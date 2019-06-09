Тарасенко, Биннингтон или Маршанд? Кто получит «Конн Смайт трофи» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
09 июня 2019 16:45ХоккейКостяев Иван

Тарасенко, Биннингтон или Маршанд? Кто получит «Конн Смайт трофи»

За океаном уверены, что приз самого ценного игрока плей-офф НХЛ заберет вратарь «Сент-Луиса».

«Конн Смайт трофи» – один из самых престижных личных индивидуальных трофеев НХЛ. Только его вручают не по итогам регулярного чемпионата. Если коротко – это приз самому ценному игроку плей-офф. Каждый год вокруг этой награды закручивается крутая интрига. Например, приз 2018 года до сих пор не дает покоя болельщикам. Его получил Александр Овечкин, хотя Евгений Кузнецов заслуживал «Конн Смайт» не меньше.

«Советский спорт» рассказывает о главных претендентах на награду в Кубке Стэнли-2019.

Владимир Тарасенко, нападающий, «Сент-Луис» (11+5 очков)

GettyImages-1153086992

Тарасенко – третий снайпер и шестой бомбардир плей-офф. Он отстает на один гол от одноклубника Джейдена Шварца и на три – от Логана Кутюра. Но Шварц совсем не забивает в финале, а Кутюр давно в отпуске.

Но если отвлечься от голых цифр, то Тарасенко – лидер «Сент-Луиса». Это сложно подкрепить лишь статистикой, которая у Владимира в полном порядке. Главное здесь другое.

Его броска боятся все вратари мира. Он прекрасно подготовился физически и психологически к плей-офф. Сложно найти нападающего, который был бы лучше Владимира на всей дистанции Кубка Стэнли. Он пашет в обороне, выматывает соперника в атаке, раздает классные передачи. Сейчас для Тарасенко нет компонента, в котором бы он не преуспел.

Голы Владимира также поражают разнообразием. Нужно занять пятак и там «закопать» шайбу в ворота? Для Тарасенко это не проблема. Добавить ногами, обогнать защитника и вывалиться один на один с вратарем? Легко. И это мы еще не упомянули его кистевой бросок. Иногда кажется, что после выстрелов Тарасенко может сломаться борт или порваться «ловушка» у голкипера.

Российский форвард правда проводит классный плей-офф. Но даже в своей команде у Тарасенко есть тот, кто может опередить его в споре за «Конн Смайт».

Джордан Биннингтон, вратарь, «Сент-Луис» (91,3%, КН 2,46, один «сухарь»)

2

Биннингтон – главный претендент на звание самого ценного игрока плей-офф. Об этом не стесняются говорить и известные североамериканские журналисты, и эксперты. Например, о вратаре лестно отзывался даже сам Уэйн Гретцки.

«Их вратарь Джордан Биннингтон стал настоящей скалой в плей-офф. Конечно, можно вспомнить третью игру, для него это была довольно тяжелая ночь. Но в других матчах у него не было никаких проблем. Думаю, ни у кого не возникнет вопросов касательно кандидатуры Джордана Биннингтона. Он был на высоте. На мой взгляд, именно он является основным претендентом на «Конн Смайт» в «Сент-Луисе», – сказал Гретцки.

Еще год назад о вратаре по имени Джордан Биннингтон никто не знал. Это его первый полноценный сезон в «Сент-Луисе». Сложно сказать, почему вратаря не замечали раньше. У него попросту не было шансов попасть в НХЛ. До этого чемпионата в главной лиге мира он провел всего одну игру три года назад.

Биннингтон играет очень уверенно. Для человека без опыта плей-офф – мегауверенно. У него не выдающаяся статистика в Кубке Стэнли, но в каждом матче он 4-5 раз вытаскивает мертвые шайбы. Ошибки? Забудьте о них. Джордан практически не совершает оплошностей.

Брэд Маршанд, нападающий, «Бостон» (8+13 очков)

4

Среди претендентов на «Конн Смайт трофи» должен быть лучший бомбардир Кубка Стэнли. Маршанд набрал 21 очко в этом плей-офф и опережает Кутюра с Райаном О’Ралли на один балл. Его тройка с Патрисом Бержероном и Давидом Пастрняком – настоящие убийцы. То, как эти ребята дополняют друг друга, позавидует любое другое звено в НХЛ.

Маршанда за океаном называют Крысой. Все за подлое отношение к соперникам. Он может ударить со спины, пока не видит арбитр, сказать что-то – что выведет лидера соперника из себя. Но Маршанда свое прозвище не волнует. Он не собирается меняться, поскольку это дает возможность «Бостону» побеждать.

