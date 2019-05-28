Владимир Юрзинов-младший: У финнов был не автобус, а комбайн! - Советский спорт
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28 мая 2019 23:19ХоккейАртамонов Антон

Владимир Юрзинов-младший: У финнов был не автобус, а комбайн!

Заслуженный тренер России, семь лет проработавший в Финляндии и выигрывавший серебряные медали местной лиги, поделился мнением об удивительном успехе сборной Суоми на ЧМ-2019.

«НИКАКОЙ МАГИИ»

- Болельщики поражены, как команда, составленная из никому не известных игроков, одолела в плей-офф три сборные звезд НХЛ…
- Ну почему же неизвестных? Того же капитана Анттилу мы хорошо знаем по «Йокериту». Песонен много лет играет в Швейцарии. Да, основная часть команды не слишком знакома российским болельщикам, но все это ведущие хоккеисты шведской и финских элитных лиг. Пусть у большинства не было ранее опыта участия в крупных соревнованиях, максимум – Евротур, но на международном уровне они выступали.

- Сейчас много говорят о победе некоей волшебной финской системы. Есть ли такая?
- Чудесную всепобеждающую систему в хоккее сложно представить. Скорее главный тренер заранее определил тактику, которая позволяла максимально использовать лучшие качества игроков, и от нее отталкивался. А Ялонен очень опытный специалист. В отсутствие хоккеистов из НХЛ свою схему он варьировал, выстраивал игру по сопернику, выбирая приемлемую тактику под каждый матч.

- В общем, никакой магии?
- Конечно. Система есть у всех команд в зависимости от подбора исполнителей. Но для успеха должно совпасть очень много факторов. Игра вратарей, сбалансированность состава, психологическое состояние команды. Дай слабину вратарь финнов в полуфинале или финале, и мы ни о какой чудесной системе сейчас бы не вспоминали. Она бы развалилась на мелкие кусочки. А то, что они взяли золото взрослого и молодежного чемпионата мира, – результат терпеливой и кропотливой работы.

«НЕ ФАКТ, ЧТО С ЛАЙНЕ И АХО ФИНЛЯНДИЯ СТАЛА БЫ ЧЕМПИОНОМ»

- По-вашему выходит, что состав финнов с Ахо, Лайне, Барковым и прочими звездами НХЛ вполне мог бы не добраться до золота?
- Как спрогнозировать? Спорт интересен своей непредсказуемостью. Вот как мы можем рассуждать о мотивации звездных игроков или о том, как у них сложилось бы в раздевалке? А это важно. Чемпионат мира - скоротечный турнир, много живой и каждодневной работы, которая и дает результат. Или не дает.

- Все равно не очень понятно, как и россиян в полуфинале, и канадцев в финале финны победили чуть ли не под копирку. Неужели к ним нельзя было подготовиться?
- Финны были сверхмотивированы, что случается далеко не с каждой командой и далеко не на каждом турнире. Добавляем отличную игру вратаря, и, конечно, очень сложилось, что выстрелили те игроки, от которых не ждали. И еще обратите внимание: мы говорили об отсутствии опыта игры на чемпионате мира у большинства финнов, но они не испугались, не отбрасывались, а занимались своей работой все 60 минут. Психологическая подготовка, дисциплина, везение – все вместе вылилось в золото. Но, чтобы эти факторы сложились, надо было много работать.

«ПАРАЛЛЕЛИ С ГРЕКАМИ НА ЕВРО-2004 НЕУМЕСТНЫ»

- Финны и сидели два месяца на сборах одним составом. Вот даже интересно, если подобрать 25 игроков КХЛ под конкретные роли и после двухмесячных сборов отправить на чемпионат мира, каким был бы итог?
- Никто не запрещает это попробовать. Просто есть ответственность за результат, и с пониманием этого делаются шаги, в которые ты веришь. Можно верить в хорошо знакомых игроков, с которыми многое прошел, или исходить из какого-то опыта и рисковать, если уверен.

- Интересно понять, случилась частная история или, как в футболе после золотого автобуса греков на Евро-2004, проявятся какие-то тенденции - допустим, такого же оборонительного, организованного хоккея?
- Ну, у финнов точно не автобус, а скорее комбайн, который всех перемолол. Победу греков я помню, но, если говорить о правильности или неправильности выбора тактики на отдельной турнир, - это наличие медали. Можно месяц сидеть на сборах, можно собрать команду за два дня - идеальной системы не существует. Есть идеальный результат.

- И не важно, что кто-то будет плеваться от хоккея в исполнении команды?
- Хоккей очень разносторонняя игра. Он меняется и совершенствуется, варьируются стили. Вот и сборные не стоят на месте и готовятся по-своему, чтобы выступить как можно лучше.

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