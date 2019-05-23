Борис Михайлов: Если не будет червя в голове – обыграем всех

– Что понравилось в игре наших?

– Во-первых, понравился результат, победа. Настрой. Особняком стоит первый период. Наши играли с позиции силы, сразу подавили соперника, могли забить не две шайбы, а гораздо больше.

– А что не понравилось?

– В принципе после перерыва надо было продолжать в прежнем ключе. Но наши откатились, предоставили сопернику территорию и шайбу. Причем у американцев проходили не только позиционные атаки, но и атаки с ходу. Защитники сборной России иногда заигрывались впереди и не успевали назад. Но и мы во втором периоде создавали моменты. Счет мог быть не 2:1, а 6:1, как в игре со шведами. Должен похвалить и соперника.

– Кстати, сборная США – самый сильный соперник из тех, с кем наши встречались в Братиславе?

– С уверенностью говорю – да. В отличие от вальяжных шведов американцы не только мастеровиты, но и злы в хорошем смысле. Молодая, быстрая и обученная команда. Способная навязывать свою волю. В чем мы и убедились.

– Кто лично вам понравился в игре с американцами?

– Комиссия назвала лучшим Василевского. Я согласен с таким выбором. Но из полевых игроков мне очень понравился Гусев. Он поучаствовал в трех голах. Лез на воротах, забивал, отдавал, создавал моменты. Молодец! Достойный ответ недоброжелателям, которые сомневались в нем, говорили, что в жесткой борьбе хрупкий Гусев потеряется. Это, как ныне модно говорить, игрочище.

– Что скажете о Капризове, который после молчания на старте турнира, забивает во втором матче подряд?

– Скажу, что Капризов может и должен играть сильнее. Хотя он и прибавил по сравнению с началом чемпионата.

– В чем причина его игровой неполноценности? Может, тушуется в звездной компании Овечкина и Кузнецова?

– Это за накрытой поляной на разливе можно тушеваться. Не устаю повторять: на лед выходят не имена, а живые люди. Молодого Хьюза тоже критиковали, а он не потерялся в компании Кейна и Годро, приз лучшего игрока матча получил, абсолютно заслуженно. Так что Капризов может играть лучше.

– Прибавлять надо только ему?

– Да не люблю я это слово «прибавлять». Надо играть в свой хоккей, но учитывать ситуацию. Не допускать небрежности.

– Как Сергачев, после потери которого американцы забили третий гол и вернулись в игру?

– Эта потеря по неосторожности. Молодой защитник решил сыграть эффектно, организовать контратаку. А надо было просто вывести шайбу из своей зоны.

– Пробросы на последних секундах Анисимова и Малкина – из той же оперы?

– Ребята хотели отметиться в протоколе голами, забить. В результате шайба возвращалась в нашу зону. Нас учили по-другому: общественные интересы выше личных.

– Не жаль, что Швейцария сорвалась с российского крючка? Ведь эта сборная в случае победы над Канадой доставалась нам в соперники в полуфинале.

– А что жалеть? Швейцарцы виноваты сами. Ушли в такую глухую оборону, закопались в своей зоне, принялись тупо отбрасываться. Не нашлось у них лидера, парня с холодной головой. Да и тренеры, видно, не подсказали. Или не достучались до команды. Мы ведь в Суперсерии-72 тоже поплатились по этой же причине. Вели перед третьим периодом в восьмом матче 5:3, стали отбрасываться и проиграли 5:6.

– С Канадой в полуфинале мы точно не встретимся. Сборной России без разницы с кем играть?

– Я бы так не сказал. Против шведов будет тяжелее всего. Все-таки трудно выбросить из головы эти шесть голов во втором периоде. Если не будет червя в голове – обыграем всех.