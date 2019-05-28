«Слован» ушел из КХЛ. Итоги собрания руководителей клубов лиги

- Поздравляем с орденом Дружбы, - начали журналисты встречу с Чернышенко, получившего на днях государственную награду из рук Президента РФ Владимира Путина – За чемпионат мира вы заслужили как минимум медаль, ведь именно игроки из КХЛ делали погоду у будущих чемпионов мира.
- Спасибо. Да вы, ребята, шутники… - парировал президент КХЛ.
Сначала Чернышенко рассказал о посещаемости ушедшего чемпионата, об игроках, их возрасте. Потом затронул тему рейтинга клуба, который высчитывается по многим критериям. Лидерство захватил «Йокерит», за ним – «Армии» Питера и Москвы. Рижское «Динамо» скакнуло на семь пунктов. В аутсайдерах – «Северсталь», «Слован» и «Адмирал».
О клубе из Владивостока беспокоится, по словам Чернышенко, беспокоиться нечего. Деньги на погашение долгов задепонированы и будут выплачены.
А «Слован» покидает КХЛ и будет выступать в чемпионате Чехии. Причины – неэффективность менеджмента, прежние долги клуба из Братиславы. Есть инвесторы, которые были готовы его профинансировать, но их отпугнули перечисленные негативные моменты.
- Уже начата работа по выводу «Слована» из КХЛ, в связи с этим грядут перемещения команд из конференции в конференцию, но я бы не хотел предвосхищать события и отнимать хлеб у спикеров пресс-конференции, намеченной на 4 июля, где представят календарь на следующий сезон, - пояснил Чернышенко.
- Говорят, «Торпедо» вернется с Востока на Запад…
- «Торпедо» перемещается, «Сибирь» перемешается, - Чернышенко хитро улыбнулся. Никто не понял, шутит ли он или говорит правду.
- Кстати, как ситуация в «Торпедо»? Просочилась информация, что в нижегородском клуба идут финансовые проверки, там долги.
- Ситуация в «Торпедо» финансово-устойчивая, долги гасятся.
Как не верить президенту лиги? Хотя по моей информации последнюю зарплату в «Торпедо» игроки получали за декабрь.
Спросили Чернышенко и о «Йокерите», которым теперь владеет Яри Курри.
- Клуб из Хельсинки на плаву, - последовал ответ, не терпящий возражений.
Особый интерес был к московскому «Динамо», которое на собрании клубов представлял… новый старый пресс-атташе Михаил Кравченко. Как известно, бело-голубые в очередной раз сменили юридическое лицо.
- У нас на руках дорожная карта по изменению юридического лица клуба, документы уже поступили в КХЛ.
- Как двигается допинговое дело Дениса Зернова и Боба Хартли, который препятствовал офицерам ВАДА взять пробы у игроков его команды?
- Ведется расследование и слушание, «Авангард» все опротестовывает.
К слову, «Авангард» не будет перемещен из Восточной конференции в Западную.
- Надеемся, что в скором времени команда вернется в родной Омск, - заверил Чернышенко.