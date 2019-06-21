Если Карлссону дали $92 миллиона, то Панарин получит $100+? - Советский спорт
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21 июня 2019 14:45ХоккейСлавин Виталий

Если Карлссону дали $92 миллиона, то Панарин получит $100+?

Виталий Славин – о деньгах, которые платят хоккеистам в НХЛ.

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НХЛ, конечно, классная лига. Но я не устаю поражаться проделкам иных генменеджеров, просто в открытую дурящих своих хозяев. Ну как мог «Сан-Хосе» подмахнуть ничего не выигравшему 29-летнему защитнику Эрику Карлссону, подверженному к тому же травмам, контракт на 92 млн долларов на 8 сезонов, по которому в последний из них – в 37 лет! – швед гарантированно получит $7,5 млн?!

Не пойму: акул НХЛ жизнь ничему не учит или они элементарно в доле? Да, публику на стадионах по-прежнему собирают звезды, но кубки-то выигрывают команды чернорабочих! Что в НХЛ, что в Европе. Да и в целом на уровне сборных.

ВРЕМЯ НОУНЕЙМОВ

1

В позапрошлом сезоне до финала Кубка Стэнли доковылял с нуля созданный «Вегас». В минувшем плей-офф такие же ноунеймы из Северной Каролины, впервые за десять лет пробившиеся в кубковый раунд, добрели до финала конференции. Саму чашу захватили трудолюбивые цеховики из Сент-Луиса, встретившие Новый год на дне НХЛ.

Месяцем ранее такой же кульбит на чемпионате мира в Братиславе продемонстрировала группа прежде никому неизвестных пролетариев из Суоми. Добавим сюда и крайние сходки всех сильнейших – Олимпиаду-2014 в Сочи и Кубок мира-2016 в Торонто. Первенствовала в обоих случаях тактически выверенная нудятина Бэбкока, а не атакующая мощь звездной Канады. «Кленовых» во всей красе их напора и сокрушающей энергии последний раз мы лицезрели в четвертьфинале Олимпиады-2010 в Ванкувере и финале ЧМ-2015 в Праге.

С посещаемостью у «Сан-Хосе» вроде бы проблем никогда не возникало, а вот с титулами – беда. Почти за 30 лет существования клуба один выход в финал Кубка Стэнли (2016) – и все. Иначе говоря, прямо здесь и сейчас нужны не гламурные громкие имена, а суровые голодные работяги. И желательно – помоложе.

Однако «Шаркс» расшвыривают деньги налево – направо или на ветеранов, едущих с ярмарки, или на странных персон типа Эвандера Кейна. Помните его скандальную гастроль во время локаута в минское «Динамо», после чего он выставил в твиттере свое фото из Лас-Вегаса: дескать, звонит боксеру Флойду Мейвезеру, а проводной телефон заменяют нераспечатанные пачки стодолларовых купюр? Намекая, судя по всему, на щедрую наличку от Лукашенко.

Что ж, теперь 27-летний канадец вообще может поселиться в игорной столице мира. Еще бы – с семилетним контрактом на 49 млн долларов, который «Сан-Хосе» легко выписал Кейну в конце мая сразу после вылета из плей-офф.

БЕССМЫСЛЕННЫЙ РИСК

2

Теперь вот манна небесная свалилась на Карлссона. А ведь Эрик из-за застарелого повреждения паха пропустил решающий отрезок сезона. При счете 2-2 в западном финале против «Сент-Луиса» он выбыл из-за травмы по ходу пятого матча и не вышел на шестой: в итоге – 0:5 и 1:5.

С одной стороны, значение игрока определяется в его отсутствие. С другой – в современном хоккее невозможно ничего добиться, делая ставку на одного или несколько лидеров. С третьей – есть такие моменты в сезоне, когда необходимо выходить на лед в любом состоянии. Примеры – Хара с оторванной челюстью и О’Райлли с раздробленным ребром. То есть повреждение Карлссона было настолько серьезным, что оказалось несовместимым с игрой в хоккей в принципе. Но где гарантия, что подобное не повторится? Тем более что в минувшей регулярке швед по числу матчей установил личный антирекорд – 53. В лазарете – 29 игр «Шаркс»! А если нечто подобное случится в следующем сезоне, за который он гарантированно заработает 14,5 млн долларов, или в чемпионате-2021/22, когда Эрик получит такую же сумму?

На мой взгляд, жуткий, ничем необоснованный риск клуба!

УЭБЕР, СУББАН, ФАНЕФ, ДАУТИ – ВСЕ МИМО!

