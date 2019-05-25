Разбитая машина. Могучая сборная России проиграла финским ноунеймам в полуфинале Звездный состав российской команды не сумел выйти в финал чемпионата мира в Словакии и поспорит только за бронзу.

Никто не поверил бы, что наша могучая атака с Овечкиным, Малкиным, Кучеровым, Кузнецовым, Ковальчуком не справится с финской обороной и ее малоизвестным вратарем. Но такое случилось. Гол капитана Суоми Марко Анттилы оказался единственным.

Ноунеймы. Плюс лучший европейский юниор Какко, который начал чемпионат за здравие, оформив дубль с Канадой, но в последних матчах зачехлил клюшку. Плюс миниатюрный форвард Маннинен, похоронивший звездных «Тре Крунур» в четвертьфинале. Это сборная Финляндии под руководством Юкки Ялонена, которого в бытность работы в Санкт-Петербурге злые языки именовали Вяланеном. В Братиславе-2019 этот ярлык тренер решительно сорвал.

Его предтеча Ханну Аравирта вывел отнюдь не мудреную формулу успеха Суоми – лишить российских звезд шайбы, перевести игру в их зону и не допускать ошибок. Подопечные Ялонена так и поступили: начали в давление, дешевое удаление Кучеров, обработавшего соперника клюшкой в средней зоне, стало для них подспорьем. Хорошо, что большинство соперника здесь беззубое.

Поначалу активничал Овечкин. На экваторе первой 20-минутке он в лихом проходе протаранил оборону, но забросил шайбу во вратарскую ловушку малоизвестного Лаккинена. И что из того, что он зажигает только в АХЛ? Его наши звонкие имена не напугали. Стоял стеной – когда Капризов из обводки бросал, казалось, наверняка, а во втором периоде лишил нас возможности вспомнить золотой гол Пхенчахана.

Но и наш Василевский не сплоховал, когда шайба лежала на ленточке и готова была заползти в ворота от легкого ветерка после взмаха клюшкой Какко. Вратарский щиток накрыл шайбу. Судья развел руки в стороны.

Подустав, финны откатились в свою зону, не оставляя нашим свободного пространства. А сами жалили в контратаках. Выходы «3 в 2» чудом не конвертировались в голы. Однажды выручила штанга, а у двухметрового капитана Антиллы не поставлен бросок.

При этом «львы» не давали нам шанса на большинство. Навскидку и не вспомнить, когда судьи могли отправить их в штрафной бокс.

На шестой минуте третьего периода мы дождались! Защитник Каски на глазах рефери обработал клюшкой самого активного в российской команде Капризова и получил две минуты. Нет, ноунейм из АХЛ выловил шайбу от Дадонова, атаковавшего из своего офиса – со среднего пятачка. Похоже, финны изучили все наши фишки.

Ближе к середине периода вспомнился полуфинал в Праге-2015. Американцы тогда сделали из Бобровского Третьяка, не единожды были близки к голу, но Мозякин разрушил их наполеоновские планы. А потом Овечкин добил звездно-полосатых. Вот бы так и в Братиславе. Но получилось, как в финале Нагано-1998.

Тогда нас похоронил чешский защитник Свобода, забивавший по большим праздникам.

А у финнов есть гигант – кэп Анттила. Тоже вовсе не бомбардир. Свою первую шайбу на ЧМ (зато какую!) он забросил в четвертьфинале шведам, подарив овертайм. И теперь он подкараулил отскок от конька Зайцева и с пятачка открыл счет. Неужели этот гол станет победным?

Где же наш спаситель в Пхенчхане Гусев, волшебно сравнявший счет в финале с немцами? Надо признать, финны нейтрализовали его связку с Кучеровым.

За две минуты до сирены Василевский покинул ворота. На лед вышли шесть нападающих – Ови, Джино, Кузя, Дадонов, Гусев и Кучеров. Но почему на лавке остался Капризов?

Удивительно, что никто из этой великолепной шестерки не отважился на бросок. Шайба ходила по периметру, но до вратаря толком не долетала.

А хоккейный бог отказался помогать россиянам, как канадцам в четвертьфинале, сравнявшим счет за 0,4 секунды до сирены.

Звучит банально, но порядок побил класс. Нашим придется достать силы на утешительный финал. Не хочется, чтобы повторилась братиславская история восьмилетней давности, когда за фиаско в полуфинале (0:3 от финнов) последовало другое – 4:7 от чехов.

Россия – Финляндия – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Голы: 0:1 Марко Анттила (Хенри Йокихарью, Йоэль Кивиранта, 50:18) (ВИДЕО)

Вратари: Василевский – Ланкинен

Броски: 32-29

Штраф: 6-4