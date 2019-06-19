Перегонит ли Мозякин Гретцки? На что способны аксакалы КХЛ

Недавно Павел Дацюк, которому 20 июля исполнится 42 года, подписал контракт с «Автомобилистом». Продлил отношения с «Ак Барсом» 38-летний Данис Зарипов. А его ровесник Сергей Мозякин еще минимум на сезон останется в «Магнитке». «Советский спорт» предлагает рейтинг аксакалов КХЛ.

Сергей Мозякин «Металлург» (38 лет)

Нападающий, двукратный чемпион мира (2008, 2009), двукратный обладатель Кубка Гагарина (2014, 2016), главный бомбардир чемпионатов страны (525 голов) и КХЛ (388).

- Хотелось бы еще выиграть Кубок, - мечтательно сказал капитан «Магнитки» на Матче звезд КХЛ в Казани.

В прошлом сезоне не удалось, в плей-офф «Магнитка» стала жертвой «Салавата Юлаева». В плей-офф капитан «Магнитки» выходил на лед чуть ли не из-под капельницы. А в регулярке наколотил 23 шайбы, раздал 32 передачи и набрал 55 очков, проводя на площадке в среднем 19 минут и 4 секунды. И это в 37 лет! Рекорд Яромира Ягра в КХЛ - 53 (25+28) результативных балла.

Грядущий чемпионат может стать последним шансом для главного бомбардира отечественных чемпионатов. Его контракт заканчивается. У нас любят заглядывать в чужой кошелек – Мозякин за прошлый сезон заработал 200 с лишним миллионов рублей, став самым высокооплачиваемым в лиге.

Только сам Сергей может сказать, устал он от хоккея или нет. У него пятеро детей – сын и четыре дочки. 18-летний сын Андрей играет за молодежную команду «Стальные лисы». Возможно, скоро мы увидим на льду двух Мозякиных.

В межсезонье «Магнитка» резко усилилась и будет бороться за Кубок Гагарина. А у ее главного тренера Йозефа Яндача в апреле заканчивается контракт. Для чеха на первом месте результат, бонусы. В этой ситуации он вряд ли даст Мозякину послабление.

Кстати, великий Уэйн Гретцки завершил карьеру в 38 лет, набрав в 70 матчах своего последнего сезона 62 (9+53) очка. Интересно, сколько голов забьет в чемпионате-2019/20 капитан «Металлурга»? Выбьет ли десятку и превзойдет легенду?

2. Павел Дацюк «Автомобилист» (40 лет)

Нападающий, олимпийский чемпион (2018), чемпион мира (2012), обладатель Кубка Стэнли (2002), обладатель Кубка Гагарина (2017)

В прошлом сезоне Дацюк, как и Мозякин, завершил международную карьеру. Закончился и питерский отрезок его карьеры. В СКА он был «капитан-ротация». По ходу сезона Волшебник то расставался с букой «С» (ее забирал Евгений Кетов), то она возвращалась на его свитер. В финале конференции Павел не помог СКА вытащить серию с ЦСКА.

Теперь он вернулся в родной Екатеринбург. На радость болельщикам «Автомобилиста», нового хоккейного олигарха. В уральском клубе, впрочем, этот факт отрицают. Однако зарплату Волшебнику положили отнюдь не ветеранскую. Наверняка и игры потребуют не ветеранской.

3. Александр Попов ЦСКА (38 лет)

Нападающий, чемпион мира (2012), чемпион России (2004, 2019), обладатель Кубка европейских чемпионов (2005), обладатель Кубка Гагарина (2019).

В прошлое межсезонье Попову предложили вернуться в родной «Авангард», но он отказался. «Хочу выиграть Кубок Гагарина», - объяснил ветеран. И не прогадал.

В составе ЦСКА он оказался единственным игроком с чемпионским опытом. Правда, первую золотую медаль Александр выиграл 15 лет назад с Омском.

ЦСКА продлил контракт с Поповым, перешагнувшим вместе с Мозякиным и Алексеем Терещено и Денисом Платоновым рубеж в тысячу матчей чемпионатов страны, еще на один сезон.

- Спасибо руководству клуба за доверие, а моим партнерам – за то, что держат меня в игре, - заявил Попов на чествовании обладателей Кубка Гагарина. Сказано лаконично и ярко!

В плей-офф Сан Саныч был системообразующим игроком. В первом матче финала Западной конференции против СКА он сравнял счет, когда питерцы владели инициативной. Этот гол надломил СКА.

Будет красиво, если Попов с ЦСКА сохранит титул и завершит карьеру. Все для этого есть.

4. Данис Зарипов «Ак Барс» (38 лет)

Нападающий, трехкратный чемпион мира (2008, 2009, 2014), обладатель Кубка европейских чемпионов (2007), шестикратный чемпион страны (2006, 2009, 2010, 2014, 2016, 2018), пятикратный обладатель Кубка Гагарина (2009, 2010, 2014, 2016, 2018)

Весь прошлый сезон главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов воспитывал заслуженного ветерана. Зарипов было засобирался в родной Челябинск, однако уход Билла из Казани поменял планы ветерана. Он продлил соглашение с «барсами» еще на год. После чего подверг критике архаичную обстановку в своей команде.

Теперь ею руководит Дмитрий Квартальнов. Сработается ли с новым тренером ветеран, доставлявший столько неприятностей бывшей команде Квартальнова, ЦСКА?

