Не превратить культовое противостояние в бодягу!

Столь частые свидания армейцев в регулярном чемпионате могут выхолостить их перед сшибкой в плей-офф.

Шесть матчей ЦСКА – СКА в регулярном чемпионате, а потом еще как минимум столько же в плей-офф, а может, и все семь. В финале Западной конференции. Итого 12-13 (!) свиданий в сезоне.

Для забывчивых напомню: с момента, когда ЦСКА обзавелся могущественным спонсором, армейцы Москвы и Санкт-Петербурга провели в плей-офф 6 серий, 33 матча. И это за последних 8 лет.

В прошлом сезоне мы стали свидетелями четырех матчей в регулярном чемпионате и семи в плей-офф. Но ощущения «наскучило» или «приелось» не возникало. Потому что соперники успели выполнить программу календаря еще до Нового года, включая историческую встречу на футбольном стадионе. А за январь и февраль болельщики успели соскучиться по армейскому дерби.

Есть основания полагать, что командам Игоря Никитина и Ильи Воробьева и теперь никуда друг от друга не скрыться. Они обречены на свидание в финале «Запада». Но на этот раз их очные встречи распределятся по турнирной дистанции более или менее равномерно.

Так было и в сезоне-2014/15, когда шесть раз столкнули лбами московское «Динамо» и ЦСКА. Априори никто и предположить не мог, что московские армейцы, которых возглавил Дмитрий Квартальнов, выиграют регулярный чемпионат, причем досрочно, с солидным запасом. Фаворитами и претендентами на Кубок Гагарина ведь считались бело-голубые.

Так два из тех шести дерби «силовиков» состоялись после того, как ЦСКА оформил чемпионство. Матчи эти не отличались повышенным градусом борьбы. Квартальнов экспериментировал с составом, даже вратаря-новичка Илью Сорокина не испугался бросить в бой. Может, и к лучшему, что в плей-офф-2015 обошлось без столичного дерби («Спартак» в том сезоне отдыхал-восстанавливался после дефолта).

В прошлом сезоне болельщики шли на армейское противостояние как на праздник. Однако в финале конференции соперники каким-то разнообразием выбора средств не отличались. Особенно в атаке. Питерцы уповали на большинство, москвичи – на надежность тыла. В итоге чашу весов в пользу ЦСКА склонило преимущество своего поля.

Нет, негоже превращать турнир в Западной конференции в чемпионат Восточной Германии, в котором принимали участие… две команды – два «Динамо», из Берлина и Вайсвассера (это пригород Дрездена). Но коли решение принято, то неплохо бы подумать о повышении престижа регулярного чемпионата. Вариант 2015-го, когда его победитель объявлялся чемпионом России, таким уж несуразным не кажется.