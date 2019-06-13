Кубок Стэнли в «Бостоне» проиграл один человек. О роли личности в истории - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 июня 2019 20:30ХоккейСлавин Виталий

Кубок Стэнли в «Бостоне» проиграл один человек. О роли личности в истории

Седьмой матч финала Кубка Стэнли я честно проспал. Утром начал смотреть хайлайты и на второй шайбе «Сент-Луиса» выпал в осадок. Такого гнусного предательства своей команды я не видел никогда!

GettyImages-1155535949

Раз десять я прокачал запись туда и обратно, пока наконец разобрался, кто же это был.

Номер 63. Двукратный чемпион мира среди молодежи. Чемпион мира-2016 в Москве. Победитель Кубка мира-2016 и его лучший снайпер. Обладатель Кубка Стэнли-2011. Лучший бомбардир Кубка Стэнли-2019.

Брэд Маршанд. Лидер «Бостона», не получивший ни одного очка при голосовании для определения самого ценного игрока плей-офф-2019.

До конца первого периода 13 секунд. Счет 1:0 в пользу «Сент-Луиса». Только что «Брюинз» провели затяжную атаку, которую падением в ноги оппонентам прервал Тарасенко. Форвард гостей под номером 17 подобрал шайбу и покатил на двух игроков «Бостона». Никакой опасности их воротам не было.

Но тут свое веское слово произнес № 63, который, к слову, в середине периода не забил стопроцентный гол в большинстве после великолепной поперечной передачи Бержерона. Вместо того чтобы бить в касание, Маршанд принялся выцеливать, Биннингтон успел переместиться и отразил шайбу грудью.

Так вот, встречая Шварца на синей линии, Маршанд вдруг остановился! Семнадцатый, естественно, пролетел мимо и покатил за шайбой в угол. Что дальше сделал Маршанд? В это невозможно поверить! Он преспокойно поковылял меняться?! Происходящее на льду его нисколько не волновало. Он и обернулся-то на площадку только тогда, когда подъехал к калитке, отреагировав на реакцию зала на второй гол гостей.

Еще раз.

Маршанд поехал меняться при атаке соперника. Когда шайба была уже в зоне его команды. Когда до сирены оставалось 10 секунд.

Преступная халатность. Вопиющее пренебрежение всеми законами хоккея.

А вот капитан «Блюз» Пьетранджело доиграл эпизод до конца. Побежал вслед за Шварцем, тот скинул шайбу назад одинокому кэпу, которого по идее должен был нейтрализовать как раз Маршанд, и за 7,9 секунды до конца первого периода счет стал 0:2. Эта шайба в итоге и стала победной.

Вот и вся цена 9 голам и 14 передачам предателя в плей-офф-2019. Вот вам и значение личности в истории. И сам не забил, и гол в свои ворота привез. Причем в ситуации, когда нет никаких оправданий. Да, он устал, ибо провел перед этим длинную смену. Но дотерпеть 10 секунд Маршанд ведь мог! От него особо и не требовалось ничего: просто откатить назад и закрыть левый фланг, обозначить там свое присутствие. Однако № 63 трусливо покинул поле боя…

