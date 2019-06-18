Письма, скандалы, ни одной победы над призерами. Всё о последней победе ЦСКА в чемпионате СССР

«КИЕВСКОЕ ДЕЛО»

Начался сезон для ЦСКА в августе с финального матча Кубка СССР против московского «Динамо». Бело-голубые в концовке не смогли удержать перевес 2:0 и уступили в овертайме 2:3. Победный гол забил Сергей Федоров. Уже тогда стало понятно: за золотые медали предстоит жаркая схватка.

8 и 11 сентября ЦСКА дважды проигрывает «Химику» - 5:7 в Воскресенске и 1:3 в Москве. А 17 сентября – московскому «Динамо» 2:4 и откатывается на 7-е место. Неслыханное дело!

В октябре на красно-синих свалились два скандала – открытое письмо Игоря Ларионова Виктору Тихонову в журнале «Огонек» и «киевское дело» Вячеслава Фетисова.

О письме многие знают, в отличие от событий в столице Украины 7 октября, в День советской конституции.

Капитан ЦСКА не должен был играть против «Сокола» из-за болей в спине. Вечером армейцы встретились с футболистами киевского «Динамо». Фетисов решил продолжить вечер в гостиничном ресторане. Далее события разворачивались по банальному сценарию: официантка отказалась его обслуживать, он на дыбы: «Как вы смеете, у меня же орден Ленина». Вызвали милицию, завязалась драка. Орденоносца доставили в отделение, избили. Рано утром его вызволил оттуда Тихонов, скандал замяли. Фетисову влепили партийный выговор и разжаловали из капитанов. Буква «К» перекочевала на свитер Сергея Макарова. Вернувшись в Москву, обиженный Фетисов пошел к телевизионщикам, и те начали журналистское расследование. Разумеется, под нужным углом. Камер видеонаблюдения тогда у нас не было, а без них опсывать происшествие можно было как угодно. В результате киевскую милицию выставили на посмешище. Спустя четверть века два знатных армейца независимо друг от друга сказали мне, что дебошир тогда должен был сесть в тюрьму.

«НЕ ХОЧУ ИГРАТЬ В КОМАНДЕ ТИХОНОВА»

Несчастье поджидало и Ларионова. В Свердловске он сломал ногу. Тихонов не взял его на Приз «Известий» и не хотел везти за океан на Суперсерию с клубами НХЛ. За Профессора попросили игроки первого звена. Досрочно восстановившись, он полетел в Северную Америку, но в первом же матче форвард «Квебека» Джо Сакик (тогда его именовали Сакич) засветил клюшкой ему по спине. Только по возвращении в Москву выяснилось, что Ларионов играл с переломом ребер. По его словам, с трудом поднимал баул. Тихонов потом скажет: «Я его взял недолеченного, а он не оправдал ожидания».

После матча с «Нью-Джерси» Фетисов должен был остаться и продолжить карьеру в этом клубе. Но его не отпустили, несмотря на обещания. Тогда-то он и сделал вошедшее в историю заявление в газете «Московский комсомолец» - «Не хочу играть в команде Тихонова».

Форму ЦСКА он примерит еще единожды – в декабре 2010 года, когда выйдет в 52 года на домашний матч чемпионата КХЛ с питерским СКА.

После новогодних каникул засверкала тройка Александр Могильный – Сергей Федоров – Павел Буре, вернувшаяся из американского Анкориджа с золотыми медалями МЧМ. Могильный к тому времени был олимпийским чемпионом.

Поразил Буре. Летал по левому флангу, как ракета, не замечая соперников. Особенно удался ему домашний матч с рижским «Динамо» (8:2), в котором он деклассировал вратаря латвийцев Артура Ирбе.

Пост номер один в ЦСКА застолбил за собой Алексей Ивашкин, признанный лучшим голкипером МЧМ-1989. А с одним из самых талантливых вратарей советской эпохи Евгением Белошейкиным Тихонов расстался. Тренеру надоели его участившиеся выходы из берегов.

