«Бостон» – «Сент-Луис»: они начинают! Финал Кубка Стэнли близок - Советский спорт
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27 мая 2019 23:15ХоккейФедоровский Александр

«Бостон» – «Сент-Луис»: они начинают! Финал Кубка Стэнли близок

Сегодня ночью стартует финал Кубка Стэнли. За него сражаются двое россиян: Владимир Тарасенко и Иван Барбашев в составе «Сент-Луиса». Соперник - «Бостон».

«Бостон» и «Сент-Луис» в финале Кубка Стэнли. А теперь вспомните хорошенько себя осеннего и только не говорите, что именно этой пары вы и ожидали. Этого не могло быть просто потому, что не могло быть никогда. Но это есть.

ПУТЬ К ФИНАЛУ

«Бостон» (4:3 «Торонто», 4:2 «Коламбус», 4:0 «Каролина»)

«Сент-Луис» (4:2 «Виннипег», 4:3 «Даллас», 4:2 «Сан-Хосе»)

Не доводилось прежде делать ставки на спортивные события, однако зарядить сумму N на такой финал было бы, в конечном счете, делом прибыльным. А еще лучше было бы это сделать не осенью, а зимой в тот самый трагический момент, когда «Сент-Луис» плелся на последнем месте в лиге. В лиге!

НО ЗАТО НАШ «ВОЖДЬ» ЛУЧШЕ ВСЕХ ИГРАЕТ БЛЮЗ

Главный тренер «Блюзменов» Крейг Беруби знает, что такое финал Кубка Стэнли. 21 год назад его «Вашингтон» именно в этот самый финал и пробился, но только для того, чтобы проиграть его всухую. «Детройт» того времени был невероятен.

И потом, у Беруби игрока в карьере были несколько иные задачи - это был классический злой тафгай с индейскими корнями и со страшным лицом, с большой и грубой клюшкой наперевес. «Вождь» делал все, чтобы лидерам его команд жилось хорошо и привольно.

Прошли годы и вот теперь «Вождь» доигрался до финала в статусе тренера уже войдя в историю. Дело в том, что Беруби стал 11 коучем в истории лиги, который довел команду до финала, возглавив ее не сначала, а по ходу сезона. В ноябре прошлого года был отправлен в отставку Майк Йео. И «Вождь» немедленно принялся поднимать «Сент-Луис» со дна болота.

История переписывается прямо сейчас. Еще недавно мы прочитали о том, что Владимир Тарасенко стал автором первого результативного буллита в плей-офф для «Блюз», а сейчас первая же победа в финальной серии станет для Сент-Луиса исторической. Ранее победить хотя бы разок в финале им никак не удавалось. А финалы были. И какие!

Спустя год после своего пятидесятилетия клуб преподнес себе подарок в виде выхода в финал. А первые шаги в НХЛ для Сент-Луиса были по-настоящему скорбными. Три стартовых сезона - и сразу три выхода в финал с одинаковыми поражениями по 0:4! Два раза от великого «Монреаля» и разок от злобного «Бостона». С тех самых пор команда не пушечный выстрел не приближалась к главной серии сезона в НХЛ.

СКАЗКА ШВАРЦА, ТАРАСЕНКО И МИСТЕР ВБРАСЫВАНИЕ

За кем следить? Конечно, за нашими! В составе «Сент-Луиса» есть Владимир Тарасенко и Иван Барбашев. И хотя у последнего всего пять очков в плей-офф, а у Тарасенко один из худших показателей полезности среди всех бомбардиров розыгрыша, вклад в командный успех (а это уже успех!) очевиден. Но помимо наших, конечно, необходимо будет обратить внимание на Джэйдена Шварца, который после недавнего хет-трика в шестом матче против «Сан-Хосе» с высокой долей вероятности станет лучшим снайпером. Для этого ему надо забросить не меньше трех шайб, а ближайшие преследователи отстают ощутимо. Тарасенко в их числе, к слову. Ну и конечно мы ждем ядерного противостояния среди центральных нападающих: Райан О'Райлли против Патриса Бержерона на точках вбрасывания. Ключевой момент для хоккейного матча на любом уровне. Кто выиграл вбрасывание, у того и шайба.

