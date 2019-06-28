Павел Бучневич: Кузнецов в «Вашингтоне» всех русскому мату научил! Эксклюзив - Советский спорт
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28 июня 2019 08:51ХоккейКузютина Елена

Павел Бучневич: Кузнецов в «Вашингтоне» всех русскому мату научил! Эксклюзив

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о том, как проводит отпуск, любви к футболу и автомобилю, по которому его сразу узнают на улицах родного Череповца.

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– Павел, вас сейчас легко можно встретить на улицах Череповца…
– Целый год живешь в Америке и, конечно, хочется приехать домой к семье и друзьям. Я уже съездил отдохнуть в Грузию. Теперь решу ряд важных вопросов, а потом уже отправлюсь в Грецию или Италию. А вообще, я налетался в сезоне, поэтому куда-то далеко ехать не особо хочется. На выходные периодически выбираюсь из Череповца в Москву или Петербург.

– В этом году у хоккеистов повальная мода на Грецию…
– Я уже был в Греции несколько лет назад, но, тогда как-то не угадали с погодой. Поэтому особых впечатлений от этой страны не осталось, но в тоже время я постоянно слышу от знакомых как там здорово. Вот думаю заново познакомиться с Грецией.

– Какие впечатления от Грузии?
– Я считаю, что Грузия – не самый стандартный выбор, хотя и находится эта страна рядом. Мне было интересно ее посетить. Впечатлило то, насколько отзывчивые там люди. Я был в Батуми – в Старом городе такие крутые рестораны! Приезжаешь иногда в Москву или Питер – да, все сделано со вкусом, достойно, но как-то не совсем душевно там. А в Батуми мы сходили в заведение, которое позиционирует себя как «только для своих, близких». Отличная атмосфера и очень вкусная кухня. Хачапури, манты – я четыре килограмма прибавил за пять дней. Всем советую побывать в Грузии. Сейчас происходят какие-то проблемы, но не думаю, что это отразится на отношениях людей друг к другу.

Павел Бучневич в Грузии

LINCOLN ДЛЯ ХОККЕИСТА

– Вас узнают в Череповце?
– Сейчас по машине больше узнают. Еще стал замечать, что люди в Череповце ходят в кепках «Нью-Йорк Рейнджерс». Взгляды замечаю, но как-то у нас народ то ли стесняется, то ли думают, что я злой какой-то. Хотя я никогда не отказываю в фотографии.

– В Америке иначе?
– В Америке разделяют ситуации, когда корректно подойти, а когда – не очень. Если ты ужинаешь в ресторане, то врядли тебе будут мешать, а на улице спокойно подходят. А у нас иногда в заведении выпьют и начинается… Смелые становятся, подойдут и в приказном тоне: «Ну-ка, пойдем фоткаться!» А я клоун что ли? Подобную неадекватность я не понимаю.

– Расскажите про ваш автомобиль – видеть Lincoln Mark IV на Вологодчине действительно непривычно!
– Он не мой. Пока я езжу на машине человека, который делает мою машину. Жду свой Ford Mustang 69-го года типа Eleanor.

– Какой интересный выбор…
– Я провожу в Череповце всего несколько месяцев в году, поэтому тут хочется поездить на чем-то необычном. Покупать что-то дорогое, чтобы оно просто стояло в гараже – не вижу смысла, а так – разнообразие. Когда я только выехал на Lincoln, то стоял на светофоре в средней полосе, а на две других подъехали автобусы. И пассажиры с одного и другого ряда сразу начали рассматривать автомобиль. Но я понимаю, что они такого в живую не видели. Иногда оставишь машину, возвращаешься, а там фотосессия уже проходит – например, мама ребенка фотографирует. Абсолютно нормально к этому отношусь.