В том сезоне за красно-синих сыграли пять вратарей – Белошейкин, опытный Леонид Герасимов, ровесники Ивашкин и Максим Михайловский, а также 19-летний Константин Бахуташвили.

Первый хоккеист-грузин вышел на десять последних минут последнего матча чемпионата против «Сокола». В этот день ЦСКА прощался с великой тройкой КЛМ. Армейцы разгромили соперника 9:2, Ларионов сделал хет-трик, Макаров и Вячеслав Быков – по дублю.

А чуть раньше, 26 февраля, прощальный матч в чемпионатах страны провел Могильный. Его команда победила 8:4, Александр досрочно покинул лед. В третье периоде он устроил самосуд над защитником красно-белых Юрием Ящиным, который клюшкой зацепил армейца за лицо. Могильный скинул перчатки, объехал пытавшихся остановить его лайнсменов и нанес обидчику два сочных удара. Превратив того в боксерскую грушу.

Александру выписали дисквалификацию на пять матчей и хотели лишить звания заслуженного мастера спорта. Не успели. Могильный сбежал на следующий день после победы сборной СССР на чемпионате мира в Стокгольме. Тихонов, думавший о будущем хоккея, взял нашкодившего молодого форварда на планетарное первенство авансом.

ЗАКОЛДОВАННЫЙ «ХИМИК»

6 марта в Лужниках ЦСКА в четвертый раз в сезоне не справился с «Химиком». После трех поражений подряд (последнее стало особенно болезненным – 1:5) команда Тихонова твердо настроилась на реванш. Но довольствовалась ничьей 3:3, притом что ворота воскресенцев защищал малоопытный Сергей Киряхин. Основного голкипера Алексея Червякова с группой игроков из других клубов дисквалифицировали на разные сроки за кражи в зарубежных турне.

«Химик» впервые в истории завоевал серебро. ЦСКА же досрочно оформил чемпионство, обыграв 8 марта московское «Динамо» 4:3. Именно бело-голубые были основными конкурентами армейцев, а не команда из Воскресенска и бронзовые призеры «Крылья Советов».

В итоге ЦСКА не одержал ни одной победы над медалистами - четырежды сыграв вничью и столько же раз им проиграв. «Динамо», выбыв из чемпионской гонки, вообще осталось за пьедесталом. В следующем сезоне гегемонии ЦСКА придет конец. Ближе всех к золоту подступится «Химик», но чемпионом станет «Динамо», которое не одержит ни одной победы над красно-синими (три ничьих и одно поражение).

Надо подчеркнуть: в сезоне-1988/89 обстановка в команде Тихонова накалилась. Не разговаривали друг с другом помощники старшего тренера Борис Михайлов и Владимир Попов. Неурядицы, демарши и скандалы, тем не менее, не помешали ЦСКА оформить 13-е подряд чемпионство. Подсело первое звено, особенно Владимир Крутов.

На ЧМ-1989 роль лидеров взяла на себя тройка Андрей Хомутов – Быков – Валерий Каменский. Только в заключительном матче турнира с канадцами выстрелили Ларионов и Ко.

Фетисова все-таки взяли на ЧМ, хотя Виктор Васильевич был категорически против. Вячеслав объяснил, что «команда Тихонова» к сборной не относится. Но под гнетом ультиматума ведущих игроков сборной, грозившихся бойкотировать турнир, знаменитый тренер прогнулся.

Фетисову вернули капитанскую нашивку, а он выгнал из раздевалки пресс-атташе сборной Леонида Трахтенберга (того самого, что недавно работал в футбольном «Спартаке»): «Иди отсюда и общайся с Тихоновым, раз ты на его стороне».

В Стокгольме наши выиграли все матчи, Фетисова назвали лучшим защитником турнира. Но Тихонов считал, что самым-самым был молодой Владимир Константинов, выходивший на лед в паре с капитаном.

Следующий сезон ЦСКА начнет с Алексеем Касатоновым, но без Макарова, Ларионова, Фетисова, Сергея Старикова, Могильного…