Сам Дмитрий Вячеславович на заре игроцкой карьеры попадал под немилость наставника «Ак Барса» Владимира Плющева. Тренер во время плей-офф-2003 вывел Квартальнова из состава и публично причислил его к категории ветеранов, которые «играть уже не могут, а только говорят».

Любопытно, какую роль предложит новый рулевой «Ак Барса» Зарипову, одному из самых заслуженных игроков КХЛ? Данис преодолел рубеж «400 голов в чемпионатах страны», который до него покорился лишь Вячеславу Старшинову, Борису Михайлову и Сергею Мозякину.

5. Александр Еременко «Динамо» М (39 лет)

Вратарь, чемпион мира (2008), обладатель Кубка европейских чемпионов (2007), шестикратный чемпион России (2005, 2006, 2008, 2011, 2012, 2013), трехкратный обладатель Кубка Гагарина (2011, 2012, 2013)

Сколько раз по ходу прошлого сезона говорили, что Еременко катится с ярмарки и совсем не напоминает «стену», наглухо закрывшую ворота «Динамо» Олега Знарка в плей-офф-2012, 2013. Однако дважды самый ценный игрок Кубка Гагарина посрамил скептиков. В сериях с «Йокеритом» и ЦСКА он показал свежую и надежную игру. Засушил самый великовозрастный сухарь - в 38,89 лет. И заслужил новый контракт с родным клубом на один сезон.

Думается, для молодого Ивана Бочарова лучшего сменщика в лице многоопытного Еременко не найти. И вряд ли бело-голубым стоит заниматься поиском вратаря-легионера.

6. Дмитрий Калинин «Трактор» (38 лет)

Защитник, трехкратный чемпион мира (2008, 2009, 2012), обладатель Кубка Гагарина (2011)

22 июля защитнику-ветерану исполнится 39 лет. Но он по-прежнему востребован. После трех сезонов в «Спартаке», где Дмитрий носил капитанскую нашивку, он вернулся в родной Челябинск и будет год играть за «Трактор», где начинал большую карьеру.

Трудно сказать, сработается ли ветеран с новым тренером-экстремалом челябинцев Петерисом Скудрой, строящему «волчьи стаи» и подбирающие под эту концепцию игроков.

7. Александр Свитов «Локомотив» (36 лет)

Нападающий, чемпион мира (2012), двукратный обладатель Кубка Гагарина (2011, 2018)

Капитана «Ак Барса» в Казани критиковали. В плей-офф-2019 он попадал под ротацию, сыграв против «Авангарда» два матча из четырех. Неудивительно, что шансов остаться в Казани у ветерана почти не было.

Но он оказался нужен новому главному тренеру «Локомотива» Крейгу Мактавишу, который выводил «Эдмонтон» в финал Кубка Стэнли. Ярославской молодежи нужен дядька-наставник, лидер в раздевалке. Именно в таком качестве «Локомотив» рассчитывает на новичка-ветерана.

Пусть его результативность не впечатляет, зато имеется чемпионский опыт и авторитет в КХЛ. Да и его энхаэловское прошлое помогло Александру продолжить карьеру и канадского тренера.

8. Евгений Артюхин «Витязь» (36 лет)

Нападающий, чемпион мира среди молодежи (2003), чемпион России (2015)

«Витязь» подписал контракт с форвардом-ветераном, пропустившим весь прошлый сезон. Но новый главный тренер подмосковной команды Михаил Кравец работал с Артюхиным в сборной России на чемпионате мира 2011 года в Братиславе. Наставнику нужны мускулы и, быть может, кулаки форварда-гренадера.

Говорят: где родился – там и сгодился. Воспитанник ЦСКА Артюхин начинал профессиональную карьеру в «Витязе» еще в прошлом веке и с той поры поменял 15 (!) команд.

9. Максим Афиногенов «Динамо» М (39 лет)

Нападающий, чемпион мира (2008), бронзовый призер ОИ (2002), чемпион мира среди молодежи (1999), чемпион России (2005)

4 сентября Афиногенову исполнится 40 лет. Прошлый сезон он почти полностью пропустил из-за серьезной травмы. А ведь на него в родном клубе рассчитывали как на форварда первого звена, партнера Вадима Шипачева и Дмитрия Кагарлицкого.

Пять лет подряд ветеран зажигал в «Витязе» и получил приглашение в московское «Динамо», подписав контракт на два сезона.

Пока неизвестно, останется ли он в команде Владимира Крикунова. Но такими опытными мастерами не разбрасываются.

10. Илья Никулин без контракта (37 лет)

Нападающий, трехкратный чемпион мира (2008, 2009, 2012), четырехкратный чемпион России (2005, 2006, 2008, 2009), обладатель Кубка европейских чемпионов (2007), двукратный обладатель Кубка Гагарина (2009, 2010)

Четыре последних сезона самый титулованный защитник КХЛ провел в московском «Динамо», где начинал большую карьеру. В прошлом чемпионате на его счету было 9 шайб. Ровно столько ему остается забросить, чтобы обогнать лучшего защитника-снайпера чемпионатов страны Вячеслава Фетисова. У легенды – 153 гола, у Никулина – 145.

Однако бело-голубые не спешат подписывать с ветераном контракт. Хотя ходили слухи, что с все на мази.

P.S. Пока не нашли клубы защитники-ветераны Андрей Марков, Виталий Атюшов, нападающие Алексей Терещенко, Максим Рыбин, Сергей Коньков, Брэндон Боченски, Дмитрий Семин.