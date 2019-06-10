«Бостон» выиграл матч смерти! В финале Кубка Стэнли будет седьмая игра

«Бостон» должен был чем-то удивить

Счет в серии: 3-3

Ты проигрываешь в серии 2-3 и приезжаешь биться в решающем матче на лед соперника – в такую ситуацию попал «Бостон» в этом финале Кубка Стэнли. Все давно забыли, что в третьей игре «Брюинз» уничтожили «Сент-Луис» со счетом 7:2. Перед шестой встречей практически все специалисты видели фаворитом «Блюзменов».

«Бостону» нужно было что-то менять, чтобы попробовать перевести серию в седьмой матч. И у гостей это сделать получилось. «Сент-Луис» оказался разбит на глазах у собственных болельщиков. Вряд ли кто-то из фанатов «музыкантов» ожидал, что шестая встреча закончится для их команды так плохо.

Гости решили две главные задачи: во-первых, у них наконец-то заиграли лидеры, а во-вторых, они заставили «Сент-Луис» терять шайбу в своей зоне. Прессинг «Бостона» в этом матче был просто шикарным. Но обо всем по порядку.

«Сент-Луис» ничего не сумел выжать из преимущества

Встреча началась с быстрых атак. Джордан Биннингтон и Туукка Раск выручили свои команды на старте матча, но затем преимуществом завладели «Блюз». Тем более, «Бостон» нарушил правила – Шон Курали выбросил шайбу за пределы ледовой площадки. Большинство у «Сент-Луиса» не получилось. Лишь один момент после добивания Брэйдена Шенна – «Блюз» явно рассчитывали на большее в ходе розыгрыша лишнего.

Впрочем, «музыканты» все равно довольно долго атаковали и обязаны были забивать. Раск держал «Бостон» в игре. «Мишки» сумели поднять голову только после того, как уже «Блюз» начали нарушать правила. Дело дошло до того, что «Брюинз» получили шанс поиграть в формате «пять на три» и воспользовались им. Брэду Маршанду удался классный бросок в касание из правого круга вбрасывания.

«Сент-Луису» в тот момент повезло. «Бостон» продолжил играть в большинстве, но забить еще не сумел. Гол немного взбодрил хозяев. Они провели несколько классных атак.

Раск провел великий матч

Главная проблема, с которой столкнулся «Сент-Луис» в первых двух периодах – голкипер «Бостона». Раск совершал невероятные спасения. А когда он оказывался бессилен, помогали партнеры. Например, в одном из моментов Чарли Макэвой выбил шайбу с лета – она летела в ворота от спины голкипера.

По ходу второго периода «Сент-Луис» дважды имел шанс реализовать лишнего, но у хозяев этим вечером большинство откровенно не пошло. «Бостон» ушел на перерыв с преимуществом в счете. Интересно, что «Брюинз» в плей-офф довели до победы все 12 матчей, в которых они выигрывали после 40 минут встречи.

«Сент-Луису» пришлось раскрываться в третьей двадцатиминутке. Но атакующий порыв «музыкантов» сбила ошибка Биннингтона на старте отрезка. А когда Карсон Кульман довел счет до крупного, мало кто верил, что «Блюз» сумеют вытащить этот матч. Да, хозяева все же пробили Раска и вернули интригу в эту встречу, но Давид Пастрняк быстро разрушил все надежды команды Крэйга Беруби. «Бостон» отлично прессинговал и заставил соперника ошибиться в своей зоне.

Фанаты «Брюинз» должны быть рады. Наконец-то у команды заработало первое звено. Маршанд и Пастрняк набрали по два очка. Вопросы есть лишь к Патрису Бержерону. Он снова неубедительно действовал на точке (всего 44% выигранных вбрасываний) и транжирил моменты. Ни один из шести бросков канадца не достиг цели. Впрочем, «Бостон» справился и без голов своего центрального нападающего.

Кто выиграет седьмой матч?

В этой серии будет седьмая игра. Пожалуй, к этому все шло с самого начала. «Бостон» и «Сент-Луис» – равные команды. Никто из них не заслужил проиграть. Решающий матч состоится в ночь на 13 июня в Бостоне.

Вряд ли кто-то решится предсказать победителя этой серии. За «Бостон» однозначно будет преимущество своего льда и хорошее настроение от разгрома соперника в шестом матче. Но «Сент-Луис» доказывал, что умеет собираться в нужные моменты. Одно известно точно – будет очень интересно.

Статистика

«Сент-Луис» – «Бостон» – 1:5 (0:1, 0:0, 1:4)

Голы: 0:1 Маршанд (Пастрняк, Круг, 08.40), 0:2 Карло (Дебраск, 42.31), 0:3 Кульман (Крейчи, 50.15) 1:3 О’Райлли (Пьетранджело, Перрон, 52.01) 1:4 Пастрняк (Маршанд, Курали, 54.06) 1:5 Хара (57.41)

Вратари: Биннингтон – Раск

Броски: 29 (9, 10, 10) – 32 (12, 8, 12)

Штраф: 20 – 10