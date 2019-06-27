Щербак вернулся в Россию. Кто он такой и зачем нужен «Авангарду»? - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 июня 2019 13:24ХоккейКостяев Иван

Щербак вернулся в Россию. Кто он такой и зачем нужен «Авангарду»?

Пока оценить реальный уровень новичка довольно сложно.

«Авангард» очень креативно подошел к объявлению подписания контракта с очередным новичком. Простенький ребус получился просто супер.

Омский клуб подписал трехлетний контракт с Никитой Щербаком, который в минувшем сезоне выступал в НХЛ и АХЛ. Те, кто мало следит за хоккеем Северной Америки, мало знают об этом игроке. Последний раз он играл в России в сезоне 2012/2013.

Самый главный вопрос – зачем он нужен «Авангарду» и чего ждет от нападающего главный тренер Боб Хартли.

Щербак так и не сумел закрепиться в НХЛ

23-летний воспитанник московского хоккея уехал в Северную Америку в 2013 году. Он решил попробовать свои силы в канадском клубе «Саскатун Блэйдз» (WHL). Скажем сразу – получилось круто. В первом же своем сезоне он набрал 78 очков в 65 матчах и вошел в топ-25 бомбардиров лиги. Затем он переехал в США в команду «Эверетт Сильвертипс» (WHL) и улучшил свою статистику. В 65 встречах Щербак заработал 82 очка.

Но классная игра не позволила нападающему пробиться в молодежную сборную России. Его проверили на контрольных турнирах, но приглашения на МЧМ-2015 он так и не получил.

Дальнейшая карьера Щербака – это скитание между АХЛ и НХЛ. По большей части он играл во второй по значимости лиге США. В НХЛ с 2016 года Никита провел всего 37 матчей, в которых набрал 8 (6+2) очков. Самым успешным для него стал сезон 2017/2018, когда в «Монреале» нападающему доверили 26 игр. Увы, за это время впечатлить тренерский штаб самой титулованной команды лиги он не сумел.

В минувшем сезоне в его активе восемь матчей за «Лос-Анджелес» и одна шайба. В АХЛ дела шли лучше – 28 матчей 12 очков, но стало понятно, что Щербаку стоит возвращаться на родину. Примерно 2-3 месяца назад появились слухи, что им интересуется «Авангард».

Зачем Щербак нужен Хартли?

Никите всего 23 года – он еще не прошел свой карьерный пик. Вероятно, в «Авангарде» надеются, что Щербак станет одним из лидеров клуба на долгие годы. Но перспектива – не основное, чем руководствовались боссы «ястребов». Щербак должен помочь команде уже в следующем сезоне.

Омский клуб покинул Кирилл Петров. В «Авангарде» освободилась вакансия мощного нападающего, который будет эффективен в прессинге в чужой зоне, а также способен самостоятельно решить момент. 188 сантиметров и 87 килограммов – рост и вес Щербака. По антропологическим данным этот нападающий идеально подходит «Авангарду».

Поддушить соперника, выцарапать шайбу у борта, провести атаку сходу – вряд ли для Никиты уготована другая роль. У него хорошие руки, все в порядке с контролем шайбы, а еще он может вот так.

Хартли любит габаритных игроков и знает, как их использовать. Статистика Щербака в АХЛ (168 матчей, 106 очков) дает «Авангарду» право ждать результативной игры от новичка. «Таскальщиков роялей» в составе «ястребов» хватает и без Никиты.

Щербак повторил путь Якупова и Толчинского

В последнее время из НХЛ в КХЛ постоянно возвращаются российские игроки, у которых по каким-либо причинам не получилось за океаном. Наиль Якупов, Сергей Толчинский, Максим Мамин, Игорь Ожиганов, Роман Любимов, Никита Сошников и многие другие подумали – «все, с меня хватит», а затем приехали на родину.

