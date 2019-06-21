Убийственный календарь КХЛ: супербитвы олигархов будут проходить чаще

Близится к концу работа над календарем 12-го сезона КХЛ. Его презентуют не 4 июля, как планировали, а 11-го. По вине «Куньлуня», у которого не все срастается с возвращением на лед в Пекин. Как стало известно «Советскому спорту», в регулярном чемпионате запланировано 6 встреч ЦСКА – СКА и столько же зеленых дерби «Салават Юлаев» - «Ак Барс». В сезоне-2017/18 армейцы Москвы и Санкт-Петербурга провели в регулярке лишь два матча. В минувшем чемпионате – четыре (не считая плей-офф).

Для меня тут все ясно, кроме одного: почему этого не сделали раньше? Не вижу здесь ни единого минуса, а перед тем, кто их найдет, а я их признаю, сниму шляпу.

Никого не удивляют семь матчей в плей-офф между двумя клубами за две недели. Наоборот, все ждут именно последней седьмой игры. Как высшей точки в противостоянии. Как заключительной, самой интригующей серии в запутанном детективе.

Потому, была бы моя воля, я бы вообще назначил 10 матчей между ЦСКА и СКА в регулярном сезоне. Это для начала. Может, их число стоит довести до 12 – 14. У нас ведь для этого аж полгода – с сентября по февраль! Две супербитвы олигархов за месяц – разве это много? А вот одна, как будет со следующего чемпионата, мало. Явно мало – и спорить с этим странно.

Если мы говорим о хоккее, и в частности КХЛ, как о бизнесе, то главное для нас - сделать его хотя бы самоокупаемым, чтобы затем, как в НХЛ, зарабатывать на ледовой игре не миллиарды долларов – хотя бы миллионы рублей. Как этого добиться? Дать больше зрелища, больше интриги! Есть спрос на сшибку лучших клубов, возможно, Европы – удовлетворяйте его!

Почему какой-нибудь Киркоров готов дать 5, а то и 10 концертов подряд на одной площадке в одном городе, а хоккею мы не то, что в этом отказываем. Мы только на 12-й год существования КХЛ сделали типа одолжение болельщикам Москвы и Санкт-Петербурга: вы теперь точно увидите воочию армейскую сечу аж три раза за полгода?!

Не стоит забывать и о ТВ. Почему «Первый» и Россию интересует только хоккейный чемпионат мира? Он собирает рейтинги – причем порой сумасшедшие, а КХЛ – нет. Уверен, с регулярными триллерами ЦСКА – СКА, конечно, как следует пропиаренными, можно хотя бы попробовать пробиться на главные телеканалы страны.

Хорошо, ток-шоу и мыльную дребедень в любом случае победить сложно. Но зато остальные СМИ отработают-то по полной! Что скрывать: в КХЛ за неделю порой и пары стоящих матчей не найти. Ну как раскрутить хоккей, привлечь широкую аудиторию, если календарь пестрит играми – без обид! – «Нефтехимик» - «Витязь», «Амур» - «Куньлунь», «Барыс» - «Торпедо» и т.п.

А вот ЦСКА – СКА – это не только гарантированная касса. Но и огромное внимание всех СМИ страны.

Наконец, здесь замешаны и интересы сборной, а значит, всех нас. Мастерство растет лишь в сражениях против сильнейших. Что дают СКА и ЦСКА матчи с аутсайдерами? Да ничего! Только силы впустую на перелеты тратятся. И если КХЛ сократить нельзя, то, чтобы не уронить уровень хоккея, иного варианта, кроме как добавить стыков грандов, просто нет.