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К тому же прецедентов, когда похожая расточительность ни к чему хорошему не приводила, масса. Кто до Карлссона были самыми высокооплачиваемыми защитниками? Дрю Даути из «Лос-Анджелеса» – 88 млн долларов за 8 лет и Пи-Кей Суббан из «Нэшвилла» – 72 млн долларов за те же 8. Первый заключил контракт в прошлом году, второй – в 2014-м еще в «Монреале». Чего после этого достигли взявшие два Кубка Стэнли «Кингз» и «Канадиенс» с «Прэдаторз»? Ничего! Если не считать выхода «Нэшвилла» в финал Кубка Стэнли-2017, но кто об этом помнит, кроме его болельщиков.

Кстати, любопытно, что обменяли Суббана на Ши Уэбера. Тот в свое время тоже был самым дорогим оборонцем в НХЛ, когда в 2012 году выкрутил с помощью «Филадельфии» руки у «Нэшвилла», вынудив повторить предложение «Флайерз» – 110 млн долларов за 14 сезонов. И что? Да опять мимо кассы! «Предаторз», после того как завалил деньгами Уэбера, дважды вообще в плей-офф не попал. Та же трагикомическая картина – смотрите, с каким блеском в НХЛ выкидывают бабки на ветер! – после его перехода в «Монреаль»: одна серия Кубка Стэнли за три сезона?!

Вот только крайними почему-то оказываются тренеры. После очередного провала «Лос-Анджелеса» – третьего непопадания в плей-офф за пять сезонов полетела голова Уилли Дежардена, который рулил «Королями» всего-то сезон. Генменеджера Роба Блейка, который дал рекордный контракт Даути, пока не тронули. Простили ему и катастрофу с Дионом Фанефом, которого зачем-то выменяли у «Оттавы». На днях «Кингз» выкупили контракт 34-летнего защитника, который должен был получить в двух предстоящих сезонах по 7 млн долларов.

Как бы нечто подобное «Сан-Хосе» не пришлось проделать с договором Карлссона. Не стоит забывать, что, в отличие от двукратного олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка Стэнли Даути, швед в своей карьере ничего не выигрывал. Более того, в «Оттаве» крушил антирекорды по полезности: «минус 30» – в сезоне-2010/11 и «минус 25» – в сезоне-2017/18. В этом Кубке Стэнли, где «Шаркс» добрались до финала конференции, Карлссон снова схлопотал минус – «минус 3». Впрочем, это достижение «Сан-Хосе» никого не должно вводить в заблуждение: «Акулы» должны были уходить в отпуск в первом же кубковом раунде, если бы не чудовищное для «Вегаса» стечение обстоятельств при счете 3:0 в его пользу в седьмом матче.

НЕ ПРОДЕШЕВИ, АРТЕМИЙ!

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По зарплате Карлссон уступает в НХЛ только двум нападающим: Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона» – 12,5 млн долларов за сезон и Остону Мэттьюзу из «Торонто» – 11,6 млн. И это хорошая новость для Артемия Панарина.

Очевидно, что у 27-летнего россиянина, который 1 июля станет свободным агентом, следующий контракт будет главным в карьере. Нацеливаться он вправе минимум на 11 млн в год в зависимости от срока договора. Так что, вполне вероятно соглашение на 100 с лишним миллионов. Вот кто его потянет? «Флорида»? «Детройт»? «Рейнджерс»? А может, Хлебушек вернется в «Чикаго»? Или останется в «Коламбусе»?

За четыре сезона в НХЛ Панарин пропустил лишь 6 игр, стабильно набирая в среднем по очку за матч. В минувшей регулярке Артемий установил личный рекорд – 87 (28+59) очков. Нападающий явно на взлете и будет еще прибавлять. Тем более что сейчас в лиге время именного форвардов его плана.

– Нынешний хоккей позволяет игрокам задержаться в нем подольше и продолжать выступать на высоком уровне. В НХЛ не так много габаритных парней, силовой игры стало чуть меньше, а драк – намного меньше, – констатировал в среду 39-летний аксакал «Сан-Хосе» Джо Торнтон, который объявил, что решил провести в лиге 22-й сезон.

Если кто забыл, конкурировал канадец за лидерство в драфте новичков с Сергеем Самсоновым. Если бы в 90-х в НХЛ были бы такие правила, как теперь, воспитанник ЦСКА, схожий по манере и комплекции с Панариным, вполне мог бы играть до сих пор.

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