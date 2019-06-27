Щербак вернулся в Россию. Кто он такой и зачем нужен «Авангарду»?

«Авангард» очень креативно подошел к объявлению подписания контракта с очередным новичком. Простенький ребус получился просто супер.

Всё это время наш новый трансфер скрывался в Омской области. Вооружайтесь картами, идём искать новичка 🕵‍ pic.twitter.com/9ddntun69j — ХК Авангард (@hcavangardomsk) 26 июня 2019 г.

Омский клуб подписал трехлетний контракт с Никитой Щербаком, который в минувшем сезоне выступал в НХЛ и АХЛ. Те, кто мало следит за хоккеем Северной Америки, мало знают об этом игроке. Последний раз он играл в России в сезоне 2012/2013.

Самый главный вопрос – зачем он нужен «Авангарду» и чего ждет от нападающего главный тренер Боб Хартли.

Щербак так и не сумел закрепиться в НХЛ

23-летний воспитанник московского хоккея уехал в Северную Америку в 2013 году. Он решил попробовать свои силы в канадском клубе «Саскатун Блэйдз» (WHL). Скажем сразу – получилось круто. В первом же своем сезоне он набрал 78 очков в 65 матчах и вошел в топ-25 бомбардиров лиги. Затем он переехал в США в команду «Эверетт Сильвертипс» (WHL) и улучшил свою статистику. В 65 встречах Щербак заработал 82 очка.

Но классная игра не позволила нападающему пробиться в молодежную сборную России. Его проверили на контрольных турнирах, но приглашения на МЧМ-2015 он так и не получил.

Дальнейшая карьера Щербака – это скитание между АХЛ и НХЛ. По большей части он играл во второй по значимости лиге США. В НХЛ с 2016 года Никита провел всего 37 матчей, в которых набрал 8 (6+2) очков. Самым успешным для него стал сезон 2017/2018, когда в «Монреале» нападающему доверили 26 игр. Увы, за это время впечатлить тренерский штаб самой титулованной команды лиги он не сумел.

В минувшем сезоне в его активе восемь матчей за «Лос-Анджелес» и одна шайба. В АХЛ дела шли лучше – 28 матчей 12 очков, но стало понятно, что Щербаку стоит возвращаться на родину. Примерно 2-3 месяца назад появились слухи, что им интересуется «Авангард».

Зачем Щербак нужен Хартли?

Никите всего 23 года – он еще не прошел свой карьерный пик. Вероятно, в «Авангарде» надеются, что Щербак станет одним из лидеров клуба на долгие годы. Но перспектива – не основное, чем руководствовались боссы «ястребов». Щербак должен помочь команде уже в следующем сезоне.

Омский клуб покинул Кирилл Петров. В «Авангарде» освободилась вакансия мощного нападающего, который будет эффективен в прессинге в чужой зоне, а также способен самостоятельно решить момент. 188 сантиметров и 87 килограммов – рост и вес Щербака. По антропологическим данным этот нападающий идеально подходит «Авангарду».

Поддушить соперника, выцарапать шайбу у борта, провести атаку сходу – вряд ли для Никиты уготована другая роль. У него хорошие руки, все в порядке с контролем шайбы, а еще он может вот так.

Хартли любит габаритных игроков и знает, как их использовать. Статистика Щербака в АХЛ (168 матчей, 106 очков) дает «Авангарду» право ждать результативной игры от новичка. «Таскальщиков роялей» в составе «ястребов» хватает и без Никиты.

Щербак повторил путь Якупова и Толчинского

В последнее время из НХЛ в КХЛ постоянно возвращаются российские игроки, у которых по каким-либо причинам не получилось за океаном. Наиль Якупов, Сергей Толчинский, Максим Мамин, Игорь Ожиганов, Роман Любимов, Никита Сошников и многие другие подумали – «все, с меня хватит», а затем приехали на родину.

Путь Щербака похож на тот, что проделали Якупов и Толчинский. Наиль и Сергей никогда не играли в КХЛ или в ВХЛ (оба лишь совсем немного выступали в МХЛ). Они с юных лет пытались пробиться в Национальную хоккейную лигу. Кому-то не давали даже шанса заиграть на более высоком уровне. Кто-то – попросту не сумел его использовать.

Возвращение Щербака – опровержение домыслов, что только лишь россияне едут за океан. Это явно не односторонний процесс. Его можно назвать круговоротом. Да, хоккеисты пробуют свои силы в Америке. Однако если у них не получается, то они возвращаются в Россию. Как Щербак или Якупов.

Личное дело

Никита Щербак

Родился 30 декабря 1995 года в Москве

Карьера: «Ступино» (МХЛ) – 2012-2013 гг., «Саскатун Блэйдз» (WHL) – 2013-2014 гг. «Эверетт Сильвертипс» (WHL) – 2014-2015 гг., «Сент-Джонс Айскэпс» (АХЛ) – 2015-2017 гг., «Монреаль» (НХЛ) – 2016-2018 гг., «Лаваль Рокет» (АХЛ) – 2018-2019 гг., «Лос-Анджелес» (НХЛ) – 2018-2019 гг., «Онтарио Рейн» (АХЛ) – 2018-2019 гг.

Статистика в НХЛ: 37 матчей, 8 (6+2) очков

Статистика в АХЛ: 162 матча, 106 (32+74) очков