«А Якушев просто стоял и молчал». Блог хоккейного болельщика - Советский спорт
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25 мая 2019 15:30ХоккейФедоровский Александр

«А Якушев просто стоял и молчал». Блог хоккейного болельщика

Не лучший повод для воспоминаний накануне решающих матчей, но что было – то было. Публикуем новую запись в блоге хоккейного болельщика.

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Чемпионат мира в Санкт-Петербурге в 2000 году имеет полное право называться каноническим в истории российского хоккея. Это настоящий памятник дну и монумент провалу. Это, если хотите, провал на дне. Можно довольно долго продолжать упражняться в образах, но пора переходить к сути, то бишь к воспоминаниям.

Несмотря на могучий состав фигура тренера меня озадачивала всегда. Александр Сергеевич Якушев всегда работал с игроками во время матчей в режиме «памятник» и в этом всегда отличался от Владимира Юрзинова и Виктора Тихонова, например. Оба орали на игроков так, что во всех окрестных лесах ежи глохли.

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Надо уточнить важный момент: Тихонов орал и становился красным, а Юрзинов высекал своих в «Динамо» так, что он был не то чтобы красного цвета, у него вообще лицо разными цветами переливалось в эти тревожные минуты. Оба, разумеется, были в дыму и пламени как бы изначально.

Вот так это было страшно.

А Якушев просто стоял и молчал. Вне зависимости от того, что происходило на площадке. Так может быть и поэтому в том числе «Спартак» стабильно уступал «Динамо» и ЦСКА? А может быть Якушев понимал, что орать на них бессмысленно – проще просто взять всех и утопить. Ну не всех, а почти всех...

Так вот, фигура главного тренера сборной на ЧМ 2000 стала своего рода символом истории о том, что не федерация назначает тренера, а игроки. А это, братцы, труба. Какими бы крутыми эти игроки ни были.

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