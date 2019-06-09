Почему наши клубы не играют в Лиге чемпионов?

На минувшей неделе на мою электронную почту пришло письмо из штаб-квартиры Лиги чемпионов с презентацией нового сезона. У европейской ЛЧ все хорошо: турнир с участием 32 клубов стартует 29 августа. До 16 октября игры в два круга в восьми группах, а затем для топ-16 серии плей-офф из двух матчей и финал 4 февраля. Почти точная копия футбольной ЛЧ. Вот только российских команд среди участников как не было, так и нет.

Сколько существует Лига чемпионов – а возобновлена она была в 2014 году, я всегда призываю нашу сторону изыскать возможность как-то подключиться к этому соревнованию. Ведь что нужно отечественному болельщику, что его больше всего интересует – наши против не наших! Потому у чемпионатов мира всегда будут заоблачные телерейтинги. Потому мы с таким нетерпением ждем и мечтаем, как когда-нибудь «Вашингтон» приедет в Москву и сыграет с «Динамо». А лучше, чтоб обладатель Кубка Стэнли сошелся в серии из нескольких поединков с победителем Кубка Гагарина. Страшно представить, какой бы ажиотаж поднялся в России вокруг этого исторического противостояния.

«ВИДИТ ОКО, ДА ЗУБ НЕЙМЕТ»

Однако НХЛ и слышать не желает о контактах с КХЛ. Вот только проблема в том, что и наша лига относится к ЛЧ прохладно. И что одна структура, что – другая с какого-то перепуга называют себя сильнейшими в профессии: НХЛ – в мире, КХЛ – в Европе. Но, уважаемые господа, в спорте критерий один – счет на табло, результат: если НХЛ не встречается с КХЛ, а КХЛ – с ЛЧ, все заявления о каком-либо вашем превосходстве над всеми остальными голословны.

С одной стороны, я прекрасно понимаю Дмитрия Чернышенко. Президент КХЛ совершенно резонно заявляет: с какой, мол, стати мы должны работать на дядю? То есть безвозмездно предоставлять свои лучшие клубы для участия в частном междусобойчике, где все сливки-доходы достанутся организаторам-учредителям.

Напомню, ЛЧ как акционерное общество учредили 26 европейских клубов, 6 национальных федераций (Австрии, Чехии, Финляндии, Германии, Швеции, Швейцарии) и ИИХФ. Другим странам и командам они выдают вайлд-кард. К примеру, в ближайший розыгрыш приглашены представители Белоруссии, Дании, Франции, Великобритании, Норвегии, Польши и Словакии. Таким образом будут задействованы 32 клуба из 13 национальных лиг Старого Света, которые в общей сложности проведут 125 игр.

Когда видишь все это, когда читаешь состав групп, когда представляешь, что, условно говоря, в Балашиху или Казань, Санкт-Петербург или Уфу могли пожаловать шведская «Фрелунда» или швейцарский «Берн», немецкий «Ред Булл» или финская «Таппара», вспоминается строчка из Крылова: «Видит око, да зуб неймет».

Это и есть – с другой стороны. Ну не можем мы позволить себе и дальше находиться в изоляции! Тем более после исключения из КХЛ словацкого «Слована». Одного финского «Йокерита» – китайский «Куньлунь» по понятным причинам оставим в стороне – для высекания искры «наши против не наших» категорически мало. Да и привыкли мы давно к этим «шутам», а болельщикам всегда хочется чего-то новенького. Равно как самим нашим игрокам, а главное – сборной, регулярные столкновения с другими школами, традициями крайне полезны. Я бы даже сказал, что в нынешних условиях это жизненно необходимо.

ПОЗОР НХЛ-КАНАДЫ: 352-0 И ДВАЖДЫ ПО 1-3

Ведь смотрите, какие глубинные сдвиги произошли в мировом хоккее.

Когда «Цюрих» в финале той еще – предыдущей Лиги чемпионов в 2009 году разгромил «Магнитку» (5:0), а затем в Кубке Виктории одолел и обладателя Кубка Стэнли «Чикаго» (2:1), хоккейный люд поначалу удивился, но быстренько обо всем забыл. Ну да – раз в год и палка стреляет. Тем более что оба турнира как раз в 2009 году почили в бозе.

Спустя четыре года швейцарцы вроде как вновь заинтриговали болельщиков по всем свету: впервые после Второй мировой войны добрались до финала чемпионата мира. Однако и это было расценено как обыкновенное стечение обстоятельств.

Последние два сезона четко продемонстрировали: никакие это не случайности. Мы присутствуем при уникальном явлении: количество (европейских профессиональных клубов, лиг, хоккеистов, тренеров, современных арен, детских школ и т.д.) перешло в качество. Качество игры, которое поднялось на принципиально новый уровень. Свидетельство тому:

– Выход Германии впервые в истории в финал Олимпиады в Пхенчхане;

– Еще один выход Швейцарии в финал ЧМ в прошлом году в Копенгагене;

– И как апогей: триумф финских ноунеймов на ЧМ в Братиславе.

Обратите внимание, как поджали хвосты апологеты НХЛ. Когда мы уступили Суоми в полуфинале ЧМ-2019, они не поленились подсчитать, что российские сборники в минувшей регулярке НХЛ забили 212 голов, а финские – ноль. Однако что-то я не видел подобной цифири ни после финала, но после четвертьфинала. А ведь и у Канады, и у Швеции представителей НХЛ было больше, чем у России. «Кленовые» на ЧМ вообще всегда на сто процентов комплектуются энхаэловцами.

Так вот. Вы не поверите! Канадские профи сообща наколотили голов почти в полтора раза больше россиян – 352 против 212. Однако если нас европризыв финнов одолел только однажды и с минимальным перевесом – 1:0, то заокеанские энхаэловские светила капитулировали дважды по 1:3!

Что это, если не очередное развенчание мифа о всемогуществе – читай, непобедимости! – НХЛ, что еще в 1972 году было сделано сборной СССР и запротоколировано Николаем Озеровым в блестящем телерепортаже.

УПОР – НА ИГРОКОВ СВОИХ КЛУБОВ

Самое важное во всей этой метаморфозе наших дней следующее: основу сборных-сенсаций Олимпиады-2018, ЧМ-2018 и ЧМ-2019 составили представители национальных лиг. Плюс европейские легионеры:

– ОИ-2018. Германия (всего 25 игроков): все – из национальной лиги;

– ЧМ-2018. Швейцария (16 из 25): все – из национальной лиги;

– ЧМ-2019. Финляндия (21 из 25): 12 игроков национальной лиги, 4 – КХЛ, 3 – чемпионата Швейцарии, 2 – Швеции.

Вот вам уровень хоккея в Европе! Немцы из родного чемпионата в финале Олимпиады-2018 только чудом не нокаутировали мощнейшую сборную России/КХЛ, большинство которой спокойно могло бы играть в НХЛ.

Швейцарцы, основу сборной которых всегда составляют игроки национальной лиги, уже двукратные вице-чемпионы мира за семь лет.

Ну а о финских никому не известных работягах Юкки Ялонена уже все сказано.

Кроме одного. Ну когда же российские клубы КХЛ со всеми этими ноунеймами из Суоми, Германии, Швейцарии и прочих стран Старого Света будут встречаться-соревноваться на постоянной основе?!

Неужели невозможно найти решения, удовлетворяющего все интересы – как финансовые, так и спортивные?