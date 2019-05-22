«Сент-Луис» – в финале. «Акулы» ничего не смогли поделать с Тарасенко - Советский спорт
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22 мая 2019 08:10ХоккейКостяев Иван

«Сент-Луис» – в финале. «Акулы» ничего не смогли поделать с Тарасенко

«Блюзмены» не стали затягивать серию до семи матчей.

«Сан-Хосе» не сумел прийти в себя после разгрома

В пятом матче серии «Акулы» на своем льду уступили со счетом 0:5. «Сент-Луис» делал на площадке все, что хотел. Владимир Тарасенко отдал две передачи и забил классный буллит, Джаден Шварц оформил хет-трик, а Джордан Биннингтон отыграл на ноль.

При этом «Акулы» значительно прибавили в жесткости. Впервые в серии они вышли вперед по силовым приемам – до этого «Сент-Луис» вчистую переигрывал соперника в этом компоненте. Но сосредоточенность на жесткой игре не принесла «Сан-Хосе» самого главного – заброшенных шайб.

Перестроиться еще раз «Акулы» не сумели. Шестой матч серии стал логическим продолжением пятого. «Сент-Луис» оказался на голову сильнее соперника, которому пришлось выйти на лед без Эрика Карлссона, Томаша Герлта и Джо Павелски. Все эти хоккеисты получили травмы. Без своих лидеров шансы «Сан-Хосе» были невелики.

Очередной гол Тарасенко

Ко второй части плей-офф Владимир Тарасенко вышел на запредельный уровень. Он раздает передачи, забрасывает красивые и важные шайбы, а самое главное – ведет «Сент-Луис» вперед как настоящий лидер. Сегодня россиянин вновь забил. Он в очередной раз показал, у кого в этой лиге самый лучший кистевой бросок. Тарасенко буквально прошил голкипера Мартина Джонса. Шайба задела плечо вратаря и влетела в ворота.

Это его восьмая шайба в Кубке Стэнли и 13-е (8+5) очко. Он продлил свою результативную серию до шести встреч – «Сан-Хосе» доставалось от Тарасенко во всех матчах финала Запада. Особенно Владимир опасен в большинстве. При розыгрыше лишнего «Блюзмены» забросили 11 шайб в Кубке Стэнли, пять из них на счету Тарасенко. Но это еще не все: россиянин стал третьим игроком «Сент-Луиса», кому покорилась отметка в 30 голов в плей-офф. Впереди только Бретт Халл (67) и Берни Федерко (35). В 63 матчах плей-офф на счету Владимира 45 (30+15) очков.

«Акулы» ужасно сыграли в обороне

Весь ужас для «Сан-Хосе» начался еще на старте матча. «Акулы» провалились в обороне, после чего Дэвид Перрон открыл счет. Игра в защите стала самой большой проблемой гостей в этой встрече. Они плохо перехватывали длинные передачи «Сент-Луиса» и ужасно действовали в позиционной обороне.

Единственная шайба «Сан-Хосе» – несчастный случай для хозяев. К тому времени они полностью переигрывали соперника. Локальный успех «Акулам» принесла редкая контратака. Ошибкой в обороне «Блюзменов» здорово воспользовался Дилан Гамбрелл.

«Блюзмены» не только легко двигали шайбу в чужой зоне – они без проблем находили свободные зоны и чистый лед. А еще «Акулы» проиграли собственный пятак. Так, например, пришел третий гол. Никто из игроков «Сан-Хосе» не сумел помешать Брэйдену Шенну. Центральный нападающий первого звена «Сент-Луиса» легко переиграл Джонса с близкого расстояния.

«Сент-Луис» образцово сыграл у своих ворот

Вы скажете, что «Акулы» перебросали соперника в последнем матче – и будете правы. Но какие это были броски? Кроме пары опасных моментов что-то вспомнить у ворот Биннингтона довольно сложно. «Блюзмены» сыграли в защите почти идеально.

Еще поражало, как круто «Сент-Луис» переходит из обороны в атаку. Этот компонент у «музыкантов» отработан до автоматизма. Иногда хоккеисты хозяев не глядя отдавали передачи под выход из зоны.

«Сан-Хосе» практически перестал верить в победу после третьей пропущенной шайбы. Поэтому пропустил еще. При счете 4:1 «Акулы» поменяли вратаря на шестого полевого игрока. Этим воспользовался Иван Барбашев. Он забросил свою вторую шайбу в плей-офф.

«Сент-Луис» по праву вышел в финал Кубка Стэнли. Команда Крейга Беруби была лучше соперника. Почти во всех матчах «Блюзмены» избивали «Акул» – количество силовых приемов в исполнении будущих победителей зашкаливало. Плюс у «Сент-Луиса» нашлись лидеры, которые тащили команду за собой.

«Блюзмены» впервые с 1970 года вышли в финал Кубка Стэнли и стали обладателями уникального достижения НХЛ. «Сент-Луис» стал первым клубом в истории лиги после сезона 1967/68 (эра расширения), который сумел пробиться в финал плей-офф после того, как занимал последнее место в регулярном чемпионате в январе. После Нового года «музыканты» замыкали турнирную таблицу НХЛ.

Статистика

«Сент-Луис» – «Сан-Хосе» – 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

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