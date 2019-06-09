Тарасенко, Биннингтон или Маршанд? Кто получит «Конн Смайт трофи» За океаном уверены, что приз самого ценного игрока плей-офф НХЛ заберет вратарь «Сент-Луиса».

«Конн Смайт трофи» – один из самых престижных личных индивидуальных трофеев НХЛ. Только его вручают не по итогам регулярного чемпионата. Если коротко – это приз самому ценному игроку плей-офф. Каждый год вокруг этой награды закручивается крутая интрига. Например, приз 2018 года до сих пор не дает покоя болельщикам. Его получил Александр Овечкин, хотя Евгений Кузнецов заслуживал «Конн Смайт» не меньше.

«Советский спорт» рассказывает о главных претендентах на награду в Кубке Стэнли-2019.

Владимир Тарасенко, нападающий, «Сент-Луис» (11+5 очков)

Тарасенко – третий снайпер и шестой бомбардир плей-офф. Он отстает на один гол от одноклубника Джейдена Шварца и на три – от Логана Кутюра. Но Шварц совсем не забивает в финале, а Кутюр давно в отпуске.

Но если отвлечься от голых цифр, то Тарасенко – лидер «Сент-Луиса». Это сложно подкрепить лишь статистикой, которая у Владимира в полном порядке. Главное здесь другое.

Его броска боятся все вратари мира. Он прекрасно подготовился физически и психологически к плей-офф. Сложно найти нападающего, который был бы лучше Владимира на всей дистанции Кубка Стэнли. Он пашет в обороне, выматывает соперника в атаке, раздает классные передачи. Сейчас для Тарасенко нет компонента, в котором бы он не преуспел.

Голы Владимира также поражают разнообразием. Нужно занять пятак и там «закопать» шайбу в ворота? Для Тарасенко это не проблема. Добавить ногами, обогнать защитника и вывалиться один на один с вратарем? Легко. И это мы еще не упомянули его кистевой бросок. Иногда кажется, что после выстрелов Тарасенко может сломаться борт или порваться «ловушка» у голкипера.

Российский форвард правда проводит классный плей-офф. Но даже в своей команде у Тарасенко есть тот, кто может опередить его в споре за «Конн Смайт».

Джордан Биннингтон, вратарь, «Сент-Луис» (91,3%, КН 2,46, один «сухарь»)

Биннингтон – главный претендент на звание самого ценного игрока плей-офф. Об этом не стесняются говорить и известные североамериканские журналисты, и эксперты. Например, о вратаре лестно отзывался даже сам Уэйн Гретцки.

«Их вратарь Джордан Биннингтон стал настоящей скалой в плей-офф. Конечно, можно вспомнить третью игру, для него это была довольно тяжелая ночь. Но в других матчах у него не было никаких проблем. Думаю, ни у кого не возникнет вопросов касательно кандидатуры Джордана Биннингтона. Он был на высоте. На мой взгляд, именно он является основным претендентом на «Конн Смайт» в «Сент-Луисе», – сказал Гретцки.

Еще год назад о вратаре по имени Джордан Биннингтон никто не знал. Это его первый полноценный сезон в «Сент-Луисе». Сложно сказать, почему вратаря не замечали раньше. У него попросту не было шансов попасть в НХЛ. До этого чемпионата в главной лиге мира он провел всего одну игру три года назад.

Биннингтон играет очень уверенно. Для человека без опыта плей-офф – мегауверенно. У него не выдающаяся статистика в Кубке Стэнли, но в каждом матче он 4-5 раз вытаскивает мертвые шайбы. Ошибки? Забудьте о них. Джордан практически не совершает оплошностей.

Брэд Маршанд, нападающий, «Бостон» (8+13 очков)

Среди претендентов на «Конн Смайт трофи» должен быть лучший бомбардир Кубка Стэнли. Маршанд набрал 21 очко в этом плей-офф и опережает Кутюра с Райаном О’Ралли на один балл. Его тройка с Патрисом Бержероном и Давидом Пастрняком – настоящие убийцы. То, как эти ребята дополняют друг друга, позавидует любое другое звено в НХЛ.

Маршанда за океаном называют Крысой. Все за подлое отношение к соперникам. Он может ударить со спины, пока не видит арбитр, сказать что-то – что выведет лидера соперника из себя. Но Маршанда свое прозвище не волнует. Он не собирается меняться, поскольку это дает возможность «Бостону» побеждать.

Его бы ненавидели еще больше, если бы Брэд был самым обычным хоккеистом. Но он – суперзвезда. На Кубке мира 2016 года Маршанд играл в одном звене с Сидни Кросби и смотрелся не хуже самого титулованного канадца нашего времени.

Около половины голов «Бостона» в этом плей-офф забито при участии тройки Пастрняк – Бержерон – Маршанд. Вот только в финале эти ребята сникли. Брэд и сам признавал, что первое звено должно играть гораздо лучше. Вполне вероятно, что у него остался последний шанс что-то сделать в решающей серии.

Туукка Раск, вратарь, «Бостон» (93,7%. КН 1,97, два «сухаря»)

Финский голкипер по всем показателям – процент отраженных бросков, количество матчей на ноль и коэффициент надежности – идет на первом месте в Кубке Стэнли. Его статистика в плей-офф-2019 намного лучше той, что он показывал в среднем по карьере.

По количеству суперспасений Раск не уступает своему коллеге по финалу Биннингтону. «Бостон» нельзя назвать оборонительной командой. Защищаться «мишки» умеют, но порой их оборона выглядит неповоротливой. «Брюинз» откровенно плохо справляются с поперечными передачи в своей зоне. Но для Раска это не проблема.

Он блестяще действует на линии ворот. Его скорость, его понимание игры позволяют эффективно перемещаться и совершать безумные спасения. Раск очень силен психологически. Его не выбивает из колеи одна-две пропущенные шайбы за пару минут. После этого финн вновь готов тащить как бог.

Обладатели «Конн Смайт трофи» за последние 10 лет