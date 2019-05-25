Битва за финал: Россия против Финляндии, Канада против Чехии

16:15 мск. Россия – Финляндия

Полагаем, что болельщики именно этих сборных пережили четвертьфинал особенно тревожно. Канадцев оставим за скобками. Шведы пришли в себя после унижения от России в заключительном матче групповой стадии, однако финны дали настоящий бой, сумев вытащить матч в овертайм, проигрывая по ходу встречи с разницей в две шайбы. Забивать начал даже двухметровый капитан сборной Марко Антилла, ну а главным героем четвертьфинала стал, безусловно, Сакари Маннинен. Новичок уфимского «Салавата Юлаева» в матче против шведов сделал три голевых передачи, а его сверкающий кистевой бросок в овертайме до сих пор снится Хенрику Лундквисту.

А теперь задайте себе вопрос: что сильнее – финская лига или НХЛ? Ответ очевиден, не так ли? Ведь в основном именно из этих турниров сформированы заявки сборных Финляндии и России. Фаворит очевиден? Да. Но почему-то тревожно.

В последний раз команды встречались между собой на чемпионате мира 2017 в матче за бронзу, и тогда сборная России одержала победу со счетом 5:3. Напомним, что наша команда пробивается в полуфинал четвертый раз за последние пять турниров.

20:15. Канада – Чехия

Дэймон Северсон. Думаю, за последние сутки это один из самых популярных запросов в поисковиках. Человек сумел вогнать шайбу в ворота сборной Швейцарии за доли секунды до конца третьего периода и вытащить сборную Канады в овертайм, где швейцарцы были обречены.

После подобных концовок редко случаются обратные исходы.

Чехи в свою очередь прилично повозились со сборной Германии, но в итоге именно этот четвертьфинал стал единственным, в котором не было зафиксировано результата с разницей в одну шайбу.

Зуб на чехов у Канады должен быть приличным. Последние две встречи канадцы проиграли, и произошло это на триумфальной для сборной России Олимпиаде 2018. В случае поражения Канада может второй год подряд остаться без медалей, а чешская сборная не пробивалась в призы с 2012 года.