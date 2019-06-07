Тарасенко в шаге от Кубка Стэнли! Но «Бостон» еще поборется

После битв в Сент-Луисе почти все были уверены, что «Блюзмены» и «Бостон» идут на семь матчей в серии. Каждая из команд победила по два раза, но перед ключевой пятой встречей преимущество отдавали «мишкам». Во-первых, они играли дома. Во-вторых, «Бостон» каждый раз после поражений находил в себе силы что-то поменять в своей игре.

Плюс болельщики «мишек» были вправе ждать, что наконец-то свой космический уровень покажет звено Патриса Бержерона, у которого этот финал откровенно не клеится. В отличие от лидеров «Сент-Луиса», лучшие игроки «Бостона» пока выступают невзрачно.

Чудеса от Биннингтона

Хозяева уничтожили соперника в первом периоде. И это еще мягко сказано. «Бостон» был быстрее, наглее, агрессивнее, чем «Сент-Луис». Хозяевам даже удалось провести больше силовых приемов, что несвойственно для этой серии. Обычно бьют соперника «Блюзмены».

На первой же минуте «мишки» создали опасный момент. Они доставили шайбу на пятак, где оставалось затолкать ее в ворота. Пока защитники «музыкантов» просто наблюдали за происходящим, атаке хозяев в одиночку противостоял голкипер Джордан Биннингтон.

Первый период – бенефис вратаря гостей. Он отразил 17 (!) бросков в створ ворот. Повезло ему лишь однажды, когда Брэд Маршанд попал в штангу. «Сент-Луис» же ответил опасным выстрелом Тайлера Бозака.

«Сент-Луису» помогла дисциплина

Но гол «Блюзменов» все равно выглядел абсолютно логичным. На второй период «Сент-Луис» вышел совершенно другой командой. На первой же минуте гости создали два опасных момента, один из которых закончился взятием ворот. Отличился Райан О’Ралли, но мы отметим Захари Сэнфорда, который выдал блестящую передачу.

За что «Сент-Луис» действительно стоит похвалить – это дисциплина. У «Бостона» в этом плей-офф просто убийственное большинство. Наконец-то «музыканты» лишили соперника возможности разыгрывать лишнего. «Музыканты» всего трижды нарушили правила – по разу в каждом периоде. Но «Бостон» ничего не сумел выжать из этих моментов.

«Сент-Луис» должен был уходить на перерыв с преимуществом в две шайбы. Но спасение дня совершил Дэвид Крейчи. Когда голкипер Туукка Раск был уже отыгран, форвард сумел отразить опасный бросок Алекса Пьетранджело.

«Бостону» не удался последний штурм

Когда Дэвид Перрон забросил вторую шайбу, мало кто верил, что «Бостон» сумеет перевернуть эту игру. Да, практически сразу же «мишки» сократили отставание в счете – отличился Джейк Дебраск, но забить два гола за несколько минут в этой встрече было очень сложно.

Правда, у «Бостона» есть основания обижаться на арбитров. Победная шайба «Сент-Луиса» была заброшена после фола. Бозак сбил с ног форварда «Бостона» Ноэля Аккьяри, а затем Перрон забил гол. Болельщики «мишек» подняли шум на трибунах, но арбитры все равно не заметили нарушение.

А что же Владимир Тарасенко? Сегодня российский суперснайпер ушел со льда без заброшенных шайб, но он снова проявил себя как настоящий лидер. Тарасенко бросал, раздавал умные передачи, хитовал и блокировал броски. Словом – Владимир был одним из лучших игроков своей команды в этом матче. Ему остался один шаг до победы в Кубке Стэнли. Но вряд ли «Бостон» сдастся так просто. Шестая игра серии состоится 10 июня в 03:00 мск.

Статистика

«Бостон» – «Сент-Луис» – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы: 0:1 О’Райлли (Сэнфорд, Пьетранджело, 20.55) 0:2 Перрон (О’Райлли, Бозак, 50.36) 1:2 Дебраск (Круг, 53.32)

Вратари: Раск – Биннингтон

Броски: 39 (17, 8, 14) – 21 (8, 6, 7)

Штраф: 2 – 6