Его бы ненавидели еще больше, если бы Брэд был самым обычным хоккеистом. Но он – суперзвезда. На Кубке мира 2016 года Маршанд играл в одном звене с Сидни Кросби и смотрелся не хуже самого титулованного канадца нашего времени.

Около половины голов «Бостона» в этом плей-офф забито при участии тройки Пастрняк – Бержерон – Маршанд. Вот только в финале эти ребята сникли. Брэд и сам признавал, что первое звено должно играть гораздо лучше. Вполне вероятно, что у него остался последний шанс что-то сделать в решающей серии.

Туукка Раск, вратарь, «Бостон» (93,7%. КН 1,97, два «сухаря»)

5

Финский голкипер по всем показателям – процент отраженных бросков, количество матчей на ноль и коэффициент надежности – идет на первом месте в Кубке Стэнли. Его статистика в плей-офф-2019 намного лучше той, что он показывал в среднем по карьере.

По количеству суперспасений Раск не уступает своему коллеге по финалу Биннингтону. «Бостон» нельзя назвать оборонительной командой. Защищаться «мишки» умеют, но порой их оборона выглядит неповоротливой. «Брюинз» откровенно плохо справляются с поперечными передачи в своей зоне. Но для Раска это не проблема.

Он блестяще действует на линии ворот. Его скорость, его понимание игры позволяют эффективно перемещаться и совершать безумные спасения. Раск очень силен психологически. Его не выбивает из колеи одна-две пропущенные шайбы за пару минут. После этого финн вновь готов тащить как бог.

