкова, на второй и третий периоды матча с андердогами итальянцами. Респект обоим!

Чемпионат мира
Групповой этап

Швейцария – Россия – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).

Голы: 1:0 - Артем Анисимов (Дмитрий Орлов, Никита Гусев, 03:36), 2:0 - Никита Кучеров (Никита Гусев, 26:20, бол.), 3:0 - Никита Кучеров (Артем Анисимов, Никита Зайцев,55:20).

Вратари: Дженони - Георгиев.
Броски: 31-34.
Штраф: 8-14.

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