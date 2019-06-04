Почему Никитину не предлагают новый контракт? - Советский спорт
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04 июня 2019 18:00ХоккейДомрачев Владислав

Почему Никитину не предлагают новый контракт?

Главный тренер обладателя Кубка Гагарина ЦСКА Игорь Никитин пока не получил предложения переподписать контракт на улучшенных условиях.

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На торжественном вечере закрытия 11-го сезона КХЛ наставник московских армейцев Игорь Никитин был провозглашен лучшим тренером. Его ЦСКА в минувшем чемпионате обновил рекорды лиги – по количеству побед в регулярном чемпионате (53) и пропущенных шайб (всего 75), плюс всухую выиграл финальную серию (у «Авангарда»), чего до этого обладателю Кубка Гагарина ни разу не удавалось.

Контракт с ЦСКА у Никитина заканчивается в конце следующего сезона. Однако специалисту такого калибра как правило загодя предлагают продлить соглашение, играют на опережение. Исключение – Вячеслав Быков в Уфе, который завоевал с «Салаватом Юлаевым» Кубок Гагарина и покинул клуб. До сих пор покрыта туманом история его внезапного ухода из СКА, дотянувшегося в 2015-м до главного трофея КХЛ.

Президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович на вопрос о новом контракте Никитина дал витиеватый ответ:

– Сейчас вопрос какой-то гонки вооружений (финансовой – прим. ред.) не стоит. Все довольны, у всех контракты, идем дальше.

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Но что будет дальше? В сезоне-2019/20 чемпион будет решать максимальную задачу. На бумаге он – главный фаворит. Московским армейцам удалось сохранить золотой состав. А главное – лидеров Капризова, Григоренко, Сорокина, Нестерова. Подписан чешский форвард с чемпионским опытом Секач. На прошлой неделе продлили соглашения опытные бойцы Андронов и Телегин, чуть раньше бывшие энхаэловцы Мамин и Толчинский. Решенный вопрос – возвращение из-за океана защитника Киселевича. Тогда как главные соперники ЦСКА в борьбе за Кубок Гагарина СКА, «Авангард» и «Ак Барс» понесли ощутимые потери.

Через год ситуация решительно изменится. Лига введет жесткий потолок зарплат, в НХЛ наверняка уедут Капризов, Сорокин и еще кто-то. Очень вероятно, что команду придется поставить на капитальный ремонт. Тренерский и не только штаб ждет кропотливая работа, чтобы удержаться на плаву.

При этом Никитина могут вернуть в сборную, из которой он как-то тихо ушел. Перед Кубком Первого канала-2018 как бы невзначай объявили, что его контракт с ФХР истек. И только потом выяснилось, что ЦСКА попросил не вызывать тренера на этапы Евротура, за исключением российского. Матчи чемпионата мира он смотрел из ложи ФХР, соседствуя с мэтром Владимиром Юрзиновым-старшим.

Нельзя исключать возможность возвращения Никитина в сборную уже в самое ближайшее время. На весь оставшийся до Олимпиады-2022 срок. В какой роли? На первый взгляд, все в штабе национальной команды расписано: Илья Воробьев – главный, Алексей Жамнов – старший, Алексей Кудашев отвечает за нападающих, Анвар Гатиятулин – за защитников, есть тренер вратарей Рашит Давыдов. Где тут место для Никитина?

Однако хороших специалистов много не бывает. Да и позиции в сборной Жамнова, отказавшегося в дальнейшем стоять в «Спартаке» на лавке, по-видимому, пошатнулись.

Как известно, Никитина ценили прежние наставники национальной команды Зинэтула Билялетдинов и Олег Знарок. Кстати, в первую очередь Никитина интересовали подробные статистические выкладки научной группы сборной.

Как отреагирует руководство ЦСКА на возможное совместительство? Пока красно-синие остаются базовым клубом сборной (теперь о СКА такого не скажешь) – нет вопросов. Но с сезона-2020/21 ситуация может измениться. И тогда главному тренеру московских армейцев предстоит с головой погрузиться во внутренние дела, ведь строительство команды с чемпионскими амбициями не приемлет работы на два фронта.

Возможно, по этой причине перед лучшим руководителем клуба в КХЛ не стоит вопрос гонки вооружений.

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