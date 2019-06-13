Кубок Стэнли в «Бостоне» проиграл один человек. О роли личности в истории Седьмой матч финала Кубка Стэнли я честно проспал. Утром начал смотреть хайлайты и на второй шайбе «Сент-Луиса» выпал в осадок. Такого гнусного предательства своей команды я не видел никогда!

Раз десять я прокачал запись туда и обратно, пока наконец разобрался, кто же это был.

Номер 63. Двукратный чемпион мира среди молодежи. Чемпион мира-2016 в Москве. Победитель Кубка мира-2016 и его лучший снайпер. Обладатель Кубка Стэнли-2011. Лучший бомбардир Кубка Стэнли-2019.

Брэд Маршанд. Лидер «Бостона», не получивший ни одного очка при голосовании для определения самого ценного игрока плей-офф-2019.

До конца первого периода 13 секунд. Счет 1:0 в пользу «Сент-Луиса». Только что «Брюинз» провели затяжную атаку, которую падением в ноги оппонентам прервал Тарасенко. Форвард гостей под номером 17 подобрал шайбу и покатил на двух игроков «Бостона». Никакой опасности их воротам не было.

Но тут свое веское слово произнес № 63, который, к слову, в середине периода не забил стопроцентный гол в большинстве после великолепной поперечной передачи Бержерона. Вместо того чтобы бить в касание, Маршанд принялся выцеливать, Биннингтон успел переместиться и отразил шайбу грудью.

Так вот, встречая Шварца на синей линии, Маршанд вдруг остановился! Семнадцатый, естественно, пролетел мимо и покатил за шайбой в угол. Что дальше сделал Маршанд? В это невозможно поверить! Он преспокойно поковылял меняться?! Происходящее на льду его нисколько не волновало. Он и обернулся-то на площадку только тогда, когда подъехал к калитке, отреагировав на реакцию зала на второй гол гостей.

Еще раз.

Маршанд поехал меняться при атаке соперника. Когда шайба была уже в зоне его команды. Когда до сирены оставалось 10 секунд.

Преступная халатность. Вопиющее пренебрежение всеми законами хоккея.

А вот капитан «Блюз» Пьетранджело доиграл эпизод до конца. Побежал вслед за Шварцем, тот скинул шайбу назад одинокому кэпу, которого по идее должен был нейтрализовать как раз Маршанд, и за 7,9 секунды до конца первого периода счет стал 0:2. Эта шайба в итоге и стала победной.

Вот и вся цена 9 голам и 14 передачам предателя в плей-офф-2019. Вот вам и значение личности в истории. И сам не забил, и гол в свои ворота привез. Причем в ситуации, когда нет никаких оправданий. Да, он устал, ибо провел перед этим длинную смену. Но дотерпеть 10 секунд Маршанд ведь мог! От него особо и не требовалось ничего: просто откатить назад и закрыть левый фланг, обозначить там свое присутствие. Однако № 63 трусливо покинул поле боя…