«БОСТОН» ФАВОРИТ. ПОЧЕМУ? ОТВЕТ НИЖЕ

Все просто. В составе команды есть реальные монстры, которые знают не только что такое финал Кубка, но и победа в нем. Это сразу несколько неприветливых мужиков, которые молча делают свое дело, их вообще ничем и никем не удивишь. Даже если Денис Куляш наносит щелчок от синей линии и шайба летит им точно в лицо - они не моргают и только негромко ухмыляются. Итак, вот их имена.

Здено Хара, Стивен Кэмпфер, Патрис Бержерон, Давид Крейчи и Брэд Маршан. Двое первых защитники, остальные нападающие. Полноценная «пятерка»! Кто-то долго шел к своему титулу как Хара, а кто-то быстро как Маршан.

Мешок индивидуальных призов и строго по одному Кубку на нос. Ну, и как тут не задрожать против такой гидры? Задавят весом только своих трофеев! А если добавить к этой красоте Давида Пастрняка, который в «Бостоне» вырос в настоящую звезду, то шансы на успех «Блюз» становятся совсем уж скромными.

Шесть раз в своей истории «Бостон» брал Кубок. Шесть! И еще 13 раз команда в финалах проигрывала. Ничего себе статистика, правда? Итого 19 финалов! Ах, ну да, простите. Теперь уже двадцать.

ОКАЖЕТСЯ ЛИ БРЮС ВСЕМОГУЩИМ?

Взвешивание тренеров перед финалом в общем и целом не дает особенного преимущества никому. Крейг Беруби хотя бы играл в финале Кубка Стэнли, пусть и в хлам проигранном. Но кто такой Брюс Кэссиди? Вот как они это делают, а? Откуда таких пней находят? Вся жизнь у человека прошла в ассистентах главного в низших лигах, а в статусе игрока с трудом наскребается десяток игр в НХЛ. Да, несомненно, два сезона главным Брюс все-таки провел в «Вашингтоне», но кто это помнит уже? Прошло пятнадцать лет!

ПО ЦИФРАМ БОСТОН УЖЕ ВЫИГРАЛ

Цифры, к счастью, ничего не решают, а решают в конечном итоге люди. Но было бы несколько опрометчиво с нашей стороны обойтись без небольшой статистической зарисовки.

Итак, обе команды одержали на пути к финалу по 12 побед, однако «Бостон» надо потратил на 2 игры меньше, чем «Сент-Луис». Преимущество? А вот это как посмотреть. Скорее да, чем нет.

Команды забросили одинаковое количество шайб - по 57.

По пропущенным шайбам перевес «Бостона» весьма выразительный - 33 против 48.

То есть, в среднем свою игру «Сент-Луис» выигрывает со счетом 3:2, а «Бостон» со счетом 3:1. Мне уже страшно.

Большинство: вот здесь настоящая казнь поджидает «Блюз». 34 процента реализации и первое место с отрывом у «Бостона».

У «Вождя» и его команды всего девятый показатель - 19 процентов.

В меньшинстве примерно такая же картина. У «Бостона» лучший процент убийства времени в неравных составах 86 процентов против 78 процентов «Сент-Луиса» - это очень недобрые цифры.

По процентам выигранных вбрасываний цифры носят соседствующий характер, но и в этом элементе превосходство у команды Брюса Кэссиди! 53 процента против 49.

РАСПИСАНИЕ ФИНАЛА КУБКА СТЭНЛИ

28 мая

Бостон - Сент-Луис (3:00)

30 мая

Бостон - Сент-Луис (3:00)

2 июня

Сент-Луис - Бостон (3:00)

4 июня

Сент-Луис - Бостон (3:00)

6 июня

Бостон - Сент-Луис (3:00)

9 июня

Сент-Луис - Бостон (3:00)

12 июня

Бостон - Сент-Луис (3:00)

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