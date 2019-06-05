Кубок Стэнли vs Кубок Гагарина: какой из них круче? - Советский спорт
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05 июня 2019 17:09ХоккейКостяев Иван

Кубок Стэнли vs Кубок Гагарина: какой из них круче?

Мы взяли обе чаши (мысленно) и изучили их со всех сторон.  

«Скоро Кубок Гагарина будет выиграть почетнее, чем Кубок Стэнли», – примерно эти слова говорил Яромир Ягр в промо-ролике к первому сезону КХЛ. К сожалению, пока этого не случилось. НХЛ – объективно сильнейшая лига мира. Однако КХЛ сделала многое, чтобы ее догнать. Кубок Гагарина – одна из первых вещей, которая прославила нашу лигу на весь мир.

Его постоянно сравнивают с Кубком Стэнли. В чем-то Гагарина даже превосходит свой заокеанский аналог. Какой кубок тяжелее? Из чего они сделаны? Какая у них история? В каких самых экзотических местах они бывали? «Советский спорт», пока не закончился финал НХЛ, попытался ответить на все эти вопросы.

В честь кого назван

Кубок Стэнли назван в честь генерал-губернатора Канады Фредерика Артура Стэнли. Он купил его в 1892 году в Лондоне. Стэнли был известным британским политиком. Работал военным министром в правительстве, министром колоний Великобритании, был членом парламента.

Семья лорда Стэнли, переехав в Канаду, уделяла серьезное внимание развивающемуся в то время хоккею с шайбой. Фредерик пожертвовал игрокам-любителям декоративную чашу, которая получила название Хоккейный кубок вызова Доминиона. Но очень быстро этот трофей стал называться Кубком Стэнли.

Руководство КХЛ в лице бывшего президента лиги Александра Медведева заявило, что название для кубка выбрано не случайно. Имя Юрия Гагарина ассоциируется у жителей России с самыми высокими достижениями. Сам космонавт давно стал символом нации. Прорыв, который в космической отрасли сделал Гагарин, должен ассоциироваться с прорывом в хоккее. По крайней мере, так считали в КХЛ.

Оформление

Кубок Гагарина весит 19 килограммов, высота – 84,5 сантиметра, в него помещается 12 литров шампанского. Трофей выполнен из серебра 925-й пробы, снаружи его покрыли позолотой. На лицевой стороне создатели выгравировали изображение Гагарина в скафандре и летящую комету. На другой стороне можно увидеть хоккеиста. По окружности он украшен шайбами, на них гравируются имена команд-победителей. Внизу также можно найти имена игроков, которые выигрывали трофей. На днище кубка располагается логотип КХЛ. Стоимость трофея остается в секрете.

Кубок Стэнли представляет собой серебряную чашу высотой почти 90 сантиметров и весом в 15,5 килограмма. В него влезает всего два литра шампанского – менее трех бутылок. Кубок был приобретен лордом Стэнли всего за 48,67 доллара (10 гиней).

История

Изначально Кубок Стэнли вручался лучшей любительской команде Канады. Первым его получили хоккеисты из «Монреаль ААА». Главным призом в НХЛ он стал лишь в 1927 году. Первая команда НХЛ, которой удалось выиграть Кубок Стэнли – «Оттава», которая не имеет отношения к нынешним «Сенаторз», последние лишь носят название легендарного клуба. Тогда в финале был повержен «Бостон».

Первый Кубок Гагарина был вручен 12 апреля 2009 года. Тогда в седьмом матче финала «Ак Барс» одолел «Локомотив». Капитан казанцев Алексей Морозов впервые в истории поднял трофей над головой. Седьмой матч финала был назначен на 12 апреля не случайно – в России отмечают День космонавтики.

Путешествия кубков

Игрокам КХЛ позволили забирать Кубок Гагарина на один день с сезона 2011/2012. Эта традиция пришла в Россию из НХЛ. Тогда победителем стало московское «Динамо». Первое путешествие трофей совершил в Санкт-Петербург. Туда его отвезли Константин Горовиков и Константин Волков. За семь лет кубок побывал и в московском СИЗО, и на месте трагедии с хоккеистами «Локомотива», и во многих других местах. Но зачастую хоккеисты привозят Кубок Гагарина на родину и выставляют его в публичном месте.

В НХЛ приняли решение отдавать копию трофея, она была сделана в 1964 году Карлом Петерсоном. В России Кубок Стэнли бывал множество раз. Во время путешествий он побывал в сауне, кинотеатре, его использовали как блюдо под поп-корн, а Евгений Кузнецов догадался оттуда поесть пельмени. Однажды всю ночь кубок провел в канаве, а Марио Лемье утопил реликвию в пруду.

Самые титулованные клубы и игроки

«Монреаль» выигрывал Кубок Стэнли 24 раза, «Торонто» – 13, а «Детройт» – 11. Анри Ришар является рекордсменом по количеству побед в турнире. У него 11 кубков в качестве игрока. По 10 Кубков Стэнли имеют Жан Беливо, Иван Курнауе. Девять раз выигрывал Клод Прово. На сегодняшний день всего на кубке были выгравированы имена тридцати российских хоккеистов и двух тренеров. Самыми титулованными являются Сергей Федоров, Игорь Ларионов, Сергей Брылин и Евгений Малкин – у них по три трофея.

Кубок Гагарина разыгрывался 11 раз. В лидерах «Ак Барс» – три победы. Дважды выигрывали московское «Динамо», СКА и «Металлург». Один раз чемпионами становились ЦСКА и «Салават Юлаев». Данис Зарипов – единственный игрок, у которого пять Кубков Гагарина. Трижды главный трофей выигрывали Александр Еременко, Денис Казионов. Зинэтула Билялетдинов и Олег Знарок три раза побеждали в Кубке Гагарина как тренеры.

Кто побеждал в обеих лигах

Единственный тренер, кому удалось выиграть и Кубок Гагарина, и Кубок Стэнли – Майк Кинэн. Он побеждал с «Металлургом» и «Нью-Йорк Рейнджерс». А вот хоккеистов набралось сразу пятеро: Павел Дацюк, Вячеслав Войнов, Олег Твердовский, Александр Овечкин и Никлас Бэкстрем. Дацюк побеждал с «Детройтом» и СКА, Войнов с «Лос-Анджелесом» и СКА. Овечкин и Бэкстрем выигрывали с московским «Динамо» и «Вашингтоном», а Твердовский – с «Салаватом Юлаевым», «Нью-Джерси» и «Каролиной».

Дацюк является единственным в мире игроком, у кого есть Кубок Стэнли, Кубок Гагарина, а также золото чемпионата мира и Олимпийских игр.

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