Тарасенко близок к завоеванию Кубка Стэнли! Не пропустите шестой матч финала

«Сент-Луис» ведет 3-2 в финальной серии в противостоянии с «Бостоном». 10 июня в 03:00 по московскому времени «Блюзмены» примут «Брюинз» на своем льду. Эта игра может стать последней в нынешнем сезоне. Хозяевам нужна лишь одна победа, чтобы впервые в истории завоевать Кубок Стэнли.
Главная новость перед началом шестого матча – в нем не примет участие Иван Барбашев из-за дисквалификации. В пятой встрече россиянин ударил в голову Маркусу Юханссону. Арбитры не зафиксировали нарушение правил – наказание для Барбашева вынесли уже постфактум.
«Сент-Луису» будет очень не хватать россиянина. Барбашев – идеальный центр для четвертого звена, которое у «Блюз», возможно, лучшее в лиге. Потеря Ивана обязательно скажется на хозяевах. Возможно, «музыканты» еще больше объединятся, а может так получиться, что у «Сент-Луиса» возникнут проблемы в обороне. Ясно одно – команда Крейга Беруби не сможет за двое суток найти равноценную замену Барбашеву.
У «Бостона» травмирован Здено Хара. У защитника-ветерана проблемы с челюстью. Любой бы на его месте отправился в лазарет, но Хара продолжает играть и блокировать броски. Мужественности словаку не занимать. Он не показывает на 100% от того хоккея, что мы привыкли видеть, но даже простое присутствие словака на скамейке делает игру «Бостона» лучше.
Еще «Бостону» нужно решить задачу по сдерживанию Владимира Тарасенко. К финалу россиянин набрал сумасшедшую форму. Он продолжает забивать, раздавать голевые передачи. Тарасенко словно не чувствует накопленной за сезон усталости. Пока «Бостону» с трудом дается игра против форварда.
Но самое главное – должны наконец-то заиграть лидеры «Бостона». Тройка Патриса Бержерона выглядит не так ярко, как в предыдущих раундах плей-офф. Без ее голов «мишкам» очень сложно побеждать.
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10 июня, 03:00 мск, шестой матч финала Кубка Стэнли
«Сент-Луис» – «Бостон»
Счет в серии: 3-2 в пользу «Сент-Луиса»
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