«ВСЕГДА ГОТОВ ПОМОЧЬ РОДНОМУ КЛУБУ…»

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– Ваш отец – экс-футболист и сейчас тренирует ФК «Череповец». А вы любите футбол?
– Смотреть футбол мне гораздо интереснее, нежели хоккей. По возможности, когда сезон заканчивается, пытаюсь зацепить пару матчей. Этим летом съездили с друзьями в Милан на «Ювентус» – «Интер». Отец сейчас тренирует череповецкую команду, и иногда я прихожу на матчи. Конечно, хочется, чтобы ребята выигрывали и футбол в Череповце вернулся хотя бы во вторую лигу. В детстве я занимался и хоккеем, и футболом. Лет в 8-9, когда нужно было уделять внимание и школьным урокам, мама начала нагнетать – выбирай, потому что для нее было важно, чтобы я образование не забрасывал. Родители намекнули, что футбол у нас на тот момент только во второй лиге был, а вот хоккейная команда очень неплохая. Так и решил стать хоккеистом, но футбол люблю.

– За какую команду болеете?
– Я за красивый футбол. Я не люблю смотреть, как отсиживаются в обороне. Мне нравилось, как раньше играла «Барселона» при Гвардиоле, и то, что он сейчас прививает футболистам «Манчестер Сити». Его стиль игры мне импонирует. Кто-то играет в пять защитников – сидят в обороне, смотреть не интересно. А активные команды имеют много моментов, настоящее шоу на поле устраивают.

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– За «Северсталью» следите?
– Это моя родная команда, конечно, слежу и всегда помогу, чем смогу. Новое руководство клуба в это межсезонье общались со мной, спрашивали мой взгляд на те или иные вещи. У меня остались знакомые ребята в команде. Видео игр мне было не посмотреть – в Нью-Йорке блокируют. Но в Instagram иногда вижу хайлайты.

– Череповец тоже в начале прошлого сезона отсиживался в обороне, но встряска команды в ноябре повлияла и на стиль игры и на результаты…
– Знаю об этом, о победной серии, которую «Северсталь» выдала после смены тренерского штаба. Был рад за парней. На прошлогодней предсезонке я видел команду, которую собрали – с такими иностранцами невозможно было играть. Это были хоккеисты для третьего-четвертого звена, а у нас их подпрягали под лидеров, и я знал, что ничего из этого не получится. Произошли перемены, Разин и команда стали давать результат – значит все правильно сделали.

– Вот если представить, что грянул локаут, и вы полгода можете поиграть за любой клуб в КХЛ – поехали бы в «Северсталь»?
– Почему нет? Только права-то у меня в Питере – отпустили бы меня? Но если бы выбор был за мной, то скорее всего Череповец, тут мой дом.

– Про рейтинг и возможное исключение из лиги слышали?
– Слышал, но это была бы потеря для города. Тут и так ничего нет. Хоккей – хоть какая-то отдушина для работников завода после тяжелых будней. Рассказывали, что как команда стала выигрывать, так аншлаги были на трибунах.

– В Череповце действительно неравнодушные болельщики. Правда, что вам когда-то колеса пробили за проигрыш?
– Да. Мне было 18 лет, и я только купил машину. Мы проиграли четыре игры подряд, и мне ножом колесо порезали.

«СТОИШЬ И ДУМАЕШЬ – НЕ НАД ТОБОЙ ЛИ РЖУТ»

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– Что как игроку вам дал СКА?
– Большой опыт получил там. Тренировки и игры бок о бок с Ковальчуком, Шипачевым, Войновым, Дадоновым – это очень важно для молодого игрока. Ты смотришь как люди работают, пример постоянно перед глазами. Но я сразу знал, что поеду в НХЛ.

– Это нормально для спортсмена – стремиться к высшей цели. Иначе зачем все?
– У каждого своя ситуация. В деньгах теряешь первые пару лет. И я прекрасно понимаю тех ребят, кого зовут за океан, а они остаются. Неизвестно, что происходит у них в жизни, и что стоит за решением остаться. Я понимаю это.

– Вы знали английский язык, когда отправились за океан?
– Совсем не знал. Поселили меня в американскую семью. Я стал тренироваться в лагере для новичков. Хоккейные термины ты понимаешь, если ты не совсем дурачок. А вот в повседневной жизни или в раздевалке какие-то шуточки проскальзывают. Все начинают смеяться, а ты головой по сторонам мотаешь и думаешь не над тобой ли ржут! Семья, в которой я жил, очень помогла мне. За ужином бывает сидишь и ничего не понимаешь. Они старательно объясняют, простыми словами или жестами, и постепенно словарный запас растет. В команде не было русских вообще. Мне помогал Крис Крайдер – переводил тренера. На ужинах с ребятами общаешься и вроде понимаешь, хотя у меня и сейчас такой английский проскакивает, как у таджиков русский! Первый год тяжело было, депрессия и мысли, что домой охота, но теперь все хорошо.