12/06 21:00Футбол
Анзор Кавазашвили: Если собутыльники Лунева были из сборной – надо наказыватьПрославленный советский вратарь, бывший член комитета по этике РФС не оставил без внимания инцидент с вратарем сборной России Андреем Луневым во внуковском аэропорту.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
13/06 17:00Хоккей
1 января «Сент-Луис» был последним в регулярке. Ошеломительные цифры победыОбладатель Кубка Стэнли в цифрах.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
07/06 18:11Теннис
Надаль опять разгромил Федерера, не отдав ни сетаВ полуфинале «Ролан Гарроса» Рафаэль Надаль за 2,5 часа обыграл Роджера Федерера, не отдав швейцарцу ни одной партии. И вышел в свой 12-й финал в Париже.
12/06 19:30Футбол
Пьяный Лунев, мы не ждем тебя больше в сборной! Колонка ЯременкоГлавный редактор «Советского спорта» считает, что после пьянки дебошира Лунева путь в сборную ему должен быть показательно закрыт.
13/06 13:00Хоккей
Владимир Плющев: Тарасенко никогда не мутил воду, а осаждал тех, кто это делалЗаслуженный тренер России, который работал в юниорских сборных с Владимиром Тарасенко, рассказал о свежеиспеченном обладателе Кубка Стэнли.
12/06 19:45Футбол
В УЕФА не отличают Будапешт от Бухареста. Обнаружился косяк при продаже билетовСегодня стартовала кампания по продаже билетов на Евро-2020. Наш корреспондент обнаружил ошибку на портале приема заявок.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
02/06 20:00Теннис
Карен Хачанов: Взял Оливье, очень доволенПервая ракетка России Карен Хачанов продолжает побеждать на «Ролан Гарросе».
13/06 13:45ММА
Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММАХедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
13/06 21:30Футбол
Эльвира Тодуа: Могла отбить Дзюбе руки но не захотела травмироватьЛучший вратарь в истории женской сборной России рассказала о своей дуэли пенальтистов с Артемом Дзюбой в Новогорске.
13/06 12:00ММА
Хабиб Нурмагомедов: Конор умолял меня не убивать его, а теперь он хочет реванш?В Лондоне состоялась пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова – чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября в Абу-Даби в поединке против Дастина Порье.
12/06 15:45Хоккей
Успехи Малкина и долгожданный трофей Овечкина. Все наши обладатели Кубка Стэнли в 21-м векеМалкин, Федоров и Брылин вошли в историю, Овечкин наконец-то победил.
07/06 15:42ММА
Григорий Попов: Безумно люблю своего соперника с его прекрасными усамиРоссийский боец Григорий Попов рассказал о предстоящем дебюте в UFC в бою с опытным 35-летним американцем Эдди Вайнлендом.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
02/06 18:15Теннис
«Яжемать» не может ждать? Новый скандал с Сереной УильямсНе успела Серена Уильямс покинуть Париж после поражения в третьем круге от Софии Кенин, как снова стала участницей скандала.
12/06 19:00Хоккей
Денис Казанский: В финале Кубка Стэнли судьи плывутМы поговорили с комментатором Денисом Казанским о седьмом матче Кубка Стэнли, а также о его собственном опыте участия в таком эпохальном событии.
06/06 07:00Теннис
Теннисная классика. Сегодня в полуфинале в Париже опять сыграют Федерер и Надаль!Сегодня в Париже – если позволит погода – пройдут перенесенные со среды четвертьфинальные матчи и первые полуфиналы «Ролан Гарроса».
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
06/06 19:30Теннис
Хачанов покинул «Ролан Гаррос», осталась только дочь русских эмигрантовПоследний россиянин вылетел с «Ролан Гаррос»: Карен Хачанов уступил австрийцу Доминику Тиму в 1/4 финала. Главная сенсация дня – победа гражданки США Аманды Анисимовой над Симоной Халеп.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
13/06 06:00Хоккей
«Сент-Луис» завоевал Кубок Стэнли, в его составе двое россиянВладимир Тарасенко и Иван Барбашев впервые выиграли главный приз НХЛ. Их команда также завоевала его впервые в истории.
13/06 16:30Хоккей
Без Тарасенко и Барбашева не было бы победы. Каков вклад наших в триумф «Сент-Луиса»Спойлер: российские нападающие – на ключевых ролях в своей команде.
03/06 23:00Теннис
Вошел в восьмерку. И в десятку! Хачанов – в четвертьфинале «Ролан Гарроса»Победив Хуана-Мартина Дель Потро, Карен Хачанов впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира «Большого шлема». И гарантировал себе место в топ-10 рейтинга по итогам «Ролан Гарроса»!
12/06 08:30Хоккей
Почему Кубок Стэнли выиграет «Бостон». Мнение Алексея АндроноваВ качестве аргумента шуточного – приведу мнение знаменитого канадского аналитика Дона Черри, заявившего, что если «Сент-Луис» не возьмет кубок в 6-й игре – то в 7-й шансов у него не будет шансов.
13/06 19:00Футбол
«Дальше Золотого кольца Мамаев и Кокорин не уедут». Футболистов отправили в колониюАдвокаты рассказали, что в ближайшие две недели все фигуранты громкого дела с участием футболистов отправятся по этапам.
Новости
21:29 Футбол Фанаты «Реала» потребовали от руководства клуба пригласить Мбаппе (видео)
21:18 Футбол Азар официально стал игроком «Реала» (видео)
20:59 Футбол «Рубин» объявил об уходе трех специалистов
20:55 Футбол Мамаев освободится из колонии 27 октября, Кокорин – 27 ноября
20:41 Футбол Защитник «Шинника» Самошников подписал контракт с «Торпедо»
20:31 Хоккей СКА выступил с официальным заявлением после трагедии в семье Соколова
20:21 Футбол ЦСКА практически договорился с «Эвертоном» о трансфере Влашича
20:07 Хоккей Старший сын Соколова после убийства матери угрожал родному брату
19:51 Хоккей По факту убийства жены экс-вратаря сборной России заведено уголовное дело
19:42 Футбол Евгений Бушманов: У Зе Луиша есть все, чтобы выступать за «Порту»
19:36 Футбол Спортивный директор «Ювентуса» отправился в Лондон для переговоров по Погба
19:23 ММА Фергюсон дал прогноз на бой Нурмагомедова и Порье (видео)
19:19 Футбол Крстаич покинул пост главного тренера сборной Сербии
19:11 Футбол Источник: Самедов подпишет контракт с «Крыльями Советов» еще на один сезон
19:08 ММА Хабиб Нурмагомедов: Переведу Фергюсона в партер, после чего завершу дело
19:05 Футбол Зе Луиш намекнул на уход из «Спартака» (фото)
18:52 Футбол Адвокат Кокорина: У нас была надежда, что футболистам скостят срок
18:49 Теннис Зверев проиграл Брауну во втором круге турнира в Штутгарте
18:44 Хоккей Сын бывшего хоккеиста сборной России убил мать на глазах младшего брата
18:42 Футбол СМИ: «Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Бетиса»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика