«Локомотив» подписал контракт со Свитовым. Это правильно, он очень нужен Ярославлю - Советский спорт
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17 июня 2019 12:30ХоккейКостяев Иван

«Локомотив» подписал контракт со Свитовым. Это правильно, он очень нужен Ярославлю

Свитов будет заниматься воспитанием молодежи.

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Что случилось?

«Локомотив» объявил о заключении контракта с очередным новичком по ходу межсезонья. Им стал бывший капитан «Ак Барса» Александр Свитов. С 36-летним нападающим подписано однолетнее соглашение.

Свитов стал девятым игроком, кто пополнил состав «Локомотива» перед началом нового сезона. У болельщиков не должно быть никаких вопросов, почему руководство «железнодорожников» пошло на этот шаг. Александр очень нужен Ярославлю именно в этот момент развития клуба.

Молодежи «Локомотива» нужен авторитет в раздевалке

В последние годы в Ярославле делают ставку на собственных воспитанников или молодежь, которая прошла команду МХЛ. Основным вратарем «Локомотива» является 21-летний Илья Коновалов, в обороне еще совсем недавно на постоянной основе играли Александр Елесин, Илья Любушкин (оба уехали в НХЛ), а также Владислав Гавриков (перешел в СКА). Не будем забывать Никиту Черепанова и Рушана Рафикова. Этим парням не было и 25 лет, когда они стали основными игроками «Локомотива».

В следующем сезоне на новый уровень выйдут Артур Каюмов, Григорий Денисенко, Георгий Иванов, Николай Коваленко. Каюмов с Денисенко способны занять место в 1-2 звене «Локомотива».

«Детский сад» – так прозвали «Локомотив» в прошлом сезоне. Это совсем не далеко от истины. Средний возраст команды в плей-офф составил 24,09 года, что является рекордом КХЛ. В Ярославле не боятся доверять молодежи даже в самые сложные моменты сезона. Это похвально, но чревато проблемами, с которыми «Локомотив» сталкивается постоянно.

У «железнодорожников» порой нет лидера в раздевалке. Молодежь не радует стабильностью даже в одном конкретном матче. На дистанции всего сезона это в принципе невозможно. Спады случаются даже у тех, кого считают вундеркиндами. При всем уважении к школе «Локомотива» – в Ярославле таковых нет.

Духовными лидерами «железнодорожников» давно являются иностранные игроки. Для российской команды – это не лучшее решение. «Локомотиву» нужен человек, способный рявкнуть, сказать крепкое русское слово.

Свитов станет дядькой-наставником для молодежи

Сложно представить, что Стаффан Кронвалл или Якуб Накладал вправляют мозги молодым игрокам «Локомотива». Чего говорить о Петри Контиоле и Брэндоне Козуне, которые недавно покинули клуб? Да, Кронвалля называют лидером ярославской команды, но сложно представить шведа в роли человека, который бы выдал мотивирующую речь в стиле Даниса Зарипова.

Собственно, не всегда нужны слова. Порой достаточно одного взгляда лидера, чтобы молодой хоккеист все понял. А теперь представьте, что этим хоккеистом в раздевалке является Свитов. Вряд ли в КХЛ есть игрок, который бы не признавал его авторитет. Он знает, что такое побеждать в Кубке Гагарина и быть капитаном самых больших команд.

Свитов занял вакантное место дядьки-наставника. У Ярославля давно не было хоккеиста на эту роль. Если молодежь «Локомотива» повалится по ходу матча/сезона, если ее захлестнут эмоции, если кто-то словит «звездную болезнь», то Александр обязательно поможет. Именно для этого его и позвали в «Локомотив».

Свитов – это точно не про голы и передачи. За последние две регулярки он набрал всего 18 баллов. Однако он поможет на вбрасываниях – у Александра стабильно более 50% выигранных единоборств. Кажется, тренерскому штабу «Локомотива» больше не придется отправлять на ключевые вбрасывания молодых игроков, у которых трясутся руки.

Свитов сможет постоять за ярославскую молодежь

Коршков и Елесин покинули «Локомотив» этим летом. Пожалуй, эти парни – единственные, кто не только был готов подраться – они способны выиграть почти любой бой. Другое дело, что это не входило в их прямые обязанности.

В Ярославле не было хоккеиста, наличие которого на площадке устрашало бы соперника. Нет, Свитов не будет классическим полицейским, но его побаиваются более-менее все, хотя Александр давно не пускал в ход свои кулаки. Говорят, у него проблема с рукой. Однако все мы помним его эффектные бои.

Но даже если об этом знают соперники, они должны понимать, что травмы редко мешают хоккеистам выполнять свои обязанности. Если некоторые из хоккеистов выходят на лед со сломанной челюстью, то постоять за себя или за партнера для большинства не составит труда.

Еще раз подчеркиваем – Свитов очень нужен «Локомотиву». Одним детским садом в финал конференции не пробьешься. А это задача-минимум для ярославцев.

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