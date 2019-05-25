Борис Михайлов: Чтобы забить, надо было жертвовать собой, а этого не было

– Борис Петрович, почему наши проиграли? – Я после финальной сирены отправил sms другу: «Нападающие, ау! Где вы были?» Наши форварды не смогли забить – и это главная причина поражения.
– Но есть ведь и защитники, которые могли помочь атаке? – Защитники на то и защитники, что должны в первую очередь защищаться. А такие звездные мастера атаки, какие собраны в наше команде обязаны были забивать.
– Может, наши недооценили соперника? – Нет. Об этом даже не говорю. Как нет вопросов по самоотдаче. Но чтобы забить такой дисциплинированной команде, как финская, надо было жертвовать собой. Этого я, к сожалению, не увидел.
– Финны чем-то удивили? – Нет. Они тактически переиграли наших. Их план на игру был гениально прост: доставить шайбу в нашу зону и там навязать борьбу, плюс строгая и плотная игра в обороне. У наших ни разу не прошла контратака. Да, можно говорить об их вратаре. У него была работа. Но особых подвигов он не совершил. Партнеры помогли.
– Капризов сыграл лучше, чем прежде? Прибавил? – Не хочу переходить на персоналии. Проиграла команда, вся, в целом. Но в первую очередь – нападающие.
– Можно сравнить полуфинал с финнами вашей сборной на ЧМ-2002 в Гетеборге с этим? – Тот полуфинал – история, которую я не стал бы ворошить. Тогда финны были фаворитами, но мы смогли два раза сравнять счет и выиграть по буллитам. Но в финале обидно проиграли словакам. Сейчас ситуация другая. Нашей сборной надо во чтобы то ни стало настроиться на матч за бронзовые медали. Потому что, как утверждает руководство, запоминается последний матч. Его необходимо выиграть.
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