Обладатели «Конн Смайт трофи» за последние 10 лет

Год

Победитель

Команда

2018

Александр Овечкин

Вашингтон

2017

Сидни Кросби

Питтсбург

2016

Сидни Кросби

Питтсбург

2015

Данкан Кит

Чикаго

2014

Джастин Уильямс

Лос-Анджелес

2013

Патрик Кейн

Чикаго

2012

Джонатан Куик

Лос-Анджелес

2011

Тим Томас

Бостон

2010

Джонатан Тэйвз

Чикаго

2009

Евгений Малкин

Питтсбург

02/06 17:00Теннис
Четыре русских девушки – в четвертом круге «Ролан Гарроса»! И ни одной россиянкиПервая неделя Открытого чемпионата Франции принесла немало сенсаций.
07/06 14:08Хоккей
В «Бостоне» объявилась девочка под номером 55Американский форвард «Брюинз» Ноэль Аккьяри симуляцией в решающий момент матча предал партнеров и команду.
08/06 00:07Футбол
Караваев отдал три голевых – Украина разгромила СербиюКоманда Андрея Шевченко сделала серьезную заявку на попадание в финальный турнир Евро-2020
04/06 15:30Хоккей
Приезд Мактавиша и возвращение Знарка. Кто будет тренировать клубы КХЛ«Локомотив» вновь пригласил иностранного специалиста, «Ак Барс» покинул Зинэтула Билялетдинов, а Олег Знарок поработает в «Спартаке».
03/06 18:00ММА
Как Хандожко дебютировал в UFC, а Смит задушил Густафссона. Хайлайты турнира в Швеции1 июня в Стокгольме (Швеция) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 153.
31/05 17:00Теннис
Анна Блинкова: Французы восприняли мой жест как неслыханную наглость20-летняя россиянка – о турнире «Ролан Гаррос», в котором она дошла до третьего круга, где сыграет с американкой Мэдисон Кис.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
08/06 11:02ММА
Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жаркимСможет ли Петр Ян одержать пятую победу подряд в UFC? Сохранит ли Валентина Шевченко свой титул? И сможет ли Дональд Серроне сотворить сенсацию?
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
07/06 13:00Хоккей
Канада в хоккее все еще доминирует?В Братиславе изобретатели хоккея в четвертый раз за минувшие пять лет вышли в финал чемпионата мира.
07/06 18:33Футбол
Неймар, Тайсон, Бэкхэм: спортсмены обречены на секс-скандалы?Бразильская модель Нажила Триндади обвиняет Неймара в изнасиловании. Виноват бразилец или его оговорили - предстоит выяснить. Но Неймар далеко не единственный спортсмен, кто попадал в подобные скандалы. Мы вспомнили некоторых из них.
09/06 15:45Футбол
Сол Кэмпбелл: Дзюба – как Фергюсон. Ему Надо ехать в «Эвертон»!Легендарный в прошлом защитник «Тоттенхэма», «Арсенала» и сборной Англии ответил на вопросы о России и не только в рамках Петербургского экономического форума.
05/06 18:00Хоккей
Кубок Стэнли VS Кубок Гагарина: какой из них круче?За Кубок Стэнли говорит история, а за Гагарина – вес и название. 
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
05/06 12:30Бокс
Виктор Демьяненко: Санчес – не тренер. Посмотрите на бои Головкина и ГассиеваСеребряный призер московской Олимпиады и чемпион Европы Виктор Демьяненко поделился ожиданиями от поединка Геннадия Головкина и Стива Роллса.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
08/06 19:24Теннис
Зря их пустили на центральный корт. Барти - скучная чемпионка «Ролан Гаррос»Победительницей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде стала Эшли Барти из Австралии. В финальном матче она в двух сетах обыграла чешку Макету Вондрушкову.
02/06 10:45Бокс
Более сенсационным было только поражение Тайсона. Что случилось в Нью-ЙоркеОбладатель трех поясов чемпиона мира в тяжелом весе британец Энтони Джошуа потерпел поражение от американца Энди Руиса.
06/06 19:30Теннис
Хачанов покинул «Ролан Гаррос», осталась только дочь русских эмигрантовПоследний россиянин вылетел с «Ролан Гаррос»: Карен Хачанов уступил австрийцу Доминику Тиму в 1/4 финала. Главная сенсация дня – победа гражданки США Аманды Анисимовой над Симоной Халеп.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
07/06 18:11Теннис
Надаль опять разгромил Федерера, не отдав ни сетаВ полуфинале «Ролан Гарроса» Рафаэль Надаль за 2,5 часа обыграл Роджера Федерера, не отдав швейцарцу ни одной партии. И вышел в свой 12-й финал в Париже.
04/06 08:00Бокс
Сергей Кузьмин: Победа Руиса над Джошуа не случайнаРоссийский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями от поединка Энтони Джошуа и Энди Руиса, а также не выразил особого интереса к бою Геннадия Головкина со Стивом Роллсом.
02/06 20:00Теннис
Карен Хачанов: Взял Оливье, очень доволенПервая ракетка России Карен Хачанов продолжает побеждать на «Ролан Гарросе».
01/06 14:03ММА
Сергей Хандожко: Я достоин занимать место в UFCРоссиянин Сергей Хандожко сделал вес и готов провести свой дебютный бой под баннером самой престижной ММА-организации мира - UFC.
01/06 17:58ММА
Сергей Хандожко: Попав в UFC, я понял, что это другой уровеньРоссийский боец смешанного стиля дал интервью накануне своего дебюта в сильнейшей лиге мира.
Новости
17:11 Футбол Плиев перешел из «Ахмата» в «Динамо»
16:57 Футбол «Ньюкасл» готов летом продать пять игроков основной команды
16:44 Хоккей Брюс Кэссиди: Дисциплина в шестом матче с «Сент-Луисом» должна быть на высшем уровне
16:37 Легкая атлетика Совет ИААФ утвердил новое название и логотип организации
16:27 Футбол Черчесов поблагодарил болельщиков за поддержку в игре с Сан-Марино
16:19 Футбол Марсело может стать частью сделки «Реала» по трансферу защитника «Лиона» Менди
15:56 Футбол Рондон близок к переходу в «Фенербахче»
15:33 Футбол Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании, назвала его наркоманом
15:26 Футбол «Ювентус» готов заплатить за Милинковича-Савича 100 миллионов евро
15:17 Легкая атлетика Совет IAAF продлил отстранение ВФЛА
14:53 Футбол Швейцария – Англия. Стартовые составы команд
14:39 Теннис Младенович и Бабош выиграли «Ролан Гаррос» в парном разряде
14:32 Футбол Уэйн Руни: Сульшеру надо попытаться создать команду, а не тратить миллионы
14:10 Хоккей Джордан Биннингтон: Завтра шестой матч с «Бостоном» - и мы все понимаем его цену
13:48 Хоккей Брэйден Шенн: «Сент-Луису» надо думать о том, как заменить Барбашева
13:40 Футбол «Барселона» готова продать Дембеле из-за его опоздания на тренировку
13:34 Футбол «Манчестер Юнайтед» готов заплатить де Хеа 20 миллионов фунтов, чтобы тот ушел в «ПСЖ»
13:17 Биатлон Российские биатлонисты начали предсезонный сбор
13:17 Футбол Моуринью готов заменить Бенитеса в «Ньюкасле» в случае смены владельца клуба
13:03 Футбол «Манчестер Юнайтед» готов взять Бэйла в аренду
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика