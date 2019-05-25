10 причин почему «Красная машина» уступила финским ноунеймам - Советский спорт
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25 мая 2019 20:45ХоккейСлавин Виталий

10 причин почему «Красная машина» уступила финским ноунеймам

Корреспондент «Советского спорта» подробно разобрал полуфинал чемпионата мира между сборными России и Финляндии.

1. Мы играли в их игру

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После матча это признал сам тренер россиян Илья Воробьев: дескать, следовало больше бросать, лезть на ворота, забивать с мясом. Но кто, спрашивается, вам мешал так действовать с самого начала, а не тянуть до последних минут?! Ведь ясно было, что куда проще было отыграться в начале матча, чем в его концовке, когда финны поверили в себя и закусили удила! Ибо изначально было ясно, какую тактику изберут Суоми. Они этого и не скрывали. Но наш многочисленный тренерский штаб ничего стоящего не придумал, кроме как подстроиться под игру финских ноунеймов.

2. Ялонен опытнее Воробьева

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Если отбросить все привходящие обстоятельства, это чисто тренерская победа финнов. 56-летний Юкка Ялонен элементарно опытнее и прожженнее Ильи Воробьева. Если у 44-летнего россиянина это лишь второй ЧМ в роли главного, то у финна – шестой! Плюс Олимпиада в Ванкувере, где он добыл бронзу. В активе Ялонена золото ЧМ-2011 как раз здесь, в Братиславе. И тогда он всухую нокаутировал в полуфинале команду Быкова-Захаркина точно в таком же ключе.

3. Соперник готовился к ЧМ-2019 весь сезон

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Финны не только нас убрали. В группе они взяли верх над сплошь энхаэловской Канадой, а в четвертьфинале отправили домой шведскую дримтим с 21 представителем НХЛ! Три виктории кряду над топ-сборными – это закономерность. Итог отлично выполненной работы в течение всего сезона, когда на каждом из четырех этапов Евротура шлифовалась модель игры и накатывался состав из европейских игроков. Потому каждый из них на ЧМ-2019 знает свой маневр досконально, каждый верит в себя и партнера. И в тренера. Эта сборная Суоми мне напомнила команду американских студентов-ноунеймов Херба Брукса, похоронившую «Красную машину» на Олимпиаде-1980.

4. Запредельная мотивация финнов

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Этот пункт вытекает из предыдущего. Финские ноунеймы при среднем возрасте сборной в 26 лет получили, возможно, единственный шанс в жизни заявить о себе на весь мир. Ведь в их команде лишь два представителя НХЛ. Еще двое – из АХЛ. 12 – из финской лиги, 4 – из КХЛ, 3 – из швейцарской лиги, 2 – из шведской. Наверняка заманчивые приглашения теперь последуют – из КХЛ точно.

5. Идеальная игровая дисциплина Суоми

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Прекрасно зная о нашем грозном большинстве, финны не только скрупулезно выполнили установку на матч, но и действовали предельно аккуратно. Лишь на 46-й минуте они в первый и последний раз сфолили – да и то нарушение Каски было далеко не очевидным.

6. Расчленили «белых медведей»

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Финны учли и другой – основной! – наш козырь: наглухо закрыли связку Кучеров Гусев. Кучеров до этого набирал очки в каждом поединке в Братиславе, а всего его результативная серия на ЧМ перед полуфиналом достигла 11 матчей! Северяне плотно прихватывали «белых медведей» уже в средней зоне, а в своей – вообще дышать не давали. Потому не прошло ни одного фирменного оставления, ни одной длинной диагонали. Главное – финны перекрыли разрезающие поперечные передачи в своей зоне – смертельное оружие Кучерова – Гусева.

7. Блестящая игра вратаря АХЛ

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Откуда только взялся этот 24-летний Ланкинен! Я и клуб такой первый раз слышу – «Рокфорд АйсДогз». Будем откровенны, при соотношении бросков 32-29 в нашу пользу он переиграл Василевского. Финн не допустил ни единой ошибки, контролировал все отскоки, вовремя выкидывался вперед и так же быстро перемещался в рамке, закрывая ближний угол. Он вселил абсолютную уверенность в полевых игроков. Наш Андрей, к сожалению, в пропущенной в домик шайбе сплоховал: надо было быстрее садиться на лед либо отражать шайбу одним щитком.

8. Сборная России привезла пассажиров

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Еще до ЧМ-2019 я выразил сомнение в целесообразности приглашения в Братиславу Ковальчука и Малкина. Как говорил Виктор Тихонов, природу не обманешь: оба едут с ярмарки. Несмотря на полную самоотдачу, ничего из былого они тут не показали. Чуда не произошло: провальный сезон в НХЛ плавно перетек в серую игру в сборной. По злой иронии судьбы, оба присутствовали на льду, когда финны забивали единственный гол. Причем Ковальчук был прямым виновником того, что шайба в простой ситуации не была выброшена из зоны.

9. Слепая ставка на игроков НХЛ

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Позвав на ЧМ-2019 16 энхаэловцев, Воробьев и Ко, в отличие от Ялонена и Ко, поставили крест на всей своей годовой работе, на всех прикидках-экспериментах на этапах Евротура. Если там и было что-то наиграно, то все было кинуто в топку ради десанта из-за океана. Всем пришлось играть по сути с листа, осваивать тактику сборной, искать взаимопонимание с партнерами уже по ходу турнира. Разумеется, довести все маневры до автоматизма было невозможно. У соперника все это было достигнуто еще да старта ЧМ-2019. А в равной игре решают как раз нюансы. И сюда же – реплика Воробьева о том, что никто не лез на ворота. К сожалению, многие наши звезды НХЛ к подобному просто не приучены. Копателей пятака, пожирающих вратаря и защитников противника сырыми, надо искать в КХЛ.

10. Перебор премьеров

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С одной стороны, это хорошо, когда в каждом звене есть топ-мастер по мировым меркам. С другой – это распыляет ответственность. Ну сегодня я не забил, партнер все сделает, а я завтра отличусь. Вот и получилось,, что в решающий момент чемпионата забивать некому! А кроме того, все наши светила НХЛ привыкли в своих клубах играть много. Очень много. Именно при такой нагрузке они выдают максимум. А что мы увидели в полуфинале: Малкин – 16.26 на льду, Овечкин – 17.34, Кузнецов – 17.51, Кучеров – 17.35, Гусев – 18.30, Ковальчук – 9.20. То есть даже 19 минут никто не откатал!

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