– Общаетесь с русскими игроками?
– Мы с Наместниковым живем в одном доме – он на пару этажей выше. Но прогуляться или сходить на ужин мы можем любой компанией, например, два американца и два русских. Общаемся на английском. Некоторые русские слова они знают, особенно плохие!

– Вы научили?
– Учу, только если просят. А так с «Вашингтоном», например, играешь, а там Кузнецов уже многих научил! Стоишь на вбрасывании, а тебе на ломаном русском что-то нецензурное кричат – ну поржем и за игру. Это воспринимается как шутка, и респект им, что интересуются русским языком!

– Но все равно хоккеистов из России воспринимаете как что-то близкое? Задоров в интервью недавно сказал, что не стал бы драться с русским.
– Это конечно. Всякое бывает в жизни и никогда не говори никогда, но думаю, что с русским игроком мы на словах все решим. В пылу можно что-то ляпнуть, но после игры нормально поговорить.

«ЧТО ПОМОЖЕТ КХЛ? ПОТОЛОК ЗАРПЛАТ»

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– В НХЛ – непредсказуемый плей-офф. Будет ли когда-нибудь в КХЛ что-то похожее?
– КХЛ – молодая лига, да и в НХЛ не так давно ввели потолок зарплат.

– Потолок зарплат поможет?
– Думаю, да и ограниченное число подписанных игроков. Чтобы хорошие хоккеисты имели игровое время, а не сидели на лавке. Потолок уравняет шансы клубов, наверное.

– В этом сезоне в КХЛ многие клубы перейдут на маленькие площадки. Как изменится хоккей?
– Хоккей становится другим и нужно время, чтобы к этому привыкнуть. В КХЛ раньше было так, что, например, у СКА площадка как аэродром, а прилетаешь во Владивосток – там канадская. Это неправильно. Они привыкли к своей площадке, а ты – нет. Хорошо бы один размер для всех. Как изменится тут хоккей с маленькими площадками – самому интересно.

«БУДТО ДВА КУБКА ВЗЯЛ!»

– Расскажите о том трогательном моменте, который разлетелся по соцсетям – когда юный болельщик «Нью-Йорк Рейнджерс» пришел на матч в вашем игровом джерси череповецкого клуба…
– Я и до того случая видел джерси «Северстали» на трибунах. А того мальчика заметил на разминке. Мы посмеялись с Намесом (Владислав Наместников – прим.ред.), я подъехал к доктору и показал этого парня, сказав, что он в джерси моего родного клуба. И мы решили подарить ему клюшку. Парнишка расплакался и получился очень трогательный момент.

– Что можете сказать о недавнем открытии «Рейнджерс» – голкипере Александре Георгиеве?
– Хороший вратарь, но сейчас еще и Шестеркин приедет – посмотрим, кто из них выиграет конкуренцию. С Игорем мы общались много еще в сезоне. У нас будет три отличных голкипера. Тут настоящая головоломка для тренерского штаба.

– Чем сейчас занимаетесь в Череповце?
– Начал тренироваться в зале, лед выхожу уже.

– На льду можно беспрепятственно позаниматься?
– С прошлым руководством клуба было тяжело. Как-то я попросил покататься, и прошлый директор сказал мне идти после первой команды, когда они уже час тренировались на льду и там снега по колено стало. А сейчас все иначе – нам с ребятами из «Северстали», которые уже начали готовиться к сезону, выделили время для тренировок на льду.

– Еще видела, что вы рыбачили. Каков самый большой улов?
– Это как раз мой первый улов и был – судак на четыре килограмма. Эмоции были будто два Кубка выиграл! Оказывается, много ли для счастья надо?

Павел Бучневич с друзьями на рыбалке

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