Путь Щербака похож на тот, что проделали Якупов и Толчинский. Наиль и Сергей никогда не играли в КХЛ или в ВХЛ (оба лишь совсем немного выступали в МХЛ). Они с юных лет пытались пробиться в Национальную хоккейную лигу. Кому-то не давали даже шанса заиграть на более высоком уровне. Кто-то – попросту не сумел его использовать.

Возвращение Щербака – опровержение домыслов, что только лишь россияне едут за океан. Это явно не односторонний процесс. Его можно назвать круговоротом. Да, хоккеисты пробуют свои силы в Америке. Однако если у них не получается, то они возвращаются в Россию. Как Щербак или Якупов.

Личное дело

Никита Щербак

Родился 30 декабря 1995 года в Москве

Карьера: «Ступино» (МХЛ) – 2012-2013 гг., «Саскатун Блэйдз» (WHL) – 2013-2014 гг. «Эверетт Сильвертипс» (WHL) – 2014-2015 гг., «Сент-Джонс Айскэпс» (АХЛ) – 2015-2017 гг., «Монреаль» (НХЛ) – 2016-2018 гг., «Лаваль Рокет» (АХЛ) – 2018-2019 гг., «Лос-Анджелес» (НХЛ) – 2018-2019 гг., «Онтарио Рейн» (АХЛ) – 2018-2019 гг.

Статистика в НХЛ: 37 матчей, 8 (6+2) очков

Статистика в АХЛ: 162 матча, 106 (32+74) очков

16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
19/06 18:30Теннис
Хачанов – вновь в четвертьфинале в Галле. Третий раз подрядРоссиянин Карен Хачанов третий раз подряд вышел в четвертьфинал турнира в Галле. Вчера он в трех партиях обыграл хозяина кортов, немца Яна-Леннарда Штруффа – 6:3, 3:6, 6:4.
26/06 06:30Хоккей
Сергей Зубов избран в Зал хоккейной славы: он десятый из нашихДвукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион, а ныне главный тренер ХК «Сочи» стал десятым россиянином, включенным в Зал славы в Торонто.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
16/06 02:55Бокс
Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео)В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
26/06 22:00Футбол
Александр Дюков: России надо равняться на немцев, а не на исландцевГлава Российского футбольного союза подвел итоги исполкома, на котором был принят новый лимит на легионеров в РПЛ.
25/06 10:00Хоккей
Рекордное с 2003 года число россиян на драфте – эхо триумфа сборной в Квебеке!Хоккейный круговорот в России: выигрывает сборная, больше мальчишек идут в хоккей. Больше выбор у детских тренеров, больше талантов для НХЛ и сборной.
18/06 20:59Теннис
Маша разбушевалась! Шарапова выиграла первый матч после возвращенияМария Шарапова разгромила Викторию Кужмову в своем первом матче после пятимесячной паузы. В стартовом раунде турнира на Мальорке россиянка добилась победы – 7:6 (10:8), 6:0.
23/06 19:00Теннис
В двух шагах от топ-10. Медведев упустил возможность пробиться в «десятку»Россиянин Даниил Медведев был в двух победах от дебюта в топ-10 рейтинга, но не сумел использовать этот шанс. В полуфинале турнире в Лондоне он уступил французу Жилю Симону – 7:6 (7:4), 4:6, 3:6.
25/06 14:00Хоккей
Наши вратари подминают НХЛ под себя. У Бобровского и Василевского будет подмогаВ ближайшие несколько лет представительство российских вратарей в НХЛ может расшириться.
17/06 20:26Теннис
Синхронный выход. Хачанов и Медведев пробились во второй круг турниров ATPКарен Хачанов и Даниил Медведев почти одновременно одержали победы в своих первых матчах на турнирах в Англии и Германии. В Лондоне Медведев разгромил испанца Фернандо Вердаско, а в Галле Хачанов одолел серба Миомира Кецмановича.
16/06 19:18Теннис
Остров возвращения. Шарапова сыграет на Мальорке – впервые с января этого года!Спустя почти пять месяцев Мария Шарапова вновь выйдет на корт. На этой неделе экс-первая ракетка мира выступит на турнире в Испании – на Мальорке. «Советский спорт» – о том, что это значит. И почему возвращение россиянки так затянулось.
26/06 17:45Футбол
«Хотите добить наш футбол?» Жесткий спор в чате редакции на тему лимитаРешение Исполкома РФС об изменении лимита на легионеров с сезона-2020/21 взорвало чат редакции. Считайте, что мы и вас туда добавили.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
23/06 20:00Теннис
Тетя Эш – хулиганка. Знакомьтесь с новой первой ракеткой мираВыиграв титул на турнире в Бирмингеме, австралийка Эшли Барти обеспечила себе звание первой ракетки мира. «Советский спорт» собрал 10 фактов о новой королеве женского тенниса.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
13/06 13:45ММА
Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММАХедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне.
20/06 20:10Теннис
Кербер сорвалась с цепи. Шарапова проиграла немке на турнире в ИспанииМария Шарапова не сумела выйти в четвертьфинал на своем первом за пять месяцев турнире. Во втором раунде на Мальорке она уступила шестой ракетке мира Анжелике Кербер в двух сетах – 2:6, 3:6.
10/06 12:02ММА
Будет ли Петр Ян драться за титул?На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
08/06 11:02ММА
Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жаркимСможет ли Петр Ян одержать пятую победу подряд в UFC? Сохранит ли Валентина Шевченко свой титул? И сможет ли Дональд Серроне сотворить сенсацию?
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
27/06 10:04Футбол
Немыслимый гол Руни, позор «Спартака» и тема лимита. Главное за сутки Рассказываем о том, что обсуждают в мире спорта прямо сейчас. Некоторые события вы могли пропустить, а зря.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
13/06 12:00ММА
Хабиб Нурмагомедов: Конор умолял меня не убивать его, а теперь он хочет реванш?В Лондоне состоялась пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова – чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября в Абу-Даби в поединке против Дастина Порье.
24/06 17:00Хоккей
Рано говорить о перспективах Подколзина в НХЛ. Пусть проявит себя в СКАРоссиянину многое придется доказать в КХЛ.
Новости
13:27 Футбол Руис договорился с «Наполи» о продлении контракта
13:19 ММА Чемпион Bellator Бейдер не хочет драться с Немковым
13:18 Баскетбол Лиходей вернулся в УНИКС
13:05 Футбол СМИ: «Атлетико» планирует перехватить Хамеса у «Наполи»
12:59 Футбол «Сочи» претендует на Полоза
12:49 Футбол Заболотный может перейти в «Сочи»
12:48 Футбол «Манчестер Юнайтед» выбыл из борьбы за Магуайра
12:42 Футбол «Ливерпуль» подписал голландского защитника
12:40 Футбол Жена Риксена о граффити болельщиков «Зенита»: Он плакал, когда я ему показала
12:33 Футбол К ЦСКА на сборе присоединились два 17-летних игрока
12:30 Футбол «ПСЖ» хочет включить Дембеле в сделку с Неймаром
12:24 Футбол «Зенит» продал Панюкова в «Урал», но оставил за собой право первоочередного выкупа
12:18 Футбол Адвокат: ФСИН определился с местом, где Мамаев будет отбывать наказание
12:18 Футбол Армянский клуб приобрел 10 российских футболистов
12:12 Футбол «Крылья Советов» купят хорватского форварда
12:07 Биатлон Дмитрий Пидручный: Теперь не просто призер, а чемпион Европы и Универсиады
12:06 Футбол Голкипер «Валенсии» Нето подписал контракт с «Барселоной»
12:03 Футбол Ионов не покинет «Ростов» в межсезонье
11:57 Футбол Сегодня «Краснодар» сыграет с ЦСКА на турнире в Австрии
11:54 Футбол Промес попрощался с болельщиками